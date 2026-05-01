Коломна — обладатель почётного статуса «Литературный город России». Улицы здесь по сей день хранят судьбы и литературную славу поэтов и писателей 20 века. На прогулке по кремлю и Посаду вы познакомитесь с богатым литературным наследием города. И ощутите дух времени, описанный в прозе и поэзии известных литераторов.
Описание экскурсии
Мы будем гулять по кремлю и Посаду, осматривать Пятницкие ворота и легендарную Маринкину башню.
Увидим лавочку там, где присела отдохнуть Ахматова, купеческую усадьбу 18 века, где воспитывался будущий писатель-романист Лажечников.
Вас порадуют виды Москвы-реки, сквера «Блюдечко» и уютных парков.
И конечно, вы узнаете
- Чем был знаменит район Щемиловка в Коломенском кремле и в произведениях каких писателей упоминались улочки Коломны
- Где и как жил Слонов, крупный российский коммерсант, путешественник, писатель
- Почему Ахматова приехала в Коломну и не нашла дом писателя Бориса Пильняка
А ещё…
- Вспомним о приключениях московского архитектора из повести Чаянова «История парикмахерской куклы…»
- Познакомимся с поэтическими строками Ахматовой о «дыхании улиц и домов» старого города и стихами Славацкого о цветущих посадских садах
- Обсудим памятники древнерусской литературы «Задонщина» и «Мамаево побоище»
- Будем вместе «читать» главы о коломенской жизни разных эпох
И не только!
Организационные детали
Если захотите — можем сделать чайную паузу в старинном доме на Посаде. Стоимость угощений оплачивается дополнительно.
Светлана — ваш гид в Коломне
Я аттестованный гид-экскурсовод с опытом организации и проведения экскурсий на среднем Урале, по Подмосковью, Коломенскому округу. Сейчас живу в Коломне и знакомлю путешественников с древним историческим городом, Коломенским кремлём и
