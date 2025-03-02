Трамвайные экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Трамвайные» в Коломне, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Коломенский трамвай желаний: индивидуальная экскурсия
1 час
Билеты
Коломенский трамвай желаний: индивидуальная экскурсия
Начало: Коломна, ул. Гражданская, д. 110 А
«Что вас ожидает: Коломна единственный город Подмосковья, где существует трамвай, более того, всего лишь 6 % российских городов могут похвастаться трамвайной сетью, с каждым годом их становится все меньше»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по городу на трамвае
На трамвае
1 час
46 отзывов
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
«Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи»
15 мар в 11:30
22 мар в 11:30
900 ₽ за человека
Коломенский трамвай желаний
1 час
Групповая
Коломенский трамвай желаний
Начало: Коломна, Депо, Проспект Кирова, д. 3
«Путешествие по времени на Коломенском трамвае желаний Трамвайные экскурсии в Коломне очень популярны»
Расписание: По субботам в 11:30
15 мар в 11:30
22 мар в 11:30
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    2 марта 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Необычно и весело)) Маргарите спасибо за настроение! Накормили блинами, выпал с мясом🤗 поверье говорит, что в этом году прибавка- покупка квартиры))
  • М
    Марина
    26 января 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Отличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такие положительные эмоции! Обязательно продолжим знакомство по другим программам! Всем рекомендуем!
    Отличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такиеОтличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такиеОтличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такиеОтличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такие
  • И
    Ирина
    8 декабря 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
    Необычный формат для быстрого знакомства с городом. У нас доп. сюрпризом было рисование достопримечательностей по пути следования. Интересный опыт 🙂. Фотограф и подарки приятно удивили. Спасибо организаторам.
    Необычный формат для быстрого знакомства с городом. У нас доп. сюрпризом было рисование достопримечательностей по пути

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Трамвайные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Коломенский трамвай желаний: индивидуальная экскурсия
  2. Экскурсия по городу на трамвае
  3. Коломенский трамвай желаний
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Музей пастилы
Сколько стоит экскурсия по Коломне в марте 2025
Сейчас в Коломне в категории "Трамвайные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2025 год по теме «Трамвайные», 46 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май