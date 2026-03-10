Вы окажетесь среди винтажных флаконов, сияющих пузырьков и чарующих ароматов.
Я расскажу нескучные истории о косметике и парфюмерии, а вы приготовите целебный бальзам — по своему вкусу и с моими рекомендациями.
Я расскажу нескучные истории о косметике и парфюмерии, а вы приготовите целебный бальзам — по своему вкусу и с моими рекомендациями.
Описание мастер-класса
Вы приготовите целебный бальзам для ухода за губами, руками, пяточками и локоточками.
Насытите его любимым ароматом и душистыми маслами — я всё расскажу и во всём помогу.
А пока он будет дозревать в милых баночках, я расскажу множество интересных историй о современной и винтажной косметике.
После вы протестируете современные и винтажные версии косметики и парфюмерии, что хранятся в музее.
А ещё — сделаете атмосферные фото в ретропространстве с лампой под желтым абажуром и туалетным столиком, что заставлен флакончиками из прошлого.
Организационные детали
- Я предоставлю все материалы для мастер-класса: набор масел, пчелиный воск, баночки для бальзама, одноразовые перчатки и пр.
- Интересно будет взрослым и детям от 10 лет
в воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 288 туристов
Я любительница модных штучек, филолог и экс-редактор телевидения, ведущая мероприятий и сертифицированный визажист. Я обожаю всё, что связано с красотой и уходом, и могу говорить об этом долго и интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена, большое Вам спасибо от нашей семьи за Мк, за Ваше настроение, желание поделиться знаниями, умениями, интересными фактами! На МК ходили дочки подросткового возраста и были впечатлены Вашей коллекцией, рассказами и результатом МК. Самые лучшие рекомендации! Елена создала маленький рай для девочек всех возрастов! Впечатлены! Обязательно вернёмся к Вам.
Елена
Ответ организатора:
Олег, девочки! Огромное Вам спасибо за такой душевный отзыв! Всегда рада буду вам вновь!
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О
дочь 10 лет в восторге. занимались зельеварением 😁 унесли с собой две баночки бальзама для губ.
спасибо организатору! рекомендую ❤️
спасибо организатору! рекомендую ❤️
Елена
Ответ организатора:
Оля, я очень рада, что вам понравилось! Спасибо большое за отзыв!
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интересный мастер класс. елена очень много рассказывала, получили огромное удовольствие. рекомендуем!
Елена
Ответ организатора:
Огромное Вам спасибо! Очень приятно! 🌹
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