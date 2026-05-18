Вас ждёт погружение в атмосферу XVIII-XIX веков. Тогда Коломна славилась как купеческий город, и в нём жили целые династии потомственных торговцев.
На прогулке по коломенским улочкам я познакомлю вас с местными традициями и расскажу об угощениях, которые до сих пор готовят по старинным рецептам — и вы, конечно же, попробуете самые вкусные из них!
На прогулке по коломенским улочкам я познакомлю вас с местными традициями и расскажу об угощениях, которые до сих пор готовят по старинным рецептам — и вы, конечно же, попробуете самые вкусные из них!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Знакомство с жизнью купечества начнется на живописных улочках Коломенского посада. Здесь мы расскажем об истории знаменитых династий и их семейном промысле, а заодно посмотрим на сохранившиеся усадьбы. Дальше отправимся в старинный центр коломенской торговли. Не изменяя вековым традициям, на Житной площади во всю кипит продажа различных яств. У Царских ворот вы увидите продолжение торговых рядов, располагающихся на Владимирском тракте. Здесь расскажем о продолжающихся многовековых торговых традициях и разных купеческих секретах. Подобно гостям царской крови, мы пройдем через главные ворота Коломенского кремля и отправимся отведать знаменитые коломенские кушанья, мы расскажем об истории традиционных угощений и услышите несколько местных пословиц. Дальше познакомимся с покровителем коломенской торговли: посмотрим, где и как молились коломенские купцы. А находясь на Соборной площади, разберем, как усилиями коломенских меценатов и благотворителей менялся наш древний город и его духовная составляющая. Напитки и угощения оплачиваются отдельно: Гастрономический пакет: напиток + традиционные коломенские угощения (калач + пастила) — 400-450 руб.
По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский посад
- Купеческий квартал
- Житная площадь
- Пятницкие ворота
- Соборная площадь
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Напиток и традиционные коломенские угощения (400-450 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Завершение: Улица Лажечникова, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо большое Никите и Елизавете за замечательную душевную и содержательную экскурсию «Купеческая Коломна». Погрузились в атмосферу того времени, узнали много интересного о жизни купечества, посещении Костромы монаршими особами. Отведали чая
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А
С милой Елизаветой прогулялись по улицам Коломны и узнали много интересного! До этой экскурсии я многого и не знала о купеческий жизни, о важной роли купцов в развитии города!
Мы попали под дождь и организаторы принесли дождевики. А в конце подарили подарки! Однозначно рекомендую! Очень душевная вышла у нас прогулка!
Мы попали под дождь и организаторы принесли дождевики. А в конце подарили подарки! Однозначно рекомендую! Очень душевная вышла у нас прогулка!
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О
Увидели город с исторической, гастронимической, культурной и архитектурной сторон.
Великолепная Елизавета, в интереснейшей форме, познакомила нас с городом, в который хочется возвращаться!
Великолепная Елизавета, в интереснейшей форме, познакомила нас с городом, в который хочется возвращаться!
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Н
Экскурсия была в режиме неторопливого знакомства купечеством Коломны. Были интересные факты из их прошлой жизни, были стихи Анны Ахматовой, были знаменитые калачи и пастила!
Спасибо Елизавете за ее умение слушать и слышать туристов!
Спасибо Елизавете за ее умение слушать и слышать туристов!
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А
Гид Елизавета прекрасна! Нас было двое на экскурсии и не отменили! Спасибо большое за интересный рассказ и вкусности, которые были к месту и ко времени! Ещё вернёмся
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Т
Экскурсия очень понравилась, гид Елизавета 🔥🔥🔥. Все подробно и интересно рассказала о коломенских купцах. Спасибо!!!
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