Авторская пешеходная экскурсия на 2 часа

За несколько часов вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями Коломенского Кремля, которые стали судьбоносными в жизни великого князя Дмитрия Донского.

Ознакомитесь с легендарными храмами, хранящими историю венчания и вечной любви — церковь Воскресения Словущего. Вы посетите главный собор кремля — Успенский, который явился триумфом победы Дмитрия Донского на Куликовом Поле. Его расписывал сам Феофан Грек — византийский мастер.

Узнаете историю чудесной иконы «Донской Божией Матери» — которая была божественным «щитом» Куликовского сражения и впоследствии особо почиталась всеми русскими князьями как хранительница Русских земель. Гид откроет тайны строительства Коломенского Кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно сохранившиеся в тайных подземельях.

Вы окунетесь в средние века и насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы. Узнаете, удивительную историю как коломенские купцы стали поставщиками сладкого для царского дворца.