История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
История Коломны неотделима от ее цитадели, поэтому на экскурсии вы узнаете о Коломенском кремле и связанных с ним событиях. Это одно из крупнейших русских укреплений, защищавшее южные рубежи Московского царства. Вы прикоснетесь к древним стенам и услышите легенды Маринкиной башни.
В краеведческом музее вас ждут археологические находки и старинные изделия, которые помогут лучше понять прошлое нашего края
Лучшее время для посещения Коломенского кремля и краеведческого музея - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также открываются все возможности для наслаждения видами на природу и архитектуру. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что холод и снег могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Маринкина башня
Сквер «Блюдечко»
Москва-река
Краеведческий музей
Описание экскурсии
Славный путь Коломенского кремля
На территории комплекса вы погрузитесь в далекое прошлое цитадели, испытавшей немало на своем веку. В ее истории вы увидите, что Коломна почти всегда вставала на пути у врага. Поговорим об эпохе деревянного предшественника крепости — Коломенского детинца, набегах монголо-татар и многократных разрушениях фортификаций. Также вы узнаете о поворотном событии в 16 веке, после которого врагам ни разу не удавалось взять приступом кремль, и о том, как отразились запутанные времена Смуты на нашем городе.
На экскурсии вы увидите южную и западную стороны крепости, услышите легенды Маринкиной башни, прогуляетесь по скверу «Блюдечко» и полюбуетесь последней излучиной Москвы-реки перед ее впадением в Оку.
Краеведческий музей: история родного края в деталях
Вторая часть программы посвящена музею, расположенному в самом сердце исторического центра. В одном из залов вам предстоит перенестись на миллионы лет назад. Вы познакомитесь с экспозицией «Природа и человек в Коломенском крае с древнейших времён до XII века». Проследите, как возникла и развивалась жизнь на коломенской земле. Встретите интереснейшие археологические находки.
В помещениях второго этажа перед вами развернется история самого города с момента его основания. Вы увидите материалы и документы архива, фотографии и картины, а также рассмотрите гончарные, кузнечные, ювелирные, деревянные изделия и представите бытовую сторону жизни Коломны.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в краеведческий музей — от 50 до 300 руб. за человека
Последняя пятница месяца — санитарный день, музей не работает
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
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Провели экскурсии для 7858 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников.
Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была читать дальшеуменьшить
не только познавательной, но и оставила самые тёплые воспоминания.
Особое внимание уделяем семейному туризму. Создаём комфортные условия для отдыха с детьми, учитываем их потребности и проводим программы, которые нравятся маленьким путешественникам.
С радостью познакомим вас с уникальной историей и культурой Коломны.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсия очень понравилась. Инна рассказала интересные факты. Большое спасибо.
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Киселева
Спасибо за душевную атмосферу!
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Е
Елена
Инна интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Удобно выстроен маршрут. При условии, что на улице был сильнющий ветер, часть уличной экскурсии была до музея, часть - после. Отдельное личное спасибо Инне за совместные фото. Единственное, считаю, что цена на данную экскурсию завышена. В музее экскурсионные билеты оплачиваются отдельно (за троих +600₽ к стоимости) и отдельный музейный экскурсовод.
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