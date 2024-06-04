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1.5 часа
Популярное предложение
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
«С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща»»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
«Вечер придаёт романтики и таинственности даже знакомым местам»
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
«Как проводили вечернее и ночное время люди самых разных сословий и профессий»
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
««Волшебные огни старого города» — это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика»
Завтра в 17:30
10 июня в 19:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«Мы прогуляемся и проедем по вечерней Костроме: побываем на Сусанинской площади и Аллее признания, полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля»
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Кострома
Начало: Ул. Советская, 3
«Мы проведем экскурсию по незабываемой вечерней Костроме, которая в сумраке выглядит загадочнее и необычнее, чем в дневные часы»
Расписание: Ежедневно в 18:30, 19:00, 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ААлексей31 мая 2024Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ММарина25 мая 2024Очень интересно
- ААнна23 мая 2024Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
- ЮЮлия17 мая 2024Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная всякими забавными и таинственными историями. Спасибо большое Петру
- ЕЕЛЕНА13 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Все продумано до мелочей: от дополнительной одежды(были майские морозы) до милых подарочков в конце экскурсии. Чай по середине маршрута, был очень приятным утепляющим бонусом.
- ЕЕлена12 мая 2024Очень понравилось! Человек увлеченный. Рассказывает небанально. Очень рекомендуем всей нашей группой. Получили огромное удовольствие
- ААлександр11 мая 2024Интересно, познавательно, продумано, отлично подготовлено и исполнено. Браво.
- ААлена11 мая 2024Очень понравилось. Интересно и с юмором. Все важные моменты освещены. Если не знаете с чего начать знакомство с городом, Очень рекомендуем эту экскурсию и гида Сергея!!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Вечерние»
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