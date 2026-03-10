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Мастер-класс «Душистый бальзам» в музее ретрокосметики

Для ваших губ, локотков и пяточек
Вы окажетесь среди винтажных флаконов, сияющих пузырьков и чарующих ароматов.

Я расскажу нескучные истории о косметике и парфюмерии, а вы приготовите целебный бальзам — по своему вкусу и с моими рекомендациями.
5
3 отзыва
Мастер-класс «Душистый бальзам» в музее ретрокосметики
Мастер-класс «Душистый бальзам» в музее ретрокосметики
Мастер-класс «Душистый бальзам» в музее ретрокосметики

Описание мастер-класса

Вы приготовите целебный бальзам для ухода за губами, руками, пяточками и локоточками.

Насытите его любимым ароматом и душистыми маслами — я всё расскажу и во всём помогу.

А пока он будет дозревать в милых баночках, я расскажу множество интересных историй о современной и винтажной косметике.

После вы протестируете современные и винтажные версии косметики и парфюмерии, что хранятся в музее.

А ещё — сделаете атмосферные фото в ретропространстве с лампой под желтым абажуром и туалетным столиком, что заставлен флакончиками из прошлого.

Организационные детали

  • Я предоставлю все материалы для мастер-класса: набор масел, пчелиный воск, баночки для бальзама, одноразовые перчатки и пр.
  • Интересно будет взрослым и детям от 10 лет

в воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 288 туристов
Я любительница модных штучек, филолог и экс-редактор телевидения, ведущая мероприятий и сертифицированный визажист. Я обожаю всё, что связано с красотой и уходом, и могу говорить об этом долго и интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Олег
Елена, большое Вам спасибо от нашей семьи за Мк, за Ваше настроение, желание поделиться знаниями, умениями, интересными фактами! На МК ходили дочки подросткового возраста и были впечатлены Вашей коллекцией, рассказами и результатом МК. Самые лучшие рекомендации! Елена создала маленький рай для девочек всех возрастов! Впечатлены! Обязательно вернёмся к Вам.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Олег, девочки! Огромное Вам спасибо за такой душевный отзыв! Всегда рада буду вам вновь!
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О
дочь 10 лет в восторге. занимались зельеварением 😁 унесли с собой две баночки бальзама для губ.
спасибо организатору! рекомендую ❤️
Елена
Елена
Ответ организатора:
Оля, я очень рада, что вам понравилось! Спасибо большое за отзыв!
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Кретова
интересный мастер класс. елена очень много рассказывала, получили огромное удовольствие. рекомендуем!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Огромное Вам спасибо! Очень приятно! 🌹
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