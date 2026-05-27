Это путешествие во времени, где вы не зритель, а соучастник. Здесь прошлое можно не только услышать, но ещё создать и попробовать.
Вас встретит сама ключница Прасковья Кирилловна — проводник в мир легенд, шепчущих из-под камней кремля.
Вы погрузитесь в атмосферу древней Коломны, приготовите безалкогольный сбитень и попробуете наследие Руси на вкус.
Описание экскурсии
- Вы окажетесь в Коломенском кремле и узнаете его историю
- Пройдёте по земле, помнящей шаги Дмитрия Донского и грозный взор Ивана Грозного
- Услышите эхо Смутного времени в тайнах кремля
- Познакомитесь с напитком Древней Руси — сбитнем. Поймёте, как мёд, травы и пряности создавали эликсир, что согревал зимой и бодрил летом
- А затем на миг превратитесь в уличного торговца — сбитенщика, освоите зазывные крики и сделаете памятные фото в духе старины
Прасковья Кирилловна ждёт именно вас — смелых, весёлых и голодных до впечатлений!
Организационные детали
- В стоимость включены экскурсия по Коломенскому кремлю (1 час) и мастер-класс по приготовлению безалкогольного сбитня (1 час)
- Программу рекомендуем для взрослых и детей от 8 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Дети до 16 лет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Коломне
Наша компания — один из лидеров туриндустрии Московской области 2025 года. Готовы предложить вам уникальные авторские программы, которые подарят незабываемые мгновения и откроют новые горизонты. Наши аккредитованные гиды с богатым опытом гарантируют увлекательные экскурсии, полные интересных фактов и увлекательных историй. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие стало комфортным и запоминающимся.
