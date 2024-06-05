N Nelli Кострома сквозь столетия читать дальше Рядах, Богоявленский собор, театр Островского, доходные дома и особняки. Ипатьевский монастырь- колыбель рода Романовых впечатлил необычайно. Кострома теперь один из самых любимых мною русских городов! Большое спасибо экскурсоводу Юлии Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в

Н Наталья Чем славится Кострома: обзорная экскурсия Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось

Н Наталия Классическая Кострома читать дальше время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам. Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее

Л Любовь Кострома: факты, легенды и немного мистики Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.

И Игорь Кострома: факты, легенды и немного мистики Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀

А Алексей Таинственная Кострома Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.

П Полина Кострома сквозь столетия Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻

Н Наталия Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне читать дальше (из окна автомобиля не всегда хороший ракурс, а выходить из машины всякий раз не очень удобно). И расстояние позволяет пройти все эти локации пешком. Рекомендую этот вариант для туристов, которым трудно даются долгие прогулки. Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования

А Алексей Кострома - первое знакомство Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.