Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт погружение в атмосферу XVIII-XIX веков. Тогда Коломна славилась как купеческий город, и в нём жили целые династии потомственных торговцев.



На прогулке по коломенским улочкам я познакомлю вас с местными традициями и расскажу об угощениях, которые до сих пор готовят по старинным рецептам — и вы, конечно же, попробуете самые вкусные из них! 5 19 отзывов

Никита Ваш гид в Коломне Задать вопрос Групповая экскурсия 1000 ₽ за человека 5 19 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Знакомство с жизнью купечества начнется на живописных улочках Коломенского посада. Здесь мы расскажем об истории знаменитых династий и их семейном промысле, а заодно посмотрим на сохранившиеся усадьбы. Дальше отправимся в старинный центр коломенской торговли. Не изменяя вековым традициям, на Житной площади во всю кипит продажа различных яств. У Царских ворот вы увидите продолжение торговых рядов, располагающихся на Владимирском тракте. Здесь расскажем о продолжающихся многовековых торговых традициях и разных купеческих секретах. Подобно гостям царской крови, мы пройдем через главные ворота Коломенского кремля и отправимся отведать знаменитые коломенские кушанья, мы расскажем об истории традиционных угощений и услышите несколько местных пословиц. Дальше познакомимся с покровителем коломенской торговли: посмотрим, где и как молились коломенские купцы. А находясь на Соборной площади, разберем, как усилиями коломенских меценатов и благотворителей менялся наш древний город и его духовная составляющая. Напитки и угощения оплачиваются отдельно: Гастрономический пакет: напиток + традиционные коломенские угощения (калач + пастила) — 400-450 руб.

По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коломенский посад

Купеческий квартал

Житная площадь

Пятницкие ворота

Соборная площадь Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Билеты в музеи

Напиток и традиционные коломенские угощения (400-450 руб. /чел.). Где начинаем и завершаем? Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы Завершение: Улица Лажечникова, Коломна Когда и сколько длится? Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.