Что вас ожидает:Едем в Кострому — колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица ⭐️. Разве этого не достаточно, чтобы поехать не так далеко, но сменить обстановку, погулять 👣 по самым большим в России торговым рядам и насладиться русской провинцией?

Организационные детали: