Приглашаем вас в лавку костромского купца с деревянными прилавками, медной утварью и сундуками с товарами.
Вы станете гостем настоящего застолья с шутками и байками, настойками и щедрыми закусками по рецептам 19 века.
Описание экскурсии
- Четыре настойки по историческим рецептам — от ягодной на красной смородине до бодрящей хреновухи.
- Традиционные закуски 19 века: бочковые огурцы, квашеная капуста с клюквой, печёный пирог, губернаторский бутерброд и фермерское сало.
- Рассказы о винокурении костромского края, роли купцов в сохранении рецептов и секретах русского застолья.
- Викторина «Угадай настойку по вкусу» и забавные приметы купеческого быта.
- Фотосессия в костюмах эпохи — чтобы сохранить на память образ костромского купца или купчихи.
- Памятный буклет с рецептами настоек и историями из купеческих архивов.
Организационные детали
- В стоимость включена дегустация настоек и закусок.
- Если у вас есть пищевые ограничения или аллергии, сообщите об этом за 6 часов до начала — мы предложим альтернативу.
- Дополнительно по запросу можем организовать музыкальный вечер — песни под гармонь, частушки, купеческие романсы. Детали уточняйте в переписке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красные ряды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 677 туристов
Добро пожаловать в нашу калачную! Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа к вашим услугам!
