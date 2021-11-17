Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
От площади Двух Революций, имеющую разноплановый многовековой строительный ансамбль, следуем на центральную улицу кремля Лажечникова. Посещаем Брусенский монастырь, памятник Дмитрию Донскому и Маринкину башню. Далее идём на место слияния Москвы-реки и Коломенки, говоря о первом упоминании и названии города, после чего на Соборную площадь, окружённую храмовыми и монастырскими постройками. Заканчиваем экскурсию у Пятницких ворот — главных ворот Коломенского кремля, связанных со многими историческими событиями и личностями.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
пн-пт 13:00-15:00, сбт 13:00-23:00, вс 7:00-23:00
Дмитрий М.
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