Храмы древней Коломны

Путешествие по старинным храмам и монастырям Коломны откроет вам их историю и тайны. Откройте для себя архитектурные жемчужины Подмосковья
Индивидуальная экскурсия по храмам Коломны предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и легендами старинных святынь.

Участники увидят Храм Иоанна Предтечи с его загадочной "печатью Батыя", узнают о связи Храма Богоявления с
Софьей Палеолог, посетят Церковь Николы на Посаде, которая оставалась открытой в советское время, и Бобренев монастырь, название которого связано с легендами. Завершит путешествие Старо-Голутвин монастырь с его сакральными "камушками преподобного Сергия"

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические объекты
  • 📜 Легенды и истории храмов
  • 🕍 Архитектурные шедевры
  • 🚗 Удобные переезды
  • 🌟 Индивидуальный подход
Храмы древней Коломны© Татьяна
Храмы древней Коломны© Татьяна
Храмы древней Коломны© Татьяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храм Богоявления в Гончарах
  • Церковь Николы на Посаде
  • Бобренев монастырь
  • Старо-Голутвин монастырь

Описание экскурсии

Вы увидите значимые святыни за пределами Коломенского кремля — от уникальных храмов до старинных монастырей. Услышите истории и легенды каждого места.

Итак, в нашей программе:

  • Храм Иоанна Предтечи — старейший в городе. На его стене сохранилась «печать Батыя». Я расскажу, что это за загадочный знак и кто его оставил
  • Храм Богоявления в Гончарах. Вы узнаете, как он связан с Софьей Палеолог
  • Церковь Николы на Посаде. Её называют «Коломенской жар-птицей» — почему, вы услышите на экскурсии. Это единственный храм города, который открыт в советское время
  • Бобренев монастырь. Обсудим, почему его так назвали, ведь в обители не было и следа бобров
  • Старо-Голутвин монастырь. Здесь вас ждёт главное сакральное место монастыря — «камушки преподобного Сергия»

По дороге я проведу для вас небольшую обзорную экскурсию.

Организационные детали

  • Между локациями будем передвигаться на вашем автомобиле или такси — нам понадобится 2-3 переезда
  • Такси оплачивается отдельно — обычно это от 200 ₽ до 450 ₽ за поездку

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразить
своими эмоциями гостей и вызвать желание вернуться. Я рассказываю легко и с юмором, умею расположить к себе и заинтересовать. Меня часто называют «самым позитивным экскурсоводом Коломны». За улыбками, хорошим настроением и яркими впечатлениями — ко мне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Irina
Irina
23 сен 2025
Мы прошли с Татьяной по Коломне как по родному городу, так подробно и с любовью она делилась с нами историей и историческими гипотезами. Грамотная речь, глубокие знания, приятные манеры - рекомендую Татьяну.
А
Алексей
18 сен 2025
Дамы и Господа! У нас бал гид Татьяна, очень позитивная с хорошим чувством юмора. Прекрасно знает город, знает и любит свою работу, прекрасно и интересно рассказывает. Нам очень понравилось!!!! ТАТЬЯНА СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
К
Клавдия
3 июл 2025
Экскурсовод Татьяна провела для нас замечательную экскурсию по храмам древней Коломны. Её рассказ был настолько увлекательным и живым, что погрузил нас в атмосферу старины и величия. Татьяна с большим знанием
дела поведала об истории возникновения и архитектурных особенностях самых значимых храмов города. Каждое здание оказалось связано с интересными историческими событиями и людьми, о которых мы, возможно, никогда бы не узнали без её рассказа. Благодаря Татьяне мы по-новому взглянули на Коломну — как на город с богатым духовным наследием. Экскурсия оставила тёплые воспоминания и желание снова вернуться к этим местам.

