Наша водная база в устье реки Покша — идеальное место для полноценного летнего отдыха.
Вы можете сами выбрать «транспорт» — байдарку, сапборд, одноместный каяк, рафт-банан или водный велосипед — и отправиться в неспешное путешествие по реке Покша.
Зеркальная река, плавное течение, живописные пейзажи — идеальный вариант для релакса и перезагрузки!
Вы можете сами выбрать «транспорт» — байдарку, сапборд, одноместный каяк, рафт-банан или водный велосипед — и отправиться в неспешное путешествие по реке Покша.
Зеркальная река, плавное течение, живописные пейзажи — идеальный вариант для релакса и перезагрузки!
Описание водной прогулки
Перед отправлением мы проведём для вас подробный инструктаж. Расскажем о правилах безопасности и продемонстрируем, как правильно управлять сапбордом, байдаркой или другим плавсредством, которое вы выберете.
Маршрут пролегает по дельте реки Покша — в месте, где она впадает в Волгу. По пути вы насладитесь великолепными пейзажами Костромской глубинки, ощутите гармонию с природой.
А после сплава сможете отдохнуть на уютной поляне. Здесь есть всё необходимое: удобные посадочные места и оборудованная костровая зона с мангалом для приготовления горячего туристического обеда.
Организационные детали
- До места старта сплава вам нужно добраться самостоятельно
- Продолжительность прогулки — 1,5-2 ч. Маршрут круговой, старт и финиш в одной точке. Инструктор сопровождает группу на протяжении всего маршрута
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет. Несовершеннолетние участники сплавляются в сопровождении взрослых
- Каждый участник прогулки может выбрать любое плавсредство
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Прогулка на САП-борде
|1 600 ₽
|Прогулка на байдарке
|1 600 ₽
|Прогулка на водном велосипеде 1 час
|2 160 ₽
|Прогулка на водном велосипеде 30 минут
|1 360 ₽
|Мангальная зона до 10 человек (1.5 часа)
|5 360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Солнечный
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 117 туристов
Почему мы? Наша команда профессионалов с многолетним опытом организации незабываемых сплавов с радостью проведёт вас по живописным маршрутам рек. Мы гарантируем вашу безопасность благодаря современному снаряжению и высококвалифицированным инструкторам. ВыЗадать вопрос
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