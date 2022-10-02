Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Славный путь Коломенского кремля
На территории комплекса вы погрузитесь в далекое прошлое цитадели, испытавшей немало на своем веку. В ее истории вы увидите, что Коломна почти всегда вставала на пути у врага. Поговорим об эпохе деревянного предшественника крепости — Коломенского детинца, набегах монголо-татар и многократных разрушениях фортификаций. Также вы узнаете о поворотном событии в 16 веке, после которого врагам ни разу не удавалось взять приступом кремль, и о том, как отразились запутанные времена Смуты на нашем городе.
На экскурсии вы увидите южную и западную стороны крепости, услышите легенды Маринкиной башни, прогуляетесь по скверу «Блюдечко» и полюбуетесь последней излучиной Москвы-реки перед ее впадением в Оку.
Краеведческий музей: история родного края в деталях
Вторая часть программы посвящена музею, расположенному в самом сердце исторического центра. В одном из залов вам предстоит перенестись на миллионы лет назад. Вы познакомитесь с экспозицией «Природа и человек в Коломенском крае с древнейших времён до XII века». Проследите, как возникла и развивалась жизнь на коломенской земле. Встретите интереснейшие археологические находки.
В помещениях второго этажа перед вами развернется история самого города с момента его основания. Вы увидите материалы и документы архива, фотографии и картины, а также рассмотрите гончарные, кузнечные, ювелирные, деревянные изделия и представите бытовую сторону жизни Коломны.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в краеведческий музей — от 50 до 300 руб. за человека
Последняя пятница месяца — санитарный день, музей не работает
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Коломне
Провела 110 экскурсий для 325 туристов
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и помогаем получить ответы на самые волнующие вопросы. А еще мы считаем, что в путешествиях человек познает, в первую очередь, себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Мы рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!