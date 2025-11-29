Коломна — старинный город и православный центр России.
В самом центре кремля стоят несколько храмов разных эпох — идём в них, чтобы увидеть святыни и услышать истории о вере, великих событиях и великих людях.
Описание экскурсии
Окажемся в центре Коломенского кремля — зайдём в несколько храмов на Соборной площади и познакомимся с их пространством. На пути:
- Успенский Кафедральный собор, истории которого — более 6 столетий
- шатровая колокольня 17 века
- Тихвинская церковь, построенная на средства коломенских купцов
- ансамбль Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря
- храм Воскресения Словущего — место венчания Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской
Я расскажу:
- о духовных жемчужинах Подмосковья и Коломны
- значении церквей, что были построены во времена Дмитрия Донского и Сергия Радонежского
- святынях, что хранятся в коломенских храмах
- где епископы благословляли московских князей на военные походы
- почему усадьбу купца Мещанинова посещала Екатерина Великая
Кому будет интересно
Паломникам и путешественникам, которые увлекаются историей России периода великих московских князей.
Организационные детали
Для посещения храмов дамам нужны платки и юбки.
Светлана — ваш гид в Коломне
Я аттестованный гид-экскурсовод с опытом организации и проведения экскурсий на среднем Урале, по Подмосковью, Коломенскому округу. Сейчас живу в Коломне и знакомлю путешественников с древним историческим городом, Коломенским кремлём и
