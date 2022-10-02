Коломенский кремль и краеведческий музей

Изучить главный памятник города и познакомиться наглядно с историей коломенской земли

История Коломны неотделима от ее цитадели, поэтому мы обстоятельно поговорим о легендарном сооружении и связанных с ним событиях.

Вы узнаете, как одно из крупнейших русских укреплений защищало южные рубежи Московского царства, и прикоснетесь к древней стене памятника.

А в музее рассмотрите археологические находки, старинные изделия и станете лучше представлять прошлое нашего края.
Коломенский кремль и краеведческий музей
Коломенский кремль и краеведческий музей
Коломенский кремль и краеведческий музей
Коломенский кремль и краеведческий музей
Коломенский кремль и краеведческий музей
Коломенский кремль и краеведческий музей
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Описание

Что вас ожидает

Славный путь Коломенского кремля

На территории комплекса вы погрузитесь в далекое прошлое цитадели, испытавшей немало на своем веку. В ее истории вы увидите, что Коломна почти всегда вставала на пути у врага. Поговорим об эпохе деревянного предшественника крепости — Коломенского детинца, набегах монголо-татар и многократных разрушениях фортификаций. Также вы узнаете о поворотном событии в 16 веке, после которого врагам ни разу не удавалось взять приступом кремль, и о том, как отразились запутанные времена Смуты на нашем городе.

На экскурсии вы увидите южную и западную стороны крепости, услышите легенды Маринкиной башни, прогуляетесь по скверу «Блюдечко» и полюбуетесь последней излучиной Москвы-реки перед ее впадением в Оку.

Краеведческий музей: история родного края в деталях

Вторая часть программы посвящена музею, расположенному в самом сердце исторического центра. В одном из залов вам предстоит перенестись на миллионы лет назад. Вы познакомитесь с экспозицией «Природа и человек в Коломенском крае с древнейших времён до XII века». Проследите, как возникла и развивалась жизнь на коломенской земле. Встретите интереснейшие археологические находки.

В помещениях второго этажа перед вами развернется история самого города с момента его основания. Вы увидите материалы и документы архива, фотографии и картины, а также рассмотрите гончарные, кузнечные, ювелирные, деревянные изделия и представите бытовую сторону жизни Коломны.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в краеведческий музей — от 50 до 300 руб. за человека
  • Последняя пятница месяца — санитарный день, музей не работает

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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