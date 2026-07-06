За один день можно успеть многое! Побывать в 16 веке и прогуляться по улочкам Коломенского кремля. Перенестись во времена Царской России и узнать секрет приготовления правильной пастилы. Вернуться в век сегодняшний и распробовать вкус настоящего калача. И даже не устать от впечатлений!

Описание экскурсии

Кремль Коломенский

Мы прогуляемся по историческому центру и увидим сердце города — Коломенский кремль. Вы узнаете, когда и как возводились его стены, как он защищал город от врагов и как жили его обитатели. Погрузимся в историю города, услышим его тайны и легенды. Узнаем о великих людях, чьи судьбы неразрывно связаны с Коломной, и как они оставили свой след в её истории.

Театрализованная экскурсия в Музее калача

Вас поприветствуют калачник и его подмастерье. Вы узнаете, как пекутся калачи, в чём особенность мучной смеси для их изготовления и почему раньше калач считался самым дорогим хлебом. Разговорами сыт не будешь, поэтому под ароматный чай вам подадут горячий калач с маслом. А калачник объяснит, как его правильно вкушать.

Иммерсивная экскурсия в Музее пастилы

Вы совершите настоящее путешествие во времени — окажетесь в 19 веке. Типичный интерьер, манера общения барышень и господ — всё заставит вас поверить, что вы отправились в ушедшую эпоху! В ходе иммерсивной экскурсии вы узнаете историю создания пастилы. И будете слушать её не просто так, а под чашечку свежезаваренного чая с лакомством.

Организационные детали