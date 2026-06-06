читать дальше уменьшить

прошлого. У меня два высших гуманитарных образования, и я обожаю открывать людям совершенно иной взгляд на историю. Не как в учебнике, а на настоящих живых примерах. В процессе экскурсии вы живо представите себе как жили наши предки, почувствуете их присутствие. Каждый домик, река, камушек будут рассказывать нам, что они видели. А в Коломне есть о чём рассказать! Интересно? Тогда до встречи в Коломне!