Вечерние экскурсии Костромы

Найдено 8 экскурсий в категории «Вечерние» в Костроме, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
«С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«В Плёсе Левитан написал свои лучшие картины: «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «Берёзовая роща»»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Таинственная Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
«Вечер придаёт романтики и таинственности даже знакомым местам»
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800 за человека
Тёмная Кострома: факты и байки
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
«Как проводили вечернее и ночное время люди самых разных сословий и профессий»
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640 за всё до 8 чел.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
««Волшебные огни старого города» — это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика»
Завтра в 17:30
10 июня в 19:30
4 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«Мы прогуляемся и проедем по вечерней Костроме: побываем на Сусанинской площади и Аллее признания, полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля»
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя Кострома
Начало: Ул. Советская, 3
«Мы проведем экскурсию по незабываемой вечерней Костроме, которая в сумраке выглядит загадочнее и необычнее, чем в дневные часы»
Расписание: Ежедневно в 18:30, 19:00, 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
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    смогла построить маршрут так что мы посмотрели все знаковые места и прошлись, мня прокатили по очень интересным улицам города, не когда бы не додумались самостоятельно. А мнение в отзыве ранее где то наверное верно, но нам погружаться в Левитана не надо, мы именно в Плес хотели погрузиться:). Очень интересный рассказчик и что тоже ценно отличный водитель! Наша компания РЕКОМЕНДУЕТ

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Очень интересно
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная всякими забавными и таинственными историями. Спасибо большое Петру
    Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщеннаяОтличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная
  • Е
    ЕЛЕНА
    13 мая 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Все продумано до мелочей: от дополнительной одежды(были майские морозы) до милых подарочков в конце экскурсии. Чай по середине маршрута, был очень приятным утепляющим бонусом.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Тёмная Кострома: факты и байки
    Очень понравилось! Человек увлеченный. Рассказывает небанально. Очень рекомендуем всей нашей группой. Получили огромное удовольствие
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Интересно, познавательно, продумано, отлично подготовлено и исполнено. Браво.
  • А
    Алена
    11 мая 2024
    Тёмная Кострома: факты и байки
    Очень понравилось. Интересно и с юмором. Все важные моменты освещены. Если не знаете с чего начать знакомство с городом, Очень рекомендуем эту экскурсию и гида Сергея!!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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