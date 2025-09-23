читать дальше

дела поведала об истории возникновения и архитектурных особенностях самых значимых храмов города. Каждое здание оказалось связано с интересными историческими событиями и людьми, о которых мы, возможно, никогда бы не узнали без её рассказа. Благодаря Татьяне мы по-новому взглянули на Коломну — как на город с богатым духовным наследием. Экскурсия оставила тёплые воспоминания и желание снова вернуться к этим местам.