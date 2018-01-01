Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Занимательная древность

Без обилия дат и имен, от которых кругом голова, я расскажу вам и вашим юным путешественникам об истории 📖 Коломны, сестры Москвы; о строительстве кремля и соседних достопримечательностях 🏛️. Мы найдем разбежавшихся животных, поговорим о военных хитростях, разгадаем исторические загадки, в прямом смысле прикоснемся к прошлому. А в конце дети и взрослые (если будут помогать!) получат сувенир 🎁 в подарок.

По следам героев Коломны

За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди. Ребята увидят, как река Коломенка впадает в Москву-реку, узнают, кто составил славянскую азбуку и как это связано с Коломной. А еще я расскажу о юных коломенцах прошлого и любопытных сюжетах из их школьной жизни.

Организационные детали

По желанию можно подняться на смотровую площадку соборной колокольни (50 руб. /чел. ) или посетить музей 🖼 «Любимой игрушки» (дети — 200 руб. ; взрослые — 250 руб. ).