1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Святыни старинного города

Душа Коломны, несомненно, в её священных обителях. Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку.

За кремлевскими стенами вашему взору откроется коломенский посад с великолепным храмом «Жар-птицей». Он увенчан пятиглавым пучком со 105-ю застывшими в камне язычками пламени — это древнейший старообрядческий храм города.

Бывшее село великих московских княжен встретит вас святыней, где крестилась вся Коломна — это храм Богоявления в Гончарах. Внутри вы рассмотрите иконы XVI — XIX веков с изображениями библейских сюжетов и святых угодников.

— веков с изображениями библейских сюжетов и святых угодников. Также я покажу вам церковь ⛪, что стоит в Городищах словно наряженная невеста — это первая каменная постройка в Подмосковье со знаменитым «коломенским зверем».

Вы увидите и другие святыни, по сей день бережно хранящие многовековую историю 📖 Коломны. Но об этом уже на экскурсии 🧭.

Организационные детали

Экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Если у вас есть машина, необходимо наличие места для гида. Если транспорта нет, его аренда обговаривается дополнительно (в переписке).