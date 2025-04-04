Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прогулка вдоль берега Волги перенесёт вас в атмосферу древнего Городища.



Вы узнаете о знаменитых жителях этого места, осмотрите старинные храмы и узнаете об особенностях старообрядчества.



Затем вас ждёт визит в дом командира стрелецкого войска, где вы встретитесь с его потомками и примете участие в традиционной старообрядческой трапезе.