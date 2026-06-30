Елена проводит ещё 4 экскурсии

Я разработала эту прогулку для семей с детками от 6 лет, которые на традиционных экскурсиях начинают уставать от обилия информации. Мы посетим тот же кремль, увидим те же храмы, вспомним важные имена — но в легком, игровом формате. Ребята перенесутся в Средние века, познакомятся с жителями Коломны и запомнят путешествие в этот уютный городок.

Описание экскурсии

Занимательная древность

Без обилия дат и имен, от которых кругом голова, я расскажу вам и вашим юным путешественникам об истории Коломны, сестры Москвы; о строительстве кремля и соседних достопримечательностях. Мы найдем разбежавшихся животных, поговорим о военных хитростях, разгадаем исторические загадки, в прямом смысле прикоснемся к прошлому. А в конце дети и взрослые (если будут помогать!) получат сувенир в подарок.

По следам героев Коломны

За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди. Ребята увидят, как река Коломенка впадает в Москву-реку, узнают, кто составил славянскую азбуку и как это связано с Коломной. А еще я расскажу о юных коломенцах прошлого и любопытных сюжетах из их школьной жизни.

Организационные детали