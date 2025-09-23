Индивидуальная экскурсия по храмам Коломны предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и легендами старинных святынь.
Участники увидят Храм Иоанна Предтечи с его загадочной "печатью Батыя", узнают о связи Храма Богоявления с
Участники увидят Храм Иоанна Предтечи с его загадочной "печатью Батыя", узнают о связи Храма Богоявления с
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические объекты
- 📜 Легенды и истории храмов
- 🕍 Архитектурные шедевры
- 🚗 Удобные переезды
- 🌟 Индивидуальный подход
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Храм Иоанна Предтечи
- Храм Богоявления в Гончарах
- Церковь Николы на Посаде
- Бобренев монастырь
- Старо-Голутвин монастырь
Описание экскурсии
Вы увидите значимые святыни за пределами Коломенского кремля — от уникальных храмов до старинных монастырей. Услышите истории и легенды каждого места.
Итак, в нашей программе:
- Храм Иоанна Предтечи — старейший в городе. На его стене сохранилась «печать Батыя». Я расскажу, что это за загадочный знак и кто его оставил
- Храм Богоявления в Гончарах. Вы узнаете, как он связан с Софьей Палеолог
- Церковь Николы на Посаде. Её называют «Коломенской жар-птицей» — почему, вы услышите на экскурсии. Это единственный храм города, который открыт в советское время
- Бобренев монастырь. Обсудим, почему его так назвали, ведь в обители не было и следа бобров
- Старо-Голутвин монастырь. Здесь вас ждёт главное сакральное место монастыря — «камушки преподобного Сергия»
По дороге я проведу для вас небольшую обзорную экскурсию.
Организационные детали
- Между локациями будем передвигаться на вашем автомобиле или такси — нам понадобится 2-3 переезда
- Такси оплачивается отдельно — обычно это от 200 ₽ до 450 ₽ за поездку
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразитьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Irina
23 сен 2025
Мы прошли с Татьяной по Коломне как по родному городу, так подробно и с любовью она делилась с нами историей и историческими гипотезами. Грамотная речь, глубокие знания, приятные манеры - рекомендую Татьяну.
А
Алексей
18 сен 2025
Дамы и Господа! У нас бал гид Татьяна, очень позитивная с хорошим чувством юмора. Прекрасно знает город, знает и любит свою работу, прекрасно и интересно рассказывает. Нам очень понравилось!!!! ТАТЬЯНА СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
К
Клавдия
3 июл 2025
Экскурсовод Татьяна провела для нас замечательную экскурсию по храмам древней Коломны. Её рассказ был настолько увлекательным и живым, что погрузил нас в атмосферу старины и величия. Татьяна с большим знанием
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 5 чел.
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Коломна и Зарайск - две древние крепости
Ленты речек и крепостные стены Коломны и Зарайска ждут вас. Узнайте о событиях прошлого и насладитесь видами, которые впечатляют в любое время года
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.