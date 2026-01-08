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«Коломна - мистический город Русских Побед»: индивидуальная экскурсия

Успенский собор Коломенского Кремля: триумф победы Дмитрия Донского на экскурсии
За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского кремля, которые стали судьбоносными в жизни великого князя Дмитрия Донского.

Ознакомитесь с легендарными храмами, узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери», окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
4.8
16 отзывов
«Коломна - мистический город Русских Побед»: индивидуальная экскурсия
«Коломна - мистический город Русских Побед»: индивидуальная экскурсия
«Коломна - мистический город Русских Побед»: индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Подробнее В ходе экскурсии вы ознакомитесь с легендарными храмами, хранящими историю венчания и вечной любви — храм Воскресения Словущего. Посетите главный собор кремля — Успенский, который явился триумфом победы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Его расписывал сам Феофан Грек — византийский мастер. Узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери», которая была божественным «щитом» Куликовского сражения и впоследствии особо почиталась всеми русскими князьями как хранительница Русских земель. Гид откроет тайны строительства Коломенского кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно сохранившиеся в тайных подземельях. Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы. Узнаете, удивительную историю о том, как коломенские купцы стали поставщиками сладкого для царского дворца.

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коломенский кремль
  • Успенский собор и Воскресения Словущего
  • Башни, стены и главные ворота Коломенского Кремля
  • Чудотворную икону «Донской Божьей Матери»
  • Памятник Дмитрию Донскому
  • Памятник Кириллу и Мефодию
  • Музеи коломенской пастилы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билет в музей «Калачная» (взрослый - 400/500 руб. (будни/выходные), детский - 300/400 руб., льготный - 200 руб.)
  • Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (взрослый - 650 руб., детский - 100 руб. (до 7 лет) )
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Завершение: Пятницкие ворота Московского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо экскурсоводу Ольги за 2 часа волшебства! Замечательная экскурсия, грамотно, интересно, узнали очень много для себя. ОЛЬГА ДЛЯ НАС открыла чудесный город Коломна! Так сложилась, что экскурсия проходила в 16
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00 и не пожелтели, все храмы были подсвечены, такое ощущение, что оказались в волшебно городе! Благодаря Ольге мы попали в музей пастилы, оказала помощь в покупке билетов, очень понравилось, очень остались довольны, все прошло интересно, познавательно! Спасибо Ольге за наше Коломенское путешествие! Рекомендую экскурсавода очень грамотно и интересно! Спасибо большое, будем рекомендовать своим друзьям.

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В
Очень понравилась экскурсия, интересно, спасибо Ольга)
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С
Спасибо большое экскурсоводу Ольге за такой подробный и интересный рассказ про историю Кремля г. Коломны, несмотря на холод, 2 часа пролетели как одно мгновение, хотелось бы побольше таких увлеченных своим делом гидов в исторических местах нашей страны.
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А
Экскурсовод Ольга приятная женщина. Интересно рассказывала, но хотелось бы чтоб информация историческая как то дополнялась и переплеталась с нынешним временем. Для того чтоб подросткам было интереснее… С нами были дети 16-17 лет и они устали через час уже.
В общем все понравилось.
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С
Были на экскурсии Коломна - Мистический город Русских Побед. ольга профессионал своего дела и очень любит город. В её рассказах чувствовалась любовь и увлечение историей. Два часа пролетели на одном
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дыхании, мы узнали столько исторических моментов прогулялись по улочкам Коломны, сделали шикарные фотографии исторических мест, Ольга рассказала нам много историй про исторических значимых для нашей Родины личностей, мы прикоснулись руками и сделали памятные фото возле Церкви Воскресения Словущего где венчалась самая крепкая пара древней Руси Дмитрий и Евдокия и Ольга рассказала нам их удивительную историю которая примерила враждующие стороны и их союз был крепким и счастливым. Рекомендация от нашей семьи, Ольги, как профессионального Гида который очень любит свою работу и хорошо знает историю.

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В
Экскурсия в Коломну — это незабываемое путешествие в сердце российской истории и культуры. Город, сохранивший свои уникальные архитектурные памятники, поражает своим обаянием и атмосферой. Особенно впечатлила крепость, окутанная легендами и
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тайнами. Прогулка вдоль стен и старинные башни создают ощущение погружения в далекое прошлое.
Наш гид – Ольга Василевская — истинный профессионал своего дела, и экскурсия, проведённая ею по коломенскому Кремлю и храму, оставила у нас только положительные впечатления. С первых минут общения Ольга заворожила нас своим глубоким знанием истории и культурного наследия этого прекрасного города. Её умение заинтересовать слушателей и преподнести информацию в яркой и наглядной форме делает экскурсию не только познавательной, но и увлекательной.
Каждый рассказ Ольги был словно окно в прошлое: она умело погружала нас в древние события, создавая живую картину исторической эпохи. Экскурсовод щедро делилась интересными фактами и малоизвестными подробностями, которые сделали нашу экскурсию яркой и запоминающейся. Одним из самых приятных моментов было то, как она взаимодействовала с участниками группы, учитывая наши интересы и задавала вопросы, что создавало атмосферу доверия и участия. Безусловно, мы еще вернемся в этот город!

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