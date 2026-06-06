Почему Коломенский кремль такой огромный и зачем там столько храмов? Где стояли дворцы князей и епископов, как они выглядели и куда делись? Кто такие «купцы — города отцы»: меценаты или
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Коломенский кремль как бывшую княжескую резиденцию — центр средневековой Коломны.
- Места, где когда-то стояли дворцы князей и епископов, и узнаете, что находится здесь сегодня.
- Соборную площадь и Успенский собор с иконостасом XVIII века — важнейшие символы средневекового столичного города.
- Донскую икону в Успенском соборе — ещё один княжеский символ Коломны. Эта икона считалась покровительницей московских Рюриковичей — потомков Дмитрия Донского.
- Семь сохранившихся башен и два прясла кремлёвской стены, которые помогают представить, каким большим и значимым был город во времена монгольских набегов.
- Храм Николы Гостиного, построенный купцами-гостями. Я расскажу, кто такие гости и какими привилегиями они пользовались в Коломне.
- Главные улицы города, которые прежде назывались Большой Московской и Владимирской.
- Торговые площади и доходные дома.
- Храм-музей с иконами XVII–XIX веков. Это единственный храм Коломны, который никогда не закрывался и не разорялся в советское время. Здесь можно увидеть подлинные произведения иконописцев и резчиков прошлых веков, а также узнать о роли коломенских купцов в его истории.
- Музейную фабрику пастилы — обзорно познакомимся с местом, где можно приобрести пастилу, приготовленную по рецептам XVIII–XIX веков.
- Уникальный старообрядческий храм начала XVIII века, который местные жители называют «жар-птицей». Поговорим о старообрядцах прошлого и настоящего.
- Московскую и Рязанскую заставы.
- Гончарную слободу, где вы узнаете, что означает поговорка «Крепок, как горшок коломенский», и в каком произведении Тургенева упоминаются знаменитые коломенские горшки.
- Самые богатые и красивые купеческие усадьбы в стилях барокко и классицизма. Мы остановимся в районе, который можно назвать «купеческой Рублёвкой» Коломны, и поговорим о купцах-миллионерах, их нравах и предприятиях.
- Знаменитый разводной мост через Москву-реку.
- Порт у кремля, где установлен памятник Водовозу и находится шкала уровня паводковых вод. Здесь поговорим о Москве-реке, благодаря которой Коломну называли «хлебными воротами Москвы».
Темы
Сначала поговорим о княжеской истории Коломны:
- Как географическое положение города влияло на его судьбу, почему Коломну называли «ключом от Москвы-реки» и зачем московские князья построили здесь свои дворцы.
- Кто из великих московских князей приезжал и жил в Коломне.
- Почему именно в Коломне состоялась свадьба Дмитрия Донского.
- О влиянии коломенских епископов в прошлом и настоящем. Я расскажу, каким было их могущество до реформ Петра I и как эти реформы изменили статус города.
- Как менялись княжеские и царские резиденции с приходом династии Романовых, что сохранилось до наших дней, а что было утрачено.
- Почему Коломну называли «щитом Москвы» и что означает белая колонна с золотой короной на гербе города.
Затем раскроем купеческую историю Коломны от эпохи Петра I до начала XX века:
- Какие товары приносили коломенским купцам наибольшую прибыль.
- Почему Коломну называли «городом мясников» и «хлебными воротами Москвы».
- Кто был известен как «коломенский бог» и почему его опасались современники.
- Кого называли прасолами и почему они не любили железную дорогу.
- Что сказал Николай I о Коломне после бессонной ночи в городе.
- Какими ремёслами и предприятиями Коломна прославилась в России и за её пределами.
- Почему купцы-старообрядцы часто богатели быстрее других и как на это влияла их вера.
- Как в Европе появились знаменитые духи «Русская кожа» и какое отношение к этому имеет Коломна.
И многое другое!
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Haval M6 или Datsun on-DO. Есть детское кресло
- Могу организовать экскурсию для группы больше 4 человек. Возможно передвижение на двух машинах с использованием радиосвязи или аренда минивэна. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лазарева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1933 туристов
Приветствую! Я вырос и живу в Коломне и знаю здесь каждый камушек и переулочек. С детства любил много читать. Постепенно увлёкся историей родного края и открыл для себя удивительные миры
Входит в следующие категории Коломны
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