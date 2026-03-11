Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома экспресс: Сусанинская площадь и Торговые ряды
Начало: Советская улица, 3
«Экспресс-экскурсии по Костроме продолжительностью 1-2 часа с осмотром Сусанинской площади, Торговых рядов, беседки Островского и главных достопримечательностей исторического центра города»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
2650 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома: Сусанинская площадь, Торговые ряды и история Романовых
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«На экскурсиях по исторической части Костромы вы прогуляетесь по знаменитой Сусанинской площади, увидите величественные Торговые ряды XVIII века и узнаете богатую историю города, связанную с династией Романовых и местными промыслами»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:30
2800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Кострома - город с характером
От торговых рядов до кремля - с историями и деталями
Начало: На Советской улице
«Побываем на территории Кремля и посетим торговые ряды»
Завтра в 10:30
13 апр в 12:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИваненко11 марта 2026Огромное спасибо экскурсоводу Сергею. несмотря на погоду,экскурсия была очень интересная и увлекательная. Полтора часа пролетели,как одно мгновенье.
Спасибо Александру,за отличную организацию экскурсии.
- ЕЕлена1 февраля 2026Шикарная экскурсия! Не смотря на крепкий мороз, было очень интересно и познавательно! Экскурсовод Алексей много новых фактов рассказал про Кострому. С большим удовольствием приедем теперь летом
- ЕЕлена6 января 2026Очень познавательная экскурсия. Ёмкий и интересный рассказ Алексея даёт представление об истории города, об основных достопримечатеностях и о людях,чьи имена
- ККристина23 декабря 2025Мы были впервые в Костроме. Экскурсовод Алексей провел заявленную экскурсию на "одном дыхании". Интересно рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Все очень понравилось. Время пролетело незаметно.
- ННаталья7 ноября 2025Очень рекомендуем экскурсовода Алексея! Настолько интересно, полно и живо рассказ можно встретить редко. Полностью погрузились в историю Костромы, рода Романовых
- ТТатьяна6 ноября 2025Островская беседка, старый причал, Молочная горка, скульптуры зайчиков и снегурочка, аллея гордости, театр Островского, каланча, торговые ряды, памятники Сусанину, Долгорукову.,Ленину
- ССветлана5 ноября 2025Замечательная экскурсия с замечательным гидом Анной! Оптимальный маршрут пешей экскурсии с исчерпывающей информацией по всем главным достопримечательностям Костромы. Анна - профессиональный гид, мы получили полный и интересный рассказ о любимом ею городе. Большое спасибо👌рекомендую
- ССветлана3 ноября 2025Экскурсию провела Ольга, человек любящий свое дело и город. Очень было интересно ознакомится с основными достопримечательностями и с погодой повезло. Однозначно рекомендую.
- ККирилл27 октября 2025Экскурсия полностью соответствует названию. Было рассказано много легенд и разных исторических фактов. Увидели ключевые места города и услышали связанные с ними истории. Отличный и глубоко знающий экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Шопинг»
Сколько стоит экскурсия по Костроме в апреле 2026
Сейчас в Костроме в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 2800. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
