Экскурсии по усадьбам и дворцам Коломны

Найдено 6 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«По пути сделаем остановки, осмотрим музеи, храмы и усадьбы, а также пополним вашу коллекцию фото»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«купеческие усадьбы в стиле барокко и классицизма»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Заглянете в купеческие усадьбы, посетите древние монастыри и услышите предания о великих князьях и царях, прославивших город»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 4 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«Купеческие усадьбы, как символы благополучия, добычливости, обустроенности»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
«Вы узнаете, зачем каждой усадьбе полагался флигель»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
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    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
  • В
    Валерий
    23 мая 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Впервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гида. ЭКСКУРСИЯ НА АВТО: формат авто-экскурсии сделал нашу программу
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    более насыщенной: за небольшое время удалось познакомиться с основными достопримечательностями. ИЗ УСТ КОЛОМЧАНИНА-КРАЕВЕДА: программа была насыщена секретами, узнать о которых самому было бы непросто. Роман знал все детали и потайные уголки города и поделился с нами. Например, мы увидели настоящего Коломенского мифического зверя - найти его без Романа было бы невозможно. О ГЛАВНОМ ЗА ДВА ЧАСА: за время экскурсии у нас сложилось объемное представление о городе - самое главное для нас. Благодарим Романа за экскурсию, если будем в городе, обратимся еще:)

    Впервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гидаВпервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гидаВпервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гида
  • Н
    Наталья
    8 февраля 2024
    Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
    Елена- грамотный экскурсовод, приятна в общении, хорошая грамотная речь, идет навстречу туристам в вопросах организации маршрута. Спасибо за отличную экскурсию
  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
    Благодарим нашего высокопрофессионального экскурсовода Веру Анатольевну за великолепную экскурсию по Коломне и интересную подачу материала. Отдельное спасибо Вере Анатольевне, за
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    организацию для нас дополнительной экскурсии по стенам Кремля и бронирование обеда в ресторане "Марфа Соломоновна" - рекомендуем, очень вкусная еда и разнообразное меню.

  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2023
    Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
    Елена Валерьевна грамотный экскурсовод, корректный организатор. Подлаживалась под наши требовагия и вкусы, свою линию имела, но если предложение нас не устраивало (устали, менее интересно), то спокойно меняла маршрут. Понравилось и мне и внучке 12 лет.
  • S
    Stanislav
    25 сентября 2023
    Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
    Елена - замечательный человек! Добрый) Слушать ее и поговорить про другие города было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По всей Коломне - на автомобиле гида
  2. Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
  3. Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
  4. Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
  5. Очарование кремлёвских улочек
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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