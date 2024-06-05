1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800₽ за человека
Квест
1 час
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNelli5 июня 2024Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
- ННаталья3 июня 2024Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
- ННаталия2 июня 2024Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ААлексей31 мая 2024Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
- ППолина30 мая 2024Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
- ННаталия30 мая 2024Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования
- ААлексей29 мая 2024Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
- ЛЛариса27 мая 2024Очень понравилось
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