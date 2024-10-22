Кострома, с её многовековой историей, пережила немало трудностей. Тихий и скромный город с достоинством преодолевал все удары судьбы.На экскурсии вы узнаете о талантливых костромичах, прославивших Россию, увидите «визитные карточки» города

и получите советы от местного жителя. Прогулка начнется у памятника основателю города, где расскажут о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения её названия. Далее вы увидите скульптуру ювелира-кустаря и узнаете о главных ремеслах города. Оцените провинциальную архитектуру Красных и Больших Мучных рядов, Пожарной каланчи и Гауптвахты. Гуляя по старейшей улице, узнаете о примечательных домах и их хозяевах, а также о знаменитых личностях, для которых Кострома стала Малой Родиной. В завершение экскурсии вас ждет дегустация наваристых костромских щей в одном из ресторанов города

Описание экскурсии

Архитектурный ансамбль центра Костромы

У памятника основателю города вы узнаете о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения ее названия. А рассматривая скульптуру ювелира-кустаря, услышите о местных главных ремеслах. Далее оцените эталоны провинциальной архитектуры: аркады Красных и Больших Мучных рядов и здания Пожарной каланчи и Гауптвахты.

Костромские секреты

Гуляя по старейшей улице города, поговорим о примечательных домах и их хозяевах. Я раскрою имена всех известных личностей, для которых наш край стал Малой Родиной. А еще расскажу, как и где в Костроме проходили ярмарки, почему главная из них называлась Девятой и за кем в то время особо пристально следили полицейские.

Во время экскурсии вы сможете оценить наваристый вкус костромских щей в одном из ресторанов города

Организационные детали