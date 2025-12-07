Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Коломенский Посад
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
Под стук колёс узнать город при помощи всех органов чувств
Начало: В районе ул. Гражданская
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1400 ₽ за человека
-
10%
Билеты
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2655 ₽
2950 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 декабря 2025Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5ДДата посещения: 1 декабря 2025Спасибо за экскурсию!
Получили новую информацию о городе
Понравился формат проведения!
Трамвай желаний вернул в детство, когда веришь в чудо!
Правда я и сейчас верю)
- ССветлана16 ноября 2025С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!
- ААлена9 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)
- ЗЗубарева4 ноября 2025Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
- ААндрей29 октября 2025Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую
- ЕЕлена29 октября 2025Для детей-шикарно. Взрослым бы не советовала.
- ССветлана12 октября 2025Все замечательно! Огромное спасибо!
- ЕЕлена22 сентября 2025Отличная атмосферная экскурсия!
- ДДарья3 августа 2025Великолепная экскурсия по уютным купеческим улочкам старой Коломны. Виктория замечательный экскурсовод,очень грамотный,вежливый,начитанный с хорошим чувством юмора и широким кругозором. Однозначно рекомендую
- РРуслан29 июля 2025Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍
- ЕЕлена21 июля 2025Экскурсию провела Тамара- профессиональный гид и интересный человек! Несмотря на проливной дождь, получили большое удовольствие, рассказ был насыщен фактами, которые мы бы не нашли в открытых источниках!
Рекомендуем!
- ЛЛариса6 июля 2025Очень интересная экскурсия. Виктория общительный, приветливый и позитивный экскурсовод. Были компанией. Нам всем понравилось.
- ВВладимир1 июля 2025Экскурсия по Коломенскому посаду позволила более подробно познакомиться с городом и его историей. А когда гид - местный житель, искренне
- ТТатьяна22 июня 2025Чудесная зимняя Коломна. Гиду спасибо за интересную экскурсию. Показала интересные места. Храмы. Честно отходила с нами всю программу, хоть снега было по колено и мороз!)
- ННаталья27 мая 2025Экскурсия очень понравилась и изменила отношению к городу,к его историческому прошлому и настоящему. Виктория умело подает материал,интересно рассказывает и обращает
- ООльга26 мая 2025Экскурсия по Коломенскому посаду прошла на "отлично". Да чего же милый, уютный городок, надолго останется в памяти и сердце. Как
- ЮЮлия2 мая 2025Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод Виктория. Не помешала даже плохая погода. Всё, как мы любим, энергичное ведение экскурсии, полное владение материалом. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать.
- ННаталия29 апреля 2025Экскурсия прошла легко и непринужденно) было очень интересно. Рекомендую!
- ФФаина7 апреля 2025Были с дочкой-подростком, обе в восхищении, хотим еще:)
Гуляли по посаду. Очень бережно к истории, к городу, к подаче материала
Я очень рекомендую!
- ААнна29 марта 2025Спасибо огромное Виктории за прекрасную экскурсию, 1,5 часа пролетели незаметно. Виктория погрузила нас в атмосферу города и так увлекательно рассказывала
