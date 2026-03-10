Вы окажетесь среди винтажных флаконов, сияющих пузырьков и чарующих ароматов. Я расскажу нескучные истории о косметике и парфюмерии, а вы приготовите целебный бальзам — по своему вкусу и с моими рекомендациями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Коломне

Описание мастер-класса

Вы приготовите целебный бальзам для ухода за губами, руками, пяточками и локоточками.

Насытите его любимым ароматом и душистыми маслами — я всё расскажу и во всём помогу.

А пока он будет дозревать в милых баночках, я расскажу множество интересных историй о современной и винтажной косметике.

После вы протестируете современные и винтажные версии косметики и парфюмерии, что хранятся в музее.

А ещё — сделаете атмосферные фото в ретропространстве с лампой под желтым абажуром и туалетным столиком, что заставлен флакончиками из прошлого.

Организационные детали