Китайский секрет Костромы: увлекательный квест для взрослых и детей

Китайский секрет Костромы
Вас ждет увлекательное путешествие по Костроме, во время которого вы узнаете, как русский город связан с Древним Китаем.

Вы раскроете секреты костромской каланчи и гауптвахты, разберетесь в хитросплетениях городских торговых рядов, научитесь работать в команде, посоревнуетесь в наблюдательности, обогатите свои познания в истории, краеведении и даже… изучите основы нового для себя языка!
Описание квеста

Что вас ожидает: Квест пройдет в центральной части Костромы и охватит все основные достопримечательности — Гостиный двор, каланчу, гауптвахту, Сусанинскую площадь и многие другие! Во время квеста вы:

  • Побываете на костромской «сковородке» и узнаете легенду о веере;
  • Найдете солнечные часы и научитесь определять по ним время;
  • Посетите костромскую каланчу и гауптвахту;
  • Разберетесь в хитросплетениях городских торговых рядов;

• Расширите свои знания в истории и краеведении, и даже изучите основы нового для себя языка. По итогам выполнения заданий квеста самые внимательные путешественники получат призы. Важная информация:

  • Экскурсия-квест проводится только днём, так как доступ в некоторые объекты по маршруту открыт только в определённые часы.
  • Квест доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающимся на коляске.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
  • Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C.
  • Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Торговые ряды
  • Гостиный двор
  • Каланча
  • Гауптвахта
  • Сусанинская площадь
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сусанинская площадь
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Костромы

