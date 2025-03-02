А Антонина Экскурсия по городу на трамвае Необычно и весело)) Маргарите спасибо за настроение! Накормили блинами, выпал с мясом🤗 поверье говорит, что в этом году прибавка- покупка квартиры))

М Марина Экскурсия по городу на трамвае Отличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такие положительные эмоции! Обязательно продолжим знакомство по другим программам! Всем рекомендуем!