Рукавишникова Экскурсия замечательная! Пётр отличный рассказчик, очень интересно и душевно. Чувствуется искренняя любовь Петра к городу и его истории. Буду рекомендовать всем знакомым, кто соберется в Коломну сходить на такую экскурсию. ❤️

Наталья Были на экскурсии по Коломенскому Кремлю, экскурсия оправдала все ожидания, мы как будто перенеслись в то время, настолько профессионально была продумана экскурсия, он погружал нас своими рассказами и стихами в происходящие события того времени, видно, что человек влюблен в свой город и профессию) рекомендую

Татьяна Экскурсия очень понравилась. Петр с душой рассказал столько интересного! Узнали много нового для себя о Коломне, ее истории, то, что не прочитать в известных книгах и путеводителях. Большое спасибо.

П Павел Огромное спасибо Петру, не стесняйтесь говорить свои пожелания. Он любит свой город и знает много о чём. Обязательно вернемся с друзьями к нему.

Наталья Все прекрасно, большое спасибо!

С Сергей Отличная экскурсия!

Пётр интересно и содержательно рассказал обо всех достопримечательностях, а также истории Коломенского кремля, ответил на все вопросы. Рекомендую!

К Ксения Экскурсия очень понравилась, Петр интересно рассказывает, плюс подстроился под наше расписание, сделал экскурсию на час раньше и закончил ее как раз там где у нас была запланирована следующая программа. Однозначно рекомендую.

Анна Второй раз была на экскурсии Петра, и что-то мне подсказывает, что не последний! Много информации, интересной, разнообразной, отличная подача с юмором, поэзией и большим погружением в историю. Спасибо Вам Петр за профессионализм и за открытие для нас Коломны!

Д Дарья Прекрасная экскурсия с Петром! Увлекательная подача материала, интересные истории, мы как будто погрузились в прошлое и открыли для себя много нового. Большое спасибо!