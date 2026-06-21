Лучшее время для посещения Коломенского кремля и краеведческого музея - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также открываются все возможности для наслаждения видами на природу и архитектуру. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что холод и снег могут ограничить комфортность прогулок.

История Коломны неотделима от ее цитадели, поэтому на экскурсии вы узнаете о Коломенском кремле и связанных с ним событиях. Это одно из крупнейших русских укреплений, защищавшее южные рубежи Московского царства. Вы прикоснетесь к древним стенам и услышите легенды Маринкиной башни. В краеведческом музее вас ждут археологические находки и старинные изделия, которые помогут лучше понять прошлое нашего края

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Славный путь Коломенского кремля

На территории комплекса вы погрузитесь в далекое прошлое цитадели, испытавшей немало на своем веку. В ее истории вы увидите, что Коломна почти всегда вставала на пути у врага. Поговорим об эпохе деревянного предшественника крепости — Коломенского детинца, набегах монголо-татар и многократных разрушениях фортификаций. Также вы узнаете о поворотном событии в 16 веке, после которого врагам ни разу не удавалось взять приступом кремль, и о том, как отразились запутанные времена Смуты на нашем городе.

На экскурсии вы увидите южную и западную стороны крепости, услышите легенды Маринкиной башни, прогуляетесь по скверу «Блюдечко» и полюбуетесь последней излучиной Москвы-реки перед ее впадением в Оку.

Краеведческий музей: история родного края в деталях

Вторая часть программы посвящена музею, расположенному в самом сердце исторического центра. В одном из залов вам предстоит перенестись на миллионы лет назад. Вы познакомитесь с экспозицией «Природа и человек в Коломенском крае с древнейших времён до XII века». Проследите, как возникла и развивалась жизнь на коломенской земле. Встретите интереснейшие археологические находки.

В помещениях второго этажа перед вами развернется история самого города с момента его основания. Вы увидите материалы и документы архива, фотографии и картины, а также рассмотрите гончарные, кузнечные, ювелирные, деревянные изделия и представите бытовую сторону жизни Коломны.

Организационные детали