Коломна - мистический город Русских Побед

За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского Кремля,...

За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского Кремля, которые стали судьбоносными в жизни великого князя Дмитрия Донского.

Ознакомитесь с легендарными храмами.

Вы посетите главный собор кремля — Успенский, который явился триумфом победы Дмитрия Донского на Куликовом Поле.

Узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери».

Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
Коломна - мистический город Русских Побед
Коломна - мистический город Русских Побед
Коломна - мистический город Русских Побед
Коломна - мистический город Русских Побед
Коломна - мистический город Русских Побед
Коломна - мистический город Русских Побед
Коломна - мистический город Русских Побед

Что вы увидите 🤩

  • Коломенский Кремль
  • Успенский собор и Воскресения Словущего
  • Башни, стены и главные ворота Коломенского Кремля
  • Чудотворную икону «Донской Божьей Матери»
  • Памятник Дмитрию Донскому
  • Памятник Кириллу и Мефодию
  • Музеи коломенской пастилы
Авторская пешеходная экскурсия на 2 часа
За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского Кремля, которые стали судьбоносными в жизни великого князя Дмитрия Донского.
Ознакомитесь с легендарными храмами, хранящими историю венчания и вечной любви — церковь Воскресения Словущего. Вы посетите главный собор кремля — Успенский, который явился триумфом победы Дмитрия Донского на Куликовом Поле. Его расписывал сам Феофан Грек — византийский мастер.
Узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери» — которая была божественным «щитом» Куликовского сражения и впоследствии особо почиталась всеми русскими князьями как хранительница Русских земель. Гид откроет тайны строительства Коломенского Кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно сохранившиеся в тайных подземельях.
Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы. Узнаете, удивительную историю как коломенские купцы стали поставщиками сладкого для царского дворца.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-10 человек
взрослый
3 000 ₽
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды
  • Перекусы
  • Любое питание
  • Дегустации музея забытого вкуса
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Коломна, ул. Лажечникова, около будки городового
Завершение: Пятницкие ворота Московского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 11:00

Ольга В.
Ольга В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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