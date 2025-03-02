Билеты
Коломенский трамвай желаний: индивидуальная экскурсия
Начало: Коломна, ул. Гражданская, д. 110 А
«Что вас ожидает: Коломна единственный город Подмосковья, где существует трамвай, более того, всего лишь 6 % российских городов могут похвастаться трамвайной сетью, с каждым годом их становится все меньше»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
«Вы знали, что именно в Коломне был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи»
15 мар в 11:30
22 мар в 11:30
900 ₽ за человека
Групповая
Коломенский трамвай желаний
Начало: Коломна, Депо, Проспект Кирова, д. 3
«Путешествие по времени на Коломенском трамвае желаний Трамвайные экскурсии в Коломне очень популярны»
Расписание: По субботам в 11:30
15 мар в 11:30
22 мар в 11:30
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина2 марта 2025Необычно и весело)) Маргарите спасибо за настроение! Накормили блинами, выпал с мясом🤗 поверье говорит, что в этом году прибавка- покупка квартиры))
- ММарина26 января 2025Отличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такие положительные эмоции! Обязательно продолжим знакомство по другим программам! Всем рекомендуем!
- ИИрина8 декабря 2024Необычный формат для быстрого знакомства с городом. У нас доп. сюрпризом было рисование достопримечательностей по пути следования. Интересный опыт 🙂. Фотограф и подарки приятно удивили. Спасибо организаторам.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Трамвайные»
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