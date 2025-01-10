Кострома - золотой ключик к настоящей истории России

Многие слышали, что Кострома — колыбель Романовых, но мало кто знает, что стала она ею в результате самой грандиозной PR-акции 19 века.

В гораздо большей степени наш город — колыбель другой царской династии! На прогулке по самому сохранившемуся историческому центру в России вы сделаете не одно удивительное открытие и поймете, почему название экскурсии — лишь отчасти метафора.
4.95
22 отзыва
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

История Ивана Сусанина

Вы узнаете подлинную историю Ивана Сусанина — о том, кого он спасал и куда водил. Это захватывающее путешествие в прошлое позволит вам погрузиться в важные события нашей истории.

Династии Романовых и Годуновых

Мы выясним детали происхождения династий Романовых и Годуновых, которые сменили на «посту» Рюриковичей. Это важные моменты, которые сформировали наше государство.

Сбор войск северных князей

Поговорим о местах, где собирали свои войска Дмитрий Донской и Василий I. Эти события стали основой для многих исторических изменений.

Мощная крепость на Волге

Вы узнаете, где была построена самая мощная крепость на Волге, установившая контроль над торговым путем в Индию. Это важный аспект нашего исторического наследия.

Икона Феодоровской Божией матери

Обсудим, как в Костроме появилась икона Феодоровской Божией матери, которой был благословлен на царство юный Михаил Романов. Эта икона является значимой святыней для нашего народа.

Экскурсия по историческому центру

Весь рассказ вы услышите, гуляя по историческому центру. Здесь вы сможете:

  • Осмотреть единственный уцелевший в России целый торговый комплекс 19 века, состоящий из 16 именных рядов.
  • Познакомиться с екатерининской планировкой губернского города 18 века.
  • Увидеть пожарную каланчу и гауптвахту начала 19 века.
  • Побывать на Соборной площади, где находится восстановленный Богоявленский собор костромского кремля.

Главная святыня Костромы

На Соборной площади вы увидите главную святыню Костромы - 800-летнюю Феодоровскую икону, к которой едут со всей страны. У вас будет возможность увидеть ее во время нашей экскурсии.

Молочная гора и культурные места

Кроме того, в программе — Молочная гора, где собирались местные зимогоры. Вы пройдете по улочкам, где бродил Островский, сочиняя свои произведения, и где гуляли известные киноперсоны, такие как Михалков и Марчелло Мастроянни. Кострома стала съемочной площадкой для более чем сотни фильмов, среди которых "Жестокий романс" Эльдара Рязанова.

Заключение

В результате экскурсии город станет вам ближе и понятнее, а рекомендации гида помогут спланировать ваш дальнейший отдых в нашем обаятельном и душевном городе.

По субботам, в 14.30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет777 ₽
Школьный555 ₽
Детский до 6 лет222 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Сусанинская площадь (Сковородка)
  • ‭ Пожарную каланчу - символ Костромы
  • ‭ комплекс Торговых рядов 18-19 в
  • ‭ Соборная площадь
  • ‭ Богоявленский собор костромского кремля
  • ‭ памятники Юрию Долгорукому, Ивану Сусанину и Снегурочке (Островского)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, 1, памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Площадь Сусанинская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам, в 14.30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
А
10 янв 2025
Экскурсия прошла отлично. Гид Елена очень много интересных фактов рассказала про Кострому, познакомила с основными достопримечательностями, время просто пролетело. Очень рекомендую
Н
8 янв 2025
B
8 янв 2025
Ю
7 янв 2025
А
6 янв 2025
О
4 янв 2025
Познавательно, ненапряжно, гид ответит на все исторические и практические вопросы. Рекомендую начать знакомство с Костромой именно с этой экскурсии.
А
4 янв 2025
Отличная экскурсия по историческому центру Костромы, что бы не было спойлером не буду вдаваться в подробности, но Вам точно понравиться!
Н
3 янв 2025
Ходили с семьей на экскурсию по Костроме. Экскурсовод Елена рассказывала все очень интересно как для взрослых, так и для детей.
Спасибо огромное
В
5 ноя 2024
Е
4 ноя 2024
Была 3 ноября на обзорной экскурсии по центру Костромы с экскурсоводом Еленой. Время пролетело быстро - было интересно и разнообразно: мы не только осмотрели достопримечательности города, но и заходили по
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пути в магазинчики в старинных Торговых рядах, чтобы погреться (было холодно). Елена с любовью и не сложно рассказывает об истории города, поэтому на эту экскурсию можно приходить и с детьми. Спасибо!

С
25 окт 2024
Спасибо большое Александру и экскурсовод Елене за достойную и ооочень небанальную индивидуальную пешую экскурсию,рекомендации и организации дальнейшего досуга.
И
17 сен 2024
Елена, выражаю огромную благодарность за проведенную обзорную экскурсию по Костроме. . Было очень интересно, познавательно
Л
15 сен 2024
Были на экскурсии в Костроме. Спасибо гиду Елена за интересный рассказ о замечательном городе, за то, что не дала всей группе замерзнуть в холодный осенний день и грамотно выстроила всю экскурсию. Все остались довольны! Спасибо большое!
С
12 сен 2024
Спасибо Александру за обзорную экскурсию по центру города Мы узнали подробности, которые не напишут в справочниках, получили рекомендации, что ещё посетить в городе и окрестностях, ну и сам город сохранил атмосферу прошлых эпох и надеемся, что у самого маленького областного центра ЦФО будет большое будущее
Л
10 сен 2024
Посещали Кострому в начале октября Экскурсию проводил Александр. Гуляли по центру города. Александр рассказывал увлекательно, доступно и интересно, не перегружал лишними деталями. После экскурсии осталось очень приятное послевкусие и желание продолжить прогулку по милой и уютной Костроме! Спасибо, Александр! Приедем ещё!

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