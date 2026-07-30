1 отзыв оставили туристы

Лазоревые маковки церквей на фоне голубого неба и могучие стены, соединяющие купола с землёй. Древняя Коломна, её монастыри и храмы - всё это вы увидите на индивидуальной экскурсии.
Узнаете историю старообрядческого храма «Жар-птица», посетите храм Богоявления в Гончарах и первую каменную церковь Подмосковья. Погружение в многовековую историю города обеспечено
Узнаете историю старообрядческого храма «Жар-птица», посетите храм Богоявления в Гончарах и первую каменную церковь Подмосковья. Погружение в многовековую историю города обеспечено
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные храмы и церкви
- 📜 Исторические рассказы
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🎨 Иконы XVI - XIX веков
- 🏰 Величественные кремлевские стены
- 🌟 Древние святыни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для комфортного осмотра достопримечательностей и передвижения по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Храм «Жар-птица»
- Храм Богоявления в Гончарах
- Церковь в Городищах
Описание экскурсии
Святыни старинного города
Душа Коломны, несомненно, в её священных обителях. Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку.
- За кремлевскими стенами вашему взору откроется коломенский посад с великолепным храмом «Жар-птицей». Он увенчан пятиглавым пучком со 105-ю застывшими в камне язычками пламени — это древнейший старообрядческий храм города.
- Бывшее село великих московских княжен встретит вас святыней, где крестилась вся Коломна — это храм Богоявления в Гончарах. Внутри вы рассмотрите иконы XVI — XIX веков с изображениями библейских сюжетов и святых угодников.
- Также я покажу вам церковь, что стоит в Городищах словно наряженная невеста — это первая каменная постройка в Подмосковье со знаменитым «коломенским зверем».
Вы увидите и другие святыни, по сей день бережно хранящие многовековую историю Коломны. Но об этом уже на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Если у вас есть машина, необходимо наличие места для гида. Если транспорта нет, его аренда обговаривается дополнительно (в переписке)
- По вашему желанию можем заложить время на обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3232 туристов
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Название экскурсии говорит само за себя — это действительно "Душа Коломны". Мы прошли не просто по туристическим тропам, а заглянули в самое сердце города через его храмы и монастыри. Гид
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличный вариант экскурсии для зимнего посещения Коломны и для тех, кто там не первый раз. Мы посмотрели те места, в которые своим ходом не добраться. Экскурсовод Павел, были на собственном автомобиле, пока добирались до объектов, слушали экскурсовода, много нового узнали, посетили по нашей предварительной просьбе Старо голутвинский мужской монастырь. Спасибо организаторам.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо Михаилу за интересную экскурсию, по нашей просьбе немного изменил маршрут. В течение поездки также много рассказывал про сам город.
Все понравилось, рекомендуем!
Все понравилось, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
в
С замечательным настроением уезжаем из Коломны. Красивый, чистый и уютный город,. Познакомил нас с ним Михаил - замечательный гид, влюбленный в свой город, хорошо знающий его историю и архитектуру. Всю организацию Михаил взял на себя, предложил несколько вариантов, заранее купил билеты в музеи, подсказал, что можно посмотреть самостоятельно.
Обязательно посоветуем своим друзьям посетить Коломну и встретиться, конечно, с Михаилом.
Обязательно посоветуем своим друзьям посетить Коломну и встретиться, конечно, с Михаилом.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасная и очень информативная экскурсия. Она выстроена вокруг коломенских "жемчужин" - каменной (в прошлом надвратной) иконы в храме Иоанна Богослова, деревянной иконы-барельефа несказанной красоты в церкви Богоявления в Гончарах, храма Иоанна Предтечи в. в Городище, Старо-Голутвина монастыря и Ново-Голутвина монастыря Соборной площади Кремля.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Михаил очаровал нас своим отношением к любимому городу Коломне) Материал не был излишне перегружен датами и событиями, и для первого знакомства с городом хорошо воспринимался нами. Спасибо, обязательно вернёмся в Коломну, чтобы познакомиться с её окрестностями!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии на «Душа Коломны - в её церквях и храмах (на вашем авто)»
Групповая
до 15 чел.
Коломна: путешествие вглубь веков
Обойти старинные постройки и ощутить дух провинциального города под лейтмотив истории
Начало: Ул. Лажечникова дом 1А
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 11:00
10 авг в 12:00
от 1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Посетить старинные храмы и раскрыть их богатую историю на автопешеходной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 20:30
10 авг в 17:30
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Коломна и Зарайск - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Ленты речек и крепостные стены Коломны и Зарайска ждут вас. Узнайте о событиях прошлого и насладитесь видами, которые впечатляют в любое время года
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
от 4300 ₽ за экскурсию