История Коломны неотделима от ее цитадели, поэтому мы обстоятельно поговорим о легендарном сооружении и связанных с ним событиях. Вы узнаете, как одно из крупнейших русских укреплений защищало южные рубежи Московского царства, и прикоснетесь к древней стене памятника. А в музее рассмотрите археологические находки, старинные изделия и станете лучше представлять прошлое нашего края.

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Описание

Что вас ожидает

Славный путь Коломенского кремля

На территории комплекса вы погрузитесь в далекое прошлое цитадели, испытавшей немало на своем веку. В ее истории вы увидите, что Коломна почти всегда вставала на пути у врага. Поговорим об эпохе деревянного предшественника крепости — Коломенского детинца, набегах монголо-татар и многократных разрушениях фортификаций. Также вы узнаете о поворотном событии в 16 веке, после которого врагам ни разу не удавалось взять приступом кремль, и о том, как отразились запутанные времена Смуты на нашем городе.

На экскурсии вы увидите южную и западную стороны крепости, услышите легенды Маринкиной башни, прогуляетесь по скверу «Блюдечко» и полюбуетесь последней излучиной Москвы-реки перед ее впадением в Оку.

Краеведческий музей: история родного края в деталях

Вторая часть программы посвящена музею, расположенному в самом сердце исторического центра. В одном из залов вам предстоит перенестись на миллионы лет назад. Вы познакомитесь с экспозицией «Природа и человек в Коломенском крае с древнейших времён до XII века». Проследите, как возникла и развивалась жизнь на коломенской земле. Встретите интереснейшие археологические находки.

В помещениях второго этажа перед вами развернется история самого города с момента его основания. Вы увидите материалы и документы архива, фотографии и картины, а также рассмотрите гончарные, кузнечные, ювелирные, деревянные изделия и представите бытовую сторону жизни Коломны.

Организационные детали