1 отзыв оставили туристы

Святыни старинного города Душа Коломны, несомненно, в её священных обителях. Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку.
За кремлевскими стенами вашему взору откроется коломенский посад с великолепным храмом «Жар-птицей». Он увенчан пятиглавым пучком со 105-ю застывшими в камне язычками пламени — это древнейший старообрядческий храм города.
Бывшее село великих московских княжен встретит вас святыней, где крестилась вся Коломна — это храм Богоявления в Гончарах. Внутри вы рассмотрите иконы XVI — XIX веков с изображениями библейских сюжетов и святых угодников.
Также я покажу вам церковь ⛪, что стоит в Городищах словно наряженная невеста — это первая каменная постройка в Подмосковье со знаменитым «коломенским зверем».
Вы увидите и другие святыни, по сей день бережно хранящие многовековую историю 📖 Коломны. Но об этом уже на экскурсии 🧭.
Организационные детали
Экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Если у вас есть машина, необходимо наличие места для гида. Если транспорта нет, его аренда обговаривается дополнительно (в переписке).
По вашему желанию можем заложить время на обед
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие годы, отданные работе в исторических и архитектурных архивах, позволили выйти в свет трем книгам по истории Коломны. В моем арсенале более 12 авторских экскурсий, которые я с удовольствием для вас проведу.
С замечательным настроением уезжаем из Коломны. Красивый, чистый и уютный город,. Познакомил нас с ним Михаил - замечательный гид, влюбленный в свой город, хорошо знающий его историю и архитектуру. Всю организацию Михаил взял на себя, предложил несколько вариантов, заранее купил билеты в музеи, подсказал, что можно посмотреть самостоятельно. Обязательно посоветуем своим друзьям посетить Коломну и встретиться, конечно, с Михаилом.