Что вас ждет

От площади Двух Революций, имеющую разноплановый многовековой строительный ансамбль, следуем на центральную улицу кремля Лажечникова. Посещаем Брусенский монастырь, памятник Дмитрию Донскому и Маринкину башню. Далее идём на место слияния Москвы-реки и Коломенки, говоря о первом упоминании и названии города, после чего на Соборную площадь, окружённую храмовыми и монастырскими постройками. Заканчиваем экскурсию у Пятницких ворот — главных ворот Коломенского кремля, связанных со многими историческими событиями и личностями.