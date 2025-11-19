Я познакомлю вас с духовной историей Коломны — с судьбами тех, кто в послереволюционные годы пострадал за православную веру. По сфабрикованным подозрениям бросали их в тюрьмы и приговаривали к расстрелу.
Под страхом смерти священнослужители, монашествующие и миряне проявляли удивительное мужество… О них, мучениках 20 века, и пойдёт мой рассказ.
Описание экскурсии
Пройдём по территории Коломенского кремля:
- прогуляемся по улице Лажечникова
- посетим Брусенский монастырь в честь Успения Божией Матери
- окажемся на Соборной площади
- увидим главный храм города — Успенский кафедральный собор, а ещё храм Николы Гостиного и Крестовоздвиженский храм
- и выйдем к Пятницким воротам
Эти локации тесно связаны с именами новомучеников и исповедников Коломенских, живших на территории кремля, служивших в храмах и монастырях. Я расскажу:
- о священномучениках Григории и Иоанне Парусникове
- новомученицах Брусенского монастыря
- мученике Димитрие Вдовине
- священноисповеднике Феодосии
- и других святых подвижников 20 века
И в каждом житии — отражение той горькой страницы нашей истории.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Коломне
Я коренная коломчанка, имею высшее педагогическое образование (ГСГУ, степень магистра). Выпускница Миссионерско-катехизаторских курсов Коломенской духовной семинарии (2023 г.), аккредитованный гид-переводчик (2024 г.). Коломна — мой родной город, и я с радостью
