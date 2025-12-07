Е Екатерина Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д Дата посещения: 1 декабря 2025 Спасибо за экскурсию!

Получили новую информацию о городе

Понравился формат проведения!

Трамвай желаний вернул в детство, когда веришь в чудо!

Правда я и сейчас верю)

С Светлана Коломенский посад - очарование Старого города С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!

А Алена Коломенский посад - очарование Старого города Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)

З Зубарева Коломенский посад - очарование Старого города Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!

А Андрей Коломенский посад - очарование Старого города Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую

Е Елена Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д Для детей-шикарно. Взрослым бы не советовала.

С Светлана Коломенский посад - очарование Старого города Все замечательно! Огромное спасибо!

Е Елена Коломенский посад - очарование Старого города Отличная атмосферная экскурсия!

Д Дарья Коломенский посад - очарование Старого города Великолепная экскурсия по уютным купеческим улочкам старой Коломны. Виктория замечательный экскурсовод,очень грамотный,вежливый,начитанный с хорошим чувством юмора и широким кругозором. Однозначно рекомендую

Р Руслан Коломенский посад - очарование Старого города Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍

Е Елена Коломенский посад - очарование Старого города Экскурсию провела Тамара- профессиональный гид и интересный человек! Несмотря на проливной дождь, получили большое удовольствие, рассказ был насыщен фактами, которые мы бы не нашли в открытых источниках!

Рекомендуем!

Л Лариса Коломенский посад - очарование Старого города Очень интересная экскурсия. Виктория общительный, приветливый и позитивный экскурсовод. Были компанией. Нам всем понравилось.

любящий свой город и глубоко погруженный в его жизнь, он способен раскрыть перед туристами самые интересные и неожиданные стороны города, поделиться секретами, которые не найти в путеводителях. Экскурсия по Коломенскому посаду позволила более подробно познакомиться с городом и его историей. А когда гид - местный житель, искренне

Т Татьяна Коломенский посад - очарование Старого города Чудесная зимняя Коломна. Гиду спасибо за интересную экскурсию. Показала интересные места. Храмы. Честно отходила с нами всю программу, хоть снега было по колено и мороз!)

внимание на детали,которые мы сами бы не увидели. Увидели улицу с почти ожившими самодельными куклами,которую сами бы не нашли. Побеседовали со священником-настоятелем храма. Эти моменты надолго останутся в нашей памяти. Жалеем,что не успели прогуляться вместе с Викторией по Кремлю. Очень надеемся,что скоро увидемся. Экскурсия очень понравилась и изменила отношению к городу,к его историческому прошлому и настоящему. Виктория умело подает материал,интересно рассказывает и обращает

будто окунулась в атмосферу 19-го века. Маршрут экскурсии замечательный. Большое спасибо гиду Виктории за интересное повествование. Об одном жалею, что приехала в Коломну только на 2 дня. Надо обязательно сюда вернуться. Уже порекомендовала своим друзьям и многие заинтересовались. Экскурсия по Коломенскому посаду прошла на "отлично". Да чего же милый, уютный городок, надолго останется в памяти и сердце. Как

Ю Юлия Коломенский посад - очарование Старого города Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод Виктория. Не помешала даже плохая погода. Всё, как мы любим, энергичное ведение экскурсии, полное владение материалом. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать.

Н Наталия Коломенский посад - очарование Старого города Экскурсия прошла легко и непринужденно) было очень интересно. Рекомендую!

Ф Фаина Коломенский посад - очарование Старого города Были с дочкой-подростком, обе в восхищении, хотим еще:)

Гуляли по посаду. Очень бережно к истории, к городу, к подаче материала

Я очень рекомендую!