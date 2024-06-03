1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«По пути сделаем остановки, осмотрим музеи, храмы и усадьбы, а также пополним вашу коллекцию фото»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«купеческие усадьбы в стиле барокко и классицизма»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Заглянете в купеческие усадьбы, посетите древние монастыри и услышите предания о великих князьях и царях, прославивших город»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«Купеческие усадьбы, как символы благополучия, добычливости, обустроенности»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
«Вы узнаете, зачем каждой усадьбе полагался флигель»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ННадежда26 мая 2024Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
- ННаталья25 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
- ВВалерий23 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
- ТТатьяна12 мая 2024Впервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гида. ЭКСКУРСИЯ НА АВТО: формат авто-экскурсии сделал нашу программу
- ННаталья8 февраля 2024Елена- грамотный экскурсовод, приятна в общении, хорошая грамотная речь, идет навстречу туристам в вопросах организации маршрута. Спасибо за отличную экскурсию
- ООксана3 января 2024Благодарим нашего высокопрофессионального экскурсовода Веру Анатольевну за великолепную экскурсию по Коломне и интересную подачу материала. Отдельное спасибо Вере Анатольевне, за
- ТТатьяна8 ноября 2023Елена Валерьевна грамотный экскурсовод, корректный организатор. Подлаживалась под наши требовагия и вкусы, свою линию имела, но если предложение нас не устраивало (устали, менее интересно), то спокойно меняла маршрут. Понравилось и мне и внучке 12 лет.
- SStanislav25 сентября 2023Елена - замечательный человек! Добрый) Слушать ее и поговорить про другие города было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Усадьбы и дворцы»
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