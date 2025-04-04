Прогулка вдоль берега Волги перенесёт вас в атмосферу древнего Городища.
Вы узнаете о знаменитых жителях этого места, осмотрите старинные храмы и узнаете об особенностях старообрядчества.
Затем вас ждёт визит в дом командира стрелецкого войска, где вы встретитесь с его потомками и примете участие в традиционной старообрядческой трапезе.
Вы узнаете о знаменитых жителях этого места, осмотрите старинные храмы и узнаете об особенностях старообрядчества.
Затем вас ждёт визит в дом командира стрелецкого войска, где вы встретитесь с его потомками и примете участие в традиционной старообрядческой трапезе.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсииИстория в деталях Мы пройдёмся по «нагорной» стороне Волги и насладимся великолепной панорамой с основными достопримечательностями — Ипатьевским монастырём и восстановленным Кремлём. Я расскажу вам об основании Костромы, её князьях и купцах, а также раскрою секреты древнерусской архитектуры. Далее вы посетите Храм Святого Пророка Божия Илии, построенный в середине XVII века, где сможете увидеть икону пророка, которая сохранилась с момента создания церкви. Мы вспомним времена, когда существовало село «Городище», и обсудим жизнь бояр Морозовых, их быт и традиции. Кроме того, вы познакомитесь с историческими личностями, такими как протопоп Аввакум, Савва Мамонтов и другие, чьи судьбы тесно связаны с этим местом. Старообрядческий кафедральный собор Улицы Спасской слободы приведут нас к Спасо-Преображенскому кафедральному собору — одному из самых древних старообрядческих храмов России, современнику церковной реформы XVII века. По выходным здесь проходят службы, которые будет любопытно посетить. Мы поднимемся на колокольню собора, откуда сможем полюбоваться городом с высоты птичьего полёта. Затем мы отправимся в музей древней церковной книги, а при наличии разрешения от настоятеля храма — позвоним в колокола. Дом стрельца Затем мы направимся в старинный дом командира стрелецкого войска, возведённый на месте, откуда в 1551 году русские войска отправились в поход на Казань. Сегодня в этом доме проживают потомки стрелецкого сотника, который стал старообрядцем, отказавшись поддерживать церковную реформу патриарха Никона. После посещения музея вас ждёт трапеза, соответствующая правилам питания старообрядцев в зависимости от дня календаря. Вам предложат попробовать чай на травах по старинному рецепту, а при желании — отведать пироги из настоящей русской печи с разнообразными начинками: солёными помидорами, капустой, зелёным луком и яйцом, лесными ягодами и травами. Во время визита вы также узнаете о жизни и деятельности костромского краеведа И. М. Рубинского, энтомолога-любителя, создавшего всемирно знаменитую коллекцию бабочек и других насекомых, хранящуюся в Музее природы на Молочной горе. Вы увидите старинный рояль, рабочий стол И. М. Рубинского и удивительный макет одного из швейцарских городов, созданный его руками. Важная информация:
- Просим заказывать утренние экскурсии с началом не позднее 10:00, а вечерние — с началом не ранее 16:30. В период между 10:30 и 17:00 храмы закрыты.
- На территорию храма не разрешается вход женщинам и девушкам в коротких юбках, брюках и одежде, обнажающей руки и плечи, с непокрытой головой. Мужчинам не разрешается вход в майках, рубашках с короткими рукавами и в шортах. Татуировки на теле просим прятать под одеждами, равно как и пирсинг в носу и в других частях тела. На экскурсию просим одеваться скромно, в одежды, которые не вызовут возмущения верующих. Туристов, не готовых соблюдать данные правила, просим воздержаться от посещения данной экскурсии.
- Одевайтесь теплее – на берегу Волги бывает очень ветрено.
По согласованию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Нагорная» сторона Волги
- Ипатьевский монастырь
- Восстановленный Кремль
- Храм Святого Пророка Божия Илии
- Спасская слобода
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Музей древней церковной книги
- Дом командира стрелецкого войска
Что включено
- Посещение музея
- Старообрядческая трапеза
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Голубкова, д. 6
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- На территорию храма не разрешается вход женщинам и девушкам в коротких юбках, брюках и одежде, обнажающей руки и плечи, с непокрытой головой. Мужчинам не разрешается вход в майках, рубашках с короткими рукавами и в шортах. Татуировки на теле просим прятать под одеждами, равно как и пирсинг в носу и в других частях тела. На экскурсию просим одеваться скромно, в одежды, которые не вызовут возмущения верующих. Туристов, не готовых соблюдать данные правила, просим воздержаться от посещения данной экскурсии
- Одевайтесь теплее - на берегу Волги бывает очень ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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