Что вас ожидает:Едем в Кострому — колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица ⭐️. Разве этого не достаточно, чтобы поехать не так далеко, но сменить обстановку, погулять 👣 по самым большим в России торговым рядам и насладиться русской провинцией?
Организационные детали:
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
+Что входит
Экскурсионное обслуживание
–Что не входит
Экскурсия пешеходная. Транспортное обслуживание по желанию за доп. плату
Посещение льняной фабрики (по желанию)
Посещение выставки художника Ефима Честнякова (по желанию)
Питание
Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия проводится По договорённости
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.