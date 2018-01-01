Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Сказки Коломенского кремля

Увлекательное знакомство с сердцем города для детей и взрослых

Елена
Елена – Гид из Коломны
Я разработала эту экскурсию ⛳ для семей с детками от 6 лет, которые на традиционных экскурсиях начинают уставать от обилия информации.

Мы посетим тот же кремль, увидим те же храмы, вспомним важные имена — но в легком, игровом формате.

Ребята перенесутся в Средние века, познакомятся с жителями Коломны и запомнят путешествие в этот уютный городок.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля

Что вас ожидает

Занимательная древность
Без обилия дат и имен, от которых кругом голова, я расскажу вам и вашим юным путешественникам об истории 📖 Коломны, сестры Москвы; о строительстве кремля и соседних достопримечательностях 🏛️. Мы найдем разбежавшихся животных, поговорим о военных хитростях, разгадаем исторические загадки, в прямом смысле прикоснемся к прошлому. А в конце дети и взрослые (если будут помогать!) получат сувенир 🎁 в подарок.

По следам героев Коломны
За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди. Ребята увидят, как река Коломенка впадает в Москву-реку, узнают, кто составил славянскую азбуку и как это связано с Коломной. А еще я расскажу о юных коломенцах прошлого и любопытных сюжетах из их школьной жизни.

Организационные детали

По желанию можно подняться на смотровую площадку соборной колокольни (50 руб. /чел. ) или посетить музей 🖼 «Любимой игрушки» (дети — 200 руб. ; взрослые — 250 руб. ).

Начало и место завершения
🚩 в Коломенской кремле
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля
Сказки Коломенского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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Елена проводит ещё 4 экскурсии

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