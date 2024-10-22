Кострома, с её многовековой историей, пережила немало трудностей. Тихий и скромный город с достоинством преодолевал все удары судьбы.
На экскурсии вы узнаете о талантливых костромичах, прославивших Россию, увидите «визитные карточки» города
На экскурсии вы узнаете о талантливых костромичах, прославивших Россию, увидите «визитные карточки» города
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Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Архитектурный ансамбль центра Костромы
У памятника основателю города вы узнаете о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения ее названия. А рассматривая скульптуру ювелира-кустаря, услышите о местных главных ремеслах. Далее оцените эталоны провинциальной архитектуры: аркады Красных и Больших Мучных рядов и здания Пожарной каланчи и Гауптвахты.
Костромские секреты
Гуляя по старейшей улице города, поговорим о примечательных домах и их хозяевах. Я раскрою имена всех известных личностей, для которых наш край стал Малой Родиной. А еще расскажу, как и где в Костроме проходили ярмарки, почему главная из них называлась Девятой и за кем в то время особо пристально следили полицейские.
Во время экскурсии вы сможете оценить наваристый вкус костромских щей в одном из ресторанов города
Организационные детали
- Дегустация щей входит в стоимость экскурсии
- По вашему желанию время начала экскурсии можно изменить
- После экскурсии вы получите информацию о лучших местах отдыха, музеях, театрах, кафе и ресторанах города
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 493 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный гид. Приглашаю всех желающих на прогулки по тихой и уютной Костроме. С радостью стану вашим надежным проводником и покажу все самое интересное в милом моему сердцу городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 90 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Наталья
22 окт 2024
Товарищи, эта экскурсия, как говорится, просто огонь. Очень интересные истории и факты, рассказанные доступным,интересным языком, а не сухими выдержками из учебника. Это действительно было интересно, Ольга знает, о чём рассказывает
Е
Елена
9 окт 2024
Пасмурный день в Костроме, проведенный с Ольгой, стал для нас с мужем очень душевным, познавательным и милым. Ольга - местный житель, с большой любовью и знанием истории своего города рассказывала
Олеся
7 окт 2024
Восхитительный экскурсовод, один из лучших, кого встречала в жизни!
Наша экскурсия прошла так незаметно, что очнулись мы уже за поеданием щей, котлеток, блинов с малиновым чаем… Это было незабываемо!
Ольга, спасибо Вам большое!
Такую Кострому я запомню на всю жизнь!
Наша экскурсия прошла так незаметно, что очнулись мы уже за поеданием щей, котлеток, блинов с малиновым чаем… Это было незабываемо!
Ольга, спасибо Вам большое!
Такую Кострому я запомню на всю жизнь!
Наталия
5 окт 2024
Большое спасибо Ольге за действительно душевную экскурсию по замечательной Костроме!
А
Анастасия
17 сен 2024
Мы нисколько не пожалели, что прибегли к услугам индивидуального экскурсовода! И совершенно не ошиблись в выборе, Ольга прекрасный гид и милейший человек, знающий свой город и бесконечно влюблённый в него.
Светлана
12 сен 2024
Интересная, познавательная экскурсия. Ольга молодец! Рекомендую всем.
А
Анна
28 авг 2024
Мы были вдвоем с ребенком 12ти лет, который любит экскурсии и историю, и мне и ему понравилось как Ольга рассказывает, много исторических интересных фактов. Ольга показала нам весь центр Костромы
Н
Наталья
24 авг 2024
Добрый день. Экскурсия под руководством Ольги полностью соответствует своему названию" душеаная прогулка".
Ольга обаятельный экскурсовод, интерно и ненавязчиво рассказала об истории города. По окончании рассказала вместе с нами подытожила изложенную информацию. Во время экскурсии задавала интересные вопросы, что побуждало к вниманию. Все же экскурсия по времени больше часа и с нами была наша дочь 10 лет.
Спасибо большое Ольге.
Ольга обаятельный экскурсовод, интерно и ненавязчиво рассказала об истории города. По окончании рассказала вместе с нами подытожила изложенную информацию. Во время экскурсии задавала интересные вопросы, что побуждало к вниманию. Все же экскурсия по времени больше часа и с нами была наша дочь 10 лет.
Спасибо большое Ольге.
Н
Надежда
24 апр 2024
Ольга замечательный рассказчик! Интересно, с юмором, а главное с любовью к городу!
Экскурсия продуманная, щи вкуснейшие!
У нас была большая компания и каждый участник остался в восторге от Ольги и города.
Настоятельно рекомендуем экскурсию с Ольгой!
Экскурсия продуманная, щи вкуснейшие!
У нас была большая компания и каждый участник остался в восторге от Ольги и города.
Настоятельно рекомендуем экскурсию с Ольгой!
И
Ирина
19 июн 2023
Экскурсия очень понравилась. Ольга внимательный и знающий экскурсовод, отзывчивый и чуткий человек. Заинтересовала с первой минуты, накормила вкусными щами и блинами, посоветовала и скинула ссылку на музей. Огромное ей спасибо за знакомство с Костромой
Виталий
27 мая 2023
Великолепная подача материала. Сразу чувствуется, что Ольга, знает и любит Кострому. Дегустация щей выше всяких похвал. Время экскурсии пролетело на одном дыхании. Всё было великолепно, до сих пор под впечатлением от Костромы, а уж сколько узнали, самим надо было бы перекрыть кучу литературы. Огромное Спасибо Ольге. Очень чуткий и интересный человек.
Ольга
30 апр 2023
Мы очень рады, что знакомить с Костромой нас начала Ольга!
Своим рассказом Оля создаёт удивительную атмосферу спокойного, вдумчивого погружения в богатейшую историю города и нашей страны, вплетая в свой рассказ и современность - истории о замечательных людях, живущих и трудящихся на благо нашей Родины.
Впечатлены экскурсией, грамотно выстроенным повествованием, маршрутом и …. вкусными щами)))
Своим рассказом Оля создаёт удивительную атмосферу спокойного, вдумчивого погружения в богатейшую историю города и нашей страны, вплетая в свой рассказ и современность - истории о замечательных людях, живущих и трудящихся на благо нашей Родины.
Впечатлены экскурсией, грамотно выстроенным повествованием, маршрутом и …. вкусными щами)))
М
Мария
6 окт 2022
Экскурсия действительно очень душевная. Ольга великолепный экскурсовод, знающий и любящий свой город, гордящийся его историей. Она щедро делится своими знаниями и передаст вам свою любовь к этому прекрасному городу. Помимо
Татьяна
4 окт 2022
Экскурсия отличная. Обаятельный и высокопрофессиональный экскурсовод. Интересно представлена история города. Душевным оказалась не только Ольга, но и сама атмосфера города. Глубокое впечатление произвел Богоявленско-Анастасиин монастырь. Город уютный, гостеприимный. Ехала за культурным багажом, но и гастрозаведения Костромы очень порадовали, в т. ч. тот с которым познакомила Оля.
Благодарю за насыщенную экскурсию, она оставила самые теплые и добрые воспоминания!
Благодарю за насыщенную экскурсию, она оставила самые теплые и добрые воспоминания!
Н
Наталия
28 сен 2022
Экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень интересно и познавательно. Ольга - прекрасный рассказчик. Мы не заметили как время пролетело, хотя с погодой нам не очень повезло. Было пасмурно и прохладно. Экскурсия была 26.09.2022 года. Щи были очень кстати. Нам путешествие запомнится надолго.
Входит в следующие категории Костромы
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