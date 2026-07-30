1 отзыв оставили туристы

Лазоревые маковки церквей на фоне голубого неба и могучие стены, соединяющие купола с землёй. Древняя Коломна, её монастыри и храмы - всё это вы увидите на индивидуальной экскурсии.



Узнаете историю старообрядческого храма «Жар-птица», посетите храм Богоявления в Гончарах и первую каменную церковь Подмосковья. Погружение в многовековую историю города обеспечено

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для комфортного осмотра достопримечательностей и передвижения по городу.

Сейчас август — это идеальное время.