Елена проводит ещё 4 экскурсии

Увлекательное знакомство с сердцем города для детей и взрослых
Я разработала эту прогулку для семей с детками от 6 лет, которые на традиционных экскурсиях начинают уставать от обилия информации. Мы посетим тот же кремль, увидим те же храмы, вспомним важные имена — но в легком, игровом формате.
Ребята перенесутся в Средние века, познакомятся с жителями Коломны и запомнят путешествие в этот уютный городок.
Без обилия дат и имен, от которых кругом голова, я расскажу вам и вашим юным путешественникам об истории Коломны, сестры Москвы; о строительстве кремля и соседних достопримечательностях. Мы найдем разбежавшихся животных, поговорим о военных хитростях, разгадаем исторические загадки, в прямом смысле прикоснемся к прошлому. А в конце дети и взрослые (если будут помогать!) получат сувенир в подарок.
По следам героев Коломны
За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди. Ребята увидят, как река Коломенка впадает в Москву-реку, узнают, кто составил славянскую азбуку и как это связано с Коломной. А еще я расскажу о юных коломенцах прошлого и любопытных сюжетах из их школьной жизни.
Организационные детали
По желанию можно подняться на смотровую площадку соборной колокольни (50 ₽ за чел.) или посетить музей «Любимой игрушки» (дети — 200 ₽; взрослые — 250 ₽)
В зависимости от вашего темпа экскурсия длится от 1,5 до 2 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Коломенской кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2347 туристов
Я гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов, сотрудник Паломнического центра Коломенской епархии. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские экскурсии.
На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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Ю
Юлия
Экскурсию вела Мария. Взрослым все зашло полностью и очень понравилось, дети ожидали больше детского, но конфетки их поддержали)
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Т
Татьяна
Нам очень понравилось, 2 часа пролетели незаметно. Детям 7 и 9 лет было интересно! Без глубокого погружения, зато с историями, которые интересны детям.
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Маргарита
С первой до последней минуты Елена удерживала внимание детей, которым 4,6 и 9 лет. Столько полезной и интересной информации усвоил дети, по кольцу по дороге домой мы задавали им вопросы читать дальшеуменьшить
и на все вопросы были получены ответы! Спасибо огромное за умение грамотно подавать информацию детям, за загадки, секретики, картинки, способность заинтересовать и заинтриговать детей, за доброделательность, помощь в выборе места питания, помощь в организации посещения "вкусных" музеев: Пастилы и Калачной! Мы в прекрасном настроении, желанием вернуться ещё в Коломну для дальнейшего знакомства, вернулись домой. Рекомендую Елену, как доброжелательного, знающего, терпеливого (с детьми это очень важно) экскурсовода! Благодарим!
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О
Оксана
Большое спасибо за познавательную экскурсию. В Коломне были не в первый раз,но Елена показала такие места,где мы не были. Решив сделать познавательный сюрприз для детей,ведь когда ты ищешь на экскурсию большим составом можешь,что то пропустить не услышать,а тут можно было спросить, заинтересовала даже младшую,хотя она у нас с детства не очень любит ходить по таким мероприятиям. Отличная пешая прогулка получилась!
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а
александра
Отличная экскурсия!
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Ю
Юлия
Экскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов и событий. Спасибо за экскурсию!