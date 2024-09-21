Наша водная база в устье реки Покша — идеальное место для полноценного летнего отдыха. Вы можете сами выбрать «транспорт» — байдарку, сапборд, одноместный каяк, рафт-банан или водный велосипед — и отправиться в неспешное путешествие по реке Покша. Зеркальная река, плавное течение, живописные пейзажи — идеальный вариант для релакса и перезагрузки!

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Описание водной прогулки

Перед отправлением мы проведём для вас подробный инструктаж. Расскажем о правилах безопасности и продемонстрируем, как правильно управлять сапбордом, байдаркой или другим плавсредством, которое вы выберете.

Маршрут пролегает по дельте реки Покша — в месте, где она впадает в Волгу. По пути вы насладитесь великолепными пейзажами Костромской глубинки, ощутите гармонию с природой.

А после сплава сможете отдохнуть на уютной поляне. Здесь есть всё необходимое: удобные посадочные места и оборудованная костровая зона с мангалом для приготовления горячего туристического обеда.

Организационные детали