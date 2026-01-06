в субботу в 11:30

Кострома не просто город на карте России, это место, где переплетаются судьбы царских династий и героические истории народных героев. Экскурсия по Костроме откроет вам страницы истории, о которых не расскажут

в школьных учебниках. Узнайте, как Иван Сусанин стал героем, какие тайны хранит Феодоровская икона и почему именно Кострома стала колыбелью Романовых. Прогуляйтесь по историческому центру, увидите уникальные торговые ряды и почувствуйте дух старинной России, гуляя по набережной Волги. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто хочет узнать истинную историю нашей страны

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Описание экскурсии

Самые яркие сюжеты из реальной жизни Костромы

Вы узнаете подлинную историю Ивана Сусанина — кого он спасал и куда водил. Выясните детали происхождения династии Романовых и Годуновых, сменивших на «посту» Рюриковичей. Обсудим версии происхождения названия города и легендарной святыни — 800-летней иконе Феодоровской Божией матери, которой был благословлён на царство юный Михаил Романов. Об этом и не только — на встрече!

Старинная Кострома

Весь рассказ вы услышите, гуляя по историческому центру. Осмотрите единственный уцелевший торговый комплекс, состоящий из 16 именных рядов.

Познакомьтесь с екатерининской планировкой губернского города 18 века. Увидите пожарную каланчу и гауптвахту начала 19 века. Кроме того, в программе Молочная гора, где было сборище местных зимогоров, и старая пристань — главный персонаж фильма «Жестокий романс». А еще вы пройдете по улочкам, где бродил Островский, сочиняя очередной пассаж для Снегурочки или Бесприданницы, где гуляли Михалков и Марчелло Мастроянни..

В результате город станет вам ближе и понятнее, а рекомендации гида помогут спланировать дальнейший отдых в нашем обаятельном и душевном городе.

Организационные детали

Для экскурсии по Костроме не нужен автобус — все основные костромские достопримечательности, за исключением Ипатьевского монастыря, сосредоточены в историческом центре и доступны в рамках пешеходной экскурсии.