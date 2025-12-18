Вас ждет увлекательное путешествие по Костроме, во время которого вы узнаете, как русский город связан с Древним Китаем.
Вы раскроете секреты костромской каланчи и гауптвахты, разберетесь в хитросплетениях городских торговых рядов, научитесь работать в команде, посоревнуетесь в наблюдательности, обогатите свои познания в истории, краеведении и даже… изучите основы нового для себя языка!
Вы раскроете секреты костромской каланчи и гауптвахты, разберетесь в хитросплетениях городских торговых рядов, научитесь работать в команде, посоревнуетесь в наблюдательности, обогатите свои познания в истории, краеведении и даже… изучите основы нового для себя языка!
Описание квеста
Что вас ожидает: Квест пройдет в центральной части Костромы и охватит все основные достопримечательности — Гостиный двор, каланчу, гауптвахту, Сусанинскую площадь и многие другие! Во время квеста вы:
- Побываете на костромской «сковородке» и узнаете легенду о веере;
- Найдете солнечные часы и научитесь определять по ним время;
- Посетите костромскую каланчу и гауптвахту;
- Разберетесь в хитросплетениях городских торговых рядов;
• Расширите свои знания в истории и краеведении, и даже изучите основы нового для себя языка. По итогам выполнения заданий квеста самые внимательные путешественники получат призы. Важная информация:
- Экскурсия-квест проводится только днём, так как доступ в некоторые объекты по маршруту открыт только в определённые часы.
- Квест доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающимся на коляске.
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C.
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговые ряды
- Гостиный двор
- Каланча
- Гауптвахта
- Сусанинская площадь
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сусанинская площадь
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия-квест проводится только днём, так как доступ в некоторые объекты по маршруту открыт только в определённые часы
- Квест доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающимся на коляске
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже - 10 °C
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 13:00
21 дек в 07:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
Начало: В районе Сусанинской площади в Костроме
Завтра в 15:00
22 дек в 12:30
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома в мире кинематографа
Узнайте, как кинематограф проник в Кострому и покорил сердца горожан. Прогулка по кино-улицам и посещение кинотеатра «Центральный» ждут вас
Начало: На Советской площади
23 дек в 13:00
24 дек в 13:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.