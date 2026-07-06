История и вкус Коломны - кремль, калачи и пастила (всё включено)
Экскурсия на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
За один день можно успеть многое! Побывать в 16 веке и прогуляться по улочкам Коломенского кремля. Перенестись во времена Царской России и узнать секрет приготовления правильной пастилы. Вернуться в век сегодняшний и распробовать вкус настоящего калача. И даже не устать от впечатлений!
Мы прогуляемся по историческому центру и увидим сердце города — Коломенский кремль. Вы узнаете, когда и как возводились его стены, как он защищал город от врагов и как жили его обитатели. Погрузимся в историю города, услышим его тайны и легенды. Узнаем о великих людях, чьи судьбы неразрывно связаны с Коломной, и как они оставили свой след в её истории.
Театрализованная экскурсия в Музее калача
Вас поприветствуют калачник и его подмастерье. Вы узнаете, как пекутся калачи, в чём особенность мучной смеси для их изготовления и почему раньше калач считался самым дорогим хлебом. Разговорами сыт не будешь, поэтому под ароматный чай вам подадут горячий калач с маслом. А калачник объяснит, как его правильно вкушать.
Иммерсивная экскурсия в Музее пастилы
Вы совершите настоящее путешествие во времени — окажетесь в 19 веке. Типичный интерьер, манера общения барышень и господ — всё заставит вас поверить, что вы отправились в ушедшую эпоху! В ходе иммерсивной экскурсии вы узнаете историю создания пастилы. И будете слушать её не просто так, а под чашечку свежезаваренного чая с лакомством.
Организационные детали
Продолжительность программы — 3–4 ч из-за тайминга музеев
Билеты в музеи включены в цену
Экскурсия по кремлю проходит в индивидуальном формате по открытой территории без подъёма на стены и башни
В музеи вы проходите в составе сборных групп до 40 чел.
Возможно провести эту экскурсию для организованной группы до 40 человек — детали в переписке
Экскурсию по кремлю вам проведёт гид из нашей команды
Между музеями вы перемещаетесь самостоятельно — все адреса и тайминг вышлем заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
5500 ₽
Дети до 16 лет
5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 7656 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников.
Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была читать дальшеуменьшить
не только познавательной, но и оставила самые тёплые воспоминания.
Особое внимание уделяем семейному туризму. Создаём комфортные условия для отдыха с детьми, учитываем их потребности и проводим программы, которые нравятся маленьким путешественникам.
С радостью познакомим вас с уникальной историей и культурой Коломны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Воскресное утро огорчило нас проливным дождем, но Инна смогла разогнать нашу грусть за пару минут! Рассказ о Коломне, ее основании и значимости в истории нашего государства был приправлен интересными фактами, читать дальшеуменьшить
легендами и массой полезной информации. Мы ни капли не устали, а жаждали больше и больше узнавать от Инны. Прогулка по Кремлю прошла на одном дыхании. Инна отвечала на все возникшие вопросы и акцентировала внимание так, что многое осталось в памяти. О строительстве Кремля, о его раскопках, о жизни и судьбе Марины Мнишек, о семейном счастье Дмитрия Донского - казалось нет тем, которые Инна не знала бы и не поделилась бы с нами! Мы зашли в Успенский Собор, узнали его историю, увидели фотографии с реставрации, прикоснулись к святыне. Было жаль расставаться, но дальше нас ждали Музей калача и Музей пастилы, куда Инна бережно нас проводила. Все было организовано на высшем уровне, без заминок и проволочек! спасибо за чудесную прогулу, заботу и внимание к нам!
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А
Александра
Коломна покорила наше сердце! Кремль — мощь и история, пастила — нежность и вкус детства, а калач — это просто восторг, особенно горячий! Все три локации очень разные, но каждая невероятно аутентичная. Огромное спасибо гиду за прекрасный день. Всем советую
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Анастасия
отличная экскурсия, все продумано. рекомендую
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Ю
Юлия
отличная индивидуальная экскурсия
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