1 отзыв оставили туристы

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Душа Коломны — в её церквях и храмах

Проехать по священным обителям города, углубиться в историю и ощутить неподдельный дух Руси-матушки

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – Гид из Коломны
Лазоревые маковки церквей на фоне голубого, распростёртого во всю ширь неба.

Могучие стены, соединяющие божественную высь куполов с тленной землёй...

Между небесным и земным твёрдым оплотом стоит Древняя Коломна.

Мы не спеша объедем старинный город 🏙️, чтобы запечатлеть картины его жизни.

Заглянем в монастыри и поговорим о веренице событий прошлого, которые сформировали его историю 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Душа Коломны — в её церквях и храмах
Душа Коломны — в её церквях и храмах

Что вас ожидает

Святыни старинного города
Душа Коломны, несомненно, в её священных обителях. Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку.

  • За кремлевскими стенами вашему взору откроется коломенский посад с великолепным храмом «Жар-птицей». Он увенчан пятиглавым пучком со 105-ю застывшими в камне язычками пламени — это древнейший старообрядческий храм города.
  • Бывшее село великих московских княжен встретит вас святыней, где крестилась вся Коломна — это храм Богоявления в Гончарах. Внутри вы рассмотрите иконы XVIXIX веков с изображениями библейских сюжетов и святых угодников.
  • Также я покажу вам церковь ⛪, что стоит в Городищах словно наряженная невеста — это первая каменная постройка в Подмосковье со знаменитым «коломенским зверем».

Вы увидите и другие святыни, по сей день бережно хранящие многовековую историю 📖 Коломны. Но об этом уже на экскурсии 🧭.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Если у вас есть машина, необходимо наличие места для гида. Если транспорта нет, его аренда обговаривается дополнительно (в переписке).
  • По вашему желанию можем заложить время на обед
Душа Коломны — в её церквях и храмах
Душа Коломны — в её церквях и храмах
Душа Коломны — в её церквях и храмах
Душа Коломны — в её церквях и храмах
Душа Коломны — в её церквях и храмах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие годы, отданные работе в исторических и архитектурных архивах, позволили выйти в свет трем книгам по истории Коломны. В моем арсенале более 12 авторских экскурсий, которые я с удовольствием для вас проведу.
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1 отзыв оставили туристы

10 сентября 2020
С замечательным настроением уезжаем из Коломны. Красивый, чистый и уютный город,. Познакомил нас с ним Михаил - замечательный гид, влюбленный в свой город, хорошо знающий его историю и архитектуру. Всю организацию Михаил взял на себя, предложил несколько вариантов, заранее купил билеты в музеи, подсказал, что можно посмотреть самостоятельно. Обязательно посоветуем своим друзьям посетить Коломну и встретиться, конечно, с Михаилом.

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