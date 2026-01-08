За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского кремля, которые стали судьбоносными в жизни великого князя Дмитрия Донского.
Ознакомитесь с легендарными храмами, узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери», окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
Ознакомитесь с легендарными храмами, узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери», окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
Описание экскурсииПодробнее В ходе экскурсии вы ознакомитесь с легендарными храмами, хранящими историю венчания и вечной любви — храм Воскресения Словущего. Посетите главный собор кремля — Успенский, который явился триумфом победы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Его расписывал сам Феофан Грек — византийский мастер. Узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери», которая была божественным «щитом» Куликовского сражения и впоследствии особо почиталась всеми русскими князьями как хранительница Русских земель. Гид откроет тайны строительства Коломенского кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно сохранившиеся в тайных подземельях. Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы. Узнаете, удивительную историю о том, как коломенские купцы стали поставщиками сладкого для царского дворца.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Успенский собор и Воскресения Словущего
- Башни, стены и главные ворота Коломенского Кремля
- Чудотворную икону «Донской Божьей Матери»
- Памятник Дмитрию Донскому
- Памятник Кириллу и Мефодию
- Музеи коломенской пастилы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей «Калачная» (взрослый - 400/500 руб. (будни/выходные), детский - 300/400 руб., льготный - 200 руб.)
- Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (взрослый - 650 руб., детский - 100 руб. (до 7 лет) )
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Завершение: Пятницкие ворота Московского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо экскурсоводу Ольги за 2 часа волшебства! Замечательная экскурсия, грамотно, интересно, узнали очень много для себя. ОЛЬГА ДЛЯ НАС открыла чудесный город Коломна! Так сложилась, что экскурсия проходила в 16
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В
Очень понравилась экскурсия, интересно, спасибо Ольга)
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С
Спасибо большое экскурсоводу Ольге за такой подробный и интересный рассказ про историю Кремля г. Коломны, несмотря на холод, 2 часа пролетели как одно мгновение, хотелось бы побольше таких увлеченных своим делом гидов в исторических местах нашей страны.
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А
Экскурсовод Ольга приятная женщина. Интересно рассказывала, но хотелось бы чтоб информация историческая как то дополнялась и переплеталась с нынешним временем. Для того чтоб подросткам было интереснее… С нами были дети 16-17 лет и они устали через час уже.
В общем все понравилось.
В общем все понравилось.
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С
Были на экскурсии Коломна - Мистический город Русских Побед. ольга профессионал своего дела и очень любит город. В её рассказах чувствовалась любовь и увлечение историей. Два часа пролетели на одном
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В
Экскурсия в Коломну — это незабываемое путешествие в сердце российской истории и культуры. Город, сохранивший свои уникальные архитектурные памятники, поражает своим обаянием и атмосферой. Особенно впечатлила крепость, окутанная легендами и
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