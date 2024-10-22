Душевная прогулка с дегустацией костромских щей

Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых жителях и насладитесь вкусом традиционных щей на индивидуальной экскурсии
Кострома, с её многовековой историей, пережила немало трудностей. Тихий и скромный город с достоинством преодолевал все удары судьбы.

На экскурсии вы узнаете о талантливых костромичах, прославивших Россию, увидите «визитные карточки» города
читать дальше

и получите советы от местного жителя.

Прогулка начнется у памятника основателю города, где расскажут о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения её названия. Далее вы увидите скульптуру ювелира-кустаря и узнаете о главных ремеслах города. Оцените провинциальную архитектуру Красных и Больших Мучных рядов, Пожарной каланчи и Гауптвахты.

Гуляя по старейшей улице, узнаете о примечательных домах и их хозяевах, а также о знаменитых личностях, для которых Кострома стала Малой Родиной. В завершение экскурсии вас ждет дегустация наваристых костромских щей в одном из ресторанов города

4.96
90 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Уникальные достопримечательности
  • 🍲 Дегустация традиционных щей
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 👨‍🏫 Советы от местного жителя
    • Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
    Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
    Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:30

    Что можно увидеть

  • Памятник основателю города
  • Скульптура ювелира-кустаря
  • Красные ряды
  • Большие Мучные ряды
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта

    • Описание экскурсии

    Архитектурный ансамбль центра Костромы

    У памятника основателю города вы узнаете о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения ее названия. А рассматривая скульптуру ювелира-кустаря, услышите о местных главных ремеслах. Далее оцените эталоны провинциальной архитектуры: аркады Красных и Больших Мучных рядов и здания Пожарной каланчи и Гауптвахты.

    Костромские секреты

    Гуляя по старейшей улице города, поговорим о примечательных домах и их хозяевах. Я раскрою имена всех известных личностей, для которых наш край стал Малой Родиной. А еще расскажу, как и где в Костроме проходили ярмарки, почему главная из них называлась Девятой и за кем в то время особо пристально следили полицейские.

    Во время экскурсии вы сможете оценить наваристый вкус костромских щей в одном из ресторанов города

    Организационные детали

    • Дегустация щей входит в стоимость экскурсии
    • По вашему желанию время начала экскурсии можно изменить
    • После экскурсии вы получите информацию о лучших местах отдыха, музеях, театрах, кафе и ресторанах города

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У памятника Юрию Долгорукому
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 90 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    88
    4
    1
    3
    2
    1
    1

    Фотографии от путешественников

    Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Олеся)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Олеся)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Олеся)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Олеся)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Светлана)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Светлана)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Светлана)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Светлана)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Светлана)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Ольга)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Ольга)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Ольга)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Татьяна)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Татьяна)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Татьяна)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Татьяна)Душевная прогулка с дегустацией костромских щей (Ольга)
    Наталья
    22 окт 2024
    Товарищи, эта экскурсия, как говорится, просто огонь. Очень интересные истории и факты, рассказанные доступным,интересным языком, а не сухими выдержками из учебника. Это действительно было интересно, Ольга знает, о чём рассказывает
    читать дальше

    и в своей работе она профессионал. Мы все 4 часа слушали раскрыв рты и глаза. Также во время экскурсии мы зашли в ресторан, где съели не только щи, но съели второе и выпили чаю, и всё это входило в стоимость экскурсии.
    100000000 раз рекомендую.

    Е
    9 окт 2024
    Пасмурный день в Костроме, проведенный с Ольгой, стал для нас с мужем очень душевным, познавательным и милым. Ольга - местный житель, с большой любовью и знанием истории своего города рассказывала
    читать дальше

    и показывала нам Кострому. Интересные локации,"вкусные" места, неспешная прогулка, истории и традиции. А уютная гастрономическая остановка в середине нашего путешествия и дегустация костромских щей - вне всяких комментариев: тепло, вкусно, сытно, интересно))) Мы влюбились в этот небольшой, но интересный городок на Волге! Ольга, большое Вам спасибо! Советую этого гида и программу однозначно, не пожалеете!)

    Олеся
    7 окт 2024
    Восхитительный экскурсовод, один из лучших, кого встречала в жизни!
    Наша экскурсия прошла так незаметно, что очнулись мы уже за поеданием щей, котлеток, блинов с малиновым чаем… Это было незабываемо!
    Ольга, спасибо Вам большое!
    Такую Кострому я запомню на всю жизнь!
    Восхитительный экскурсовод, один из лучших, кого встречала в жизни!Восхитительный экскурсовод, один из лучших, кого встречала в жизни!Восхитительный экскурсовод, один из лучших, кого встречала в жизни!Восхитительный экскурсовод, один из лучших, кого встречала в жизни!
    Наталия
    5 окт 2024
    Большое спасибо Ольге за действительно душевную экскурсию по замечательной Костроме!
    А
    17 сен 2024
    Мы нисколько не пожалели, что прибегли к услугам индивидуального экскурсовода! И совершенно не ошиблись в выборе, Ольга прекрасный гид и милейший человек, знающий свой город и бесконечно влюблённый в него.
    читать дальше

    Её тепло и любовь к Костроме передались и нам! Много интересных фактов узнали мы о Костроме прошлой и современной.
    Ну а дегустация костромских щей это была великолепная вишенка на торте! Ооооооочень вкусно 👍
    Время пролетело незаметно и увлекательно! Огромное спасибо Ольге ☀️

    Светлана
    12 сен 2024
    Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.
    Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.
    А
    28 авг 2024
    Мы были вдвоем с ребенком 12ти лет, который любит экскурсии и историю, и мне и ему понравилось как Ольга рассказывает, много исторических интересных фактов. Ольга показала нам весь центр Костромы
    читать дальше

    и отвела в уютный ресторан где накормила не только вкусными щами, но и блинчиками с каким-то невероятно душистым чаем. За время пока мы сидели в ресторане Ольга рассказала про кухню костромчан их традиции было интересно и приятно в ее компании посидеть передохнуть и дальше продолжить экскурсию с новыми силами. Ольге большое спасибо за экскурсию, мы влюбились в Кострому и обязательно вернемся еще!

    Н
    24 авг 2024
    Добрый день. Экскурсия под руководством Ольги полностью соответствует своему названию" душеаная прогулка".
    Ольга обаятельный экскурсовод, интерно и ненавязчиво рассказала об истории города. По окончании рассказала вместе с нами подытожила изложенную информацию. Во время экскурсии задавала интересные вопросы, что побуждало к вниманию. Все же экскурсия по времени больше часа и с нами была наша дочь 10 лет.
    Спасибо большое Ольге.
    Н
    24 апр 2024
    Ольга замечательный рассказчик! Интересно, с юмором, а главное с любовью к городу!
    Экскурсия продуманная, щи вкуснейшие!
    У нас была большая компания и каждый участник остался в восторге от Ольги и города.
    Настоятельно рекомендуем экскурсию с Ольгой!
    И
    19 июн 2023
    Экскурсия очень понравилась. Ольга внимательный и знающий экскурсовод, отзывчивый и чуткий человек. Заинтересовала с первой минуты, накормила вкусными щами и блинами, посоветовала и скинула ссылку на музей. Огромное ей спасибо за знакомство с Костромой
    Виталий
    27 мая 2023
    Великолепная подача материала. Сразу чувствуется, что Ольга, знает и любит Кострому. Дегустация щей выше всяких похвал. Время экскурсии пролетело на одном дыхании. Всё было великолепно, до сих пор под впечатлением от Костромы, а уж сколько узнали, самим надо было бы перекрыть кучу литературы. Огромное Спасибо Ольге. Очень чуткий и интересный человек.
    Ольга
    30 апр 2023
    Мы очень рады, что знакомить с Костромой нас начала Ольга!
    Своим рассказом Оля создаёт удивительную атмосферу спокойного, вдумчивого погружения в богатейшую историю города и нашей страны, вплетая в свой рассказ и современность - истории о замечательных людях, живущих и трудящихся на благо нашей Родины.
    Впечатлены экскурсией, грамотно выстроенным повествованием, маршрутом и …. вкусными щами)))
    Мы очень рады, что знакомить с Костромой нас начала Ольга!Мы очень рады, что знакомить с Костромой нас начала Ольга!Мы очень рады, что знакомить с Костромой нас начала Ольга!
    М
    6 окт 2022
    Экскурсия действительно очень душевная. Ольга великолепный экскурсовод, знающий и любящий свой город, гордящийся его историей. Она щедро делится своими знаниями и передаст вам свою любовь к этому прекрасному городу. Помимо
    читать дальше

    достопримечательностей она показала много фотографий, как то или иное место раньше. Мне всегда очень импонирует такой подход. Я узнала не только о достопримечательностях, но и людях, который много сделали не только для Костромы, но и для России в целом. Щи - это отдельная потрясающая история. Если вы хотите узнать Кострому со всех сторон, выбирайте своим проводником Ольгу, не пожалеете.

    Татьяна
    4 окт 2022
    Экскурсия отличная. Обаятельный и высокопрофессиональный экскурсовод. Интересно представлена история города. Душевным оказалась не только Ольга, но и сама атмосфера города. Глубокое впечатление произвел Богоявленско-Анастасиин монастырь. Город уютный, гостеприимный. Ехала за культурным багажом, но и гастрозаведения Костромы очень порадовали, в т. ч. тот с которым познакомила Оля.
    Благодарю за насыщенную экскурсию, она оставила самые теплые и добрые воспоминания!
    Экскурсия отличная. Обаятельный и высокопрофессиональный экскурсовод. Интересно представлена история города. Душевным оказалась не только Ольга, ноЭкскурсия отличная. Обаятельный и высокопрофессиональный экскурсовод. Интересно представлена история города. Душевным оказалась не только Ольга, ноЭкскурсия отличная. Обаятельный и высокопрофессиональный экскурсовод. Интересно представлена история города. Душевным оказалась не только Ольга, ноЭкскурсия отличная. Обаятельный и высокопрофессиональный экскурсовод. Интересно представлена история города. Душевным оказалась не только Ольга, но
    Н
    28 сен 2022
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень интересно и познавательно. Ольга - прекрасный рассказчик. Мы не заметили как время пролетело, хотя с погодой нам не очень повезло. Было пасмурно и прохладно. Экскурсия была 26.09.2022 года. Щи были очень кстати. Нам путешествие запомнится надолго.

    Входит в следующие категории Костромы

    Похожие экскурсии из Костромы

    Деревянное зодчество в Костроме
    Пешая
    20 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
    Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
    Начало: В сквере за филармонией
    Сегодня в 08:00
    27 окт в 08:00
    2 700 за всё до 5 чел.
    Костромской кремль. Возрождение
    Пешая
    19 отзывов
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
    Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
    Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
    Сегодня в 11:00
    Завтра в 11:00
    3 200 за всё до 5 чел.
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    29 отзывов
    1 час
    Индивидуальная
    Костромские ювелиры: мастер-класс
    Откройте для себя тайны ювелирного искусства в Костроме. Увлекательный рассказ и создание собственного изделия за один час
    Начало: У Красных рядов
    Сегодня в 16:00
    Завтра в 10:30
    910 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Костроме
    ХорошоТам