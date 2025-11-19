Я познакомлю вас с духовной историей Коломны — с судьбами тех, кто в послереволюционные годы пострадал за православную веру. По сфабрикованным подозрениям бросали их в тюрьмы и приговаривали к расстрелу. Под страхом смерти священнослужители, монашествующие и миряне проявляли удивительное мужество… О них, мучениках 20 века, и пойдёт мой рассказ.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Коломне

Пройдём по территории Коломенского кремля:

прогуляемся по улице Лажечникова

посетим Брусенский монастырь в честь Успения Божией Матери

окажемся на Соборной площади

увидим главный храм города — Успенский кафедральный собор, а ещё храм Николы Гостиного и Крестовоздвиженский храм

и выйдем к Пятницким воротам

Эти локации тесно связаны с именами новомучеников и исповедников Коломенских, живших на территории кремля, служивших в храмах и монастырях. Я расскажу:

о священномучениках Григории и Иоанне Парусникове

новомученицах Брусенского монастыря

мученике Димитрие Вдовине

священноисповеднике Феодосии

и других святых подвижников 20 века

И в каждом житии — отражение той горькой страницы нашей истории.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке