Многие слышали, что Кострома — колыбель Романовых, но мало кто знает, что стала она ею в результате самой грандиозной PR-акции 19 века. В гораздо большей степени наш город — колыбель другой царской династии! На прогулке по самому сохранившемуся историческому центру в России вы сделаете не одно удивительное открытие и поймете, почему название экскурсии — лишь отчасти метафора.

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Описание экскурсии

История Ивана Сусанина

Вы узнаете подлинную историю Ивана Сусанина — о том, кого он спасал и куда водил. Это захватывающее путешествие в прошлое позволит вам погрузиться в важные события нашей истории.

Династии Романовых и Годуновых

Мы выясним детали происхождения династий Романовых и Годуновых, которые сменили на «посту» Рюриковичей. Это важные моменты, которые сформировали наше государство.

Сбор войск северных князей

Поговорим о местах, где собирали свои войска Дмитрий Донской и Василий I. Эти события стали основой для многих исторических изменений.

Мощная крепость на Волге

Вы узнаете, где была построена самая мощная крепость на Волге, установившая контроль над торговым путем в Индию. Это важный аспект нашего исторического наследия.

Икона Феодоровской Божией матери

Обсудим, как в Костроме появилась икона Феодоровской Божией матери, которой был благословлен на царство юный Михаил Романов. Эта икона является значимой святыней для нашего народа.

Экскурсия по историческому центру

Весь рассказ вы услышите, гуляя по историческому центру. Здесь вы сможете:

Осмотреть единственный уцелевший в России целый торговый комплекс 19 века, состоящий из 16 именных рядов.

Познакомиться с екатерининской планировкой губернского города 18 века.

Увидеть пожарную каланчу и гауптвахту начала 19 века.

Побывать на Соборной площади, где находится восстановленный Богоявленский собор костромского кремля.

Главная святыня Костромы

На Соборной площади вы увидите главную святыню Костромы - 800-летнюю Феодоровскую икону, к которой едут со всей страны. У вас будет возможность увидеть ее во время нашей экскурсии.

Молочная гора и культурные места

Кроме того, в программе — Молочная гора, где собирались местные зимогоры. Вы пройдете по улочкам, где бродил Островский, сочиняя свои произведения, и где гуляли известные киноперсоны, такие как Михалков и Марчелло Мастроянни. Кострома стала съемочной площадкой для более чем сотни фильмов, среди которых "Жестокий романс" Эльдара Рязанова.

Заключение

В результате экскурсии город станет вам ближе и понятнее, а рекомендации гида помогут спланировать ваш дальнейший отдых в нашем обаятельном и душевном городе.