Коломенский кремль - это не только стены и башни, но и история, вплетённая в каждый камень.
На экскурсии можно увидеть сохранившиеся стены и башни, посетить старинные монастыри и узнать, как город
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древние стены и башни
- ⛪ Посетить старинные монастыри
- 📜 Узнать историю Коломны
- 🔍 Открыть тайны кремля
- 🗝️ Исследовать легенды о кладе
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Брусенский монастырь
- Ново-Голутвин монастырь
- Бобренев монастырь
- Успенский собор
- Фрагменты торговых рядов
- Фундамент часовни Александра Невского
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Все сохранившиеся стены и башни Коломенского кремля.
- Старинные монастыри: Брусенский, Ново-Голутвин и Бобренев.
- Успенский собор — главный храм города.
- Фрагменты торговых рядов.
- Фундамент часовни Александра Невского.
Вы узнаете:
- Откуда пошло название города и как строился кремль.
- Почему Коломна стала вторым городом по значимости в Московском княжестве.
- Где находился Великокняжеский дворец.
- Почему на Соборной площади так много храмов.
- Через что нужно было пройти врагам, если они штурмовали кремль.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- При желании можно дополнить программу фотосессией. Доплата — 2000 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У коломенского городового
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Коломне
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я сертифицированный экскурсовод, серебряный призёр всероссийского чемпионата Worldskills Russia и потомственный гид. Экскурсии вожу с 2020 года. Со мной вам будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Рукавишникова
4 ноя 2025
Экскурсия замечательная! Пётр отличный рассказчик, очень интересно и душевно. Чувствуется искренняя любовь Петра к городу и его истории. Буду рекомендовать всем знакомым, кто соберется в Коломну сходить на такую экскурсию. ❤️
Наталья
25 окт 2025
Были на экскурсии по Коломенскому Кремлю, экскурсия оправдала все ожидания, мы как будто перенеслись в то время, настолько профессионально была продумана экскурсия, он погружал нас своими рассказами и стихами в происходящие события того времени, видно, что человек влюблен в свой город и профессию) рекомендую
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Петр с душой рассказал столько интересного! Узнали много нового для себя о Коломне, ее истории, то, что не прочитать в известных книгах и путеводителях. Большое спасибо.
П
Павел
24 авг 2025
Огромное спасибо Петру, не стесняйтесь говорить свои пожелания. Он любит свой город и знает много о чём. Обязательно вернемся с друзьями к нему.
Наталья
18 авг 2025
Все прекрасно, большое спасибо!
С
Сергей
9 авг 2025
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Пётр интересно и содержательно рассказал обо всех достопримечательностях, а также истории Коломенского кремля, ответил на все вопросы. Рекомендую!
К
Ксения
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, Петр интересно рассказывает, плюс подстроился под наше расписание, сделал экскурсию на час раньше и закончил ее как раз там где у нас была запланирована следующая программа. Однозначно рекомендую.
Анна
16 июн 2025
Второй раз была на экскурсии Петра, и что-то мне подсказывает, что не последний! Много информации, интересной, разнообразной, отличная подача с юмором, поэзией и большим погружением в историю. Спасибо Вам Петр за профессионализм и за открытие для нас Коломны!
Д
Дарья
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия с Петром! Увлекательная подача материала, интересные истории, мы как будто погрузились в прошлое и открыли для себя много нового. Большое спасибо!
Н
Наталья
16 мар 2025
Потрясающий экскурсовод! Петр покорил всю нашу группу от мала до велика. Помимо обширной исторической информации преподнести так интересно и театрально материал может только настоящий профессионал, любящий свое дело. Огромное спасибо, Петр! Новых интересных маршрутов, доброжелательных туристов и всех благ!
