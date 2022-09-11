в субботу в 11:30

Кострома - золотой ключик к настоящей истории России

Услышать потрясающие сюжеты из жизни города и поразиться его истинному прошлому

4.8
7 отзывов
Многие слышали, что Кострома — колыбель Романовых, но мало кто знает, что стала она ею в результате самой грандиозной PR-акции 19 века.

В гораздо большей степени наш город — колыбель другой царской династии! На прогулке по самому сохранившемуся историческому центру в России вы сделаете не одно удивительное открытие и поймете, почему название экскурсии — лишь отчасти метафора.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
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Описание

Что вас ожидает

Самые яркие сюжеты из реальной жизни Костромы

Вы узнаете подлинную историю Ивана Сусанина — кого он спасал и куда водил. Выясните детали происхождения династии Романовых и Годуновых, сменивших на «посту» Рюриковичей. Поговорим о том, где собирали войска северных князей Дмитрий Донской и Василий I. Где построили самую мощную крепость на Волге, установившую контроль над торговым путем в Индию? Что известно о легендарной реликвии — 800-летней иконе Феодоровской Божией матери, которой был благословлен на царство юный Михаил Романов. Об этом и не только — на встрече!

Старинная Кострома

Весь рассказ вы услышите, гуляя по историческому центру. Осмотрите единственный уцелевший торговый комплекс, состоящий из 16 именных рядов. Познакомьтесь с екатерининской планировкой губернского города 18 века. Увидите пожарную каланчу и гауптвахту начала 19 века. Погуляете по набережной Волги с восстанавливающимся соборным комплексом кремля. Кроме того, в программе Молочная гора, где было сборище местных зимогоров, и старая пристань — главный персонаж фильма «Жестокий романс». А еще вы пройдете по улочкам, где бродил Островский, сочиняя очередной пассаж для Снегурочки или Бесприданницы, где гуляли Михалков и Марчелло Мастроянни..

В результате город станет вам ближе и понятнее, а рекомендации гида помогут спланировать дальнейший отдых в нашем обаятельном и душевном городе.

Организационные детали

Для экскурсии по Костроме не нужен автобус — все основные костромские достопримечательности, за исключением Ипатьевского монастыря, сосредоточены в историческом центре и доступны в рамках пешеходной экскурсии.

в субботу в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
1
2
1
Н
11 сен 2022
Экскурсия понравилась, спасибо Александру.
Дмитрий
29 авг 2022
Отличная экскурсия.
Ведущий - историк с удивительным знанием родного города.
Хотелось бы попасть на территорию Кремля.
Отличная экскурсия.
Р
22 авг 2022
Замечательная экскурсия!!! рекомендую!!
Когда Вам везет и гидом является человек историк по специальности!!!
Что Вас ожидает? интересная подача. от образованного интелегентного человека с прекрасным чувством юмора и такта,Вы получите рассказ с фактами.. получите все ответы на все вопросы!!
Спасибо Вам Александр за прекрасно организованное время и интереснейшею экскурсию по прекрасному городу!!!
Ну и конечно спасибо команде Tripster)
С
19 авг 2022
Отличный гид, всё понравилось
Е
13 авг 2022
Экскурсия в формате школьного урока истории и подача материала в виде городских легенд. В день экскурсии был день Костромской области, о чем житель Костромы, наверное, знал заранее, но нас не предупредил, маршрут построил "по задворкам", чтобы не было шумно. На мой взгляд, было бы интереснее в таком случае изменить маршрут экскурсии.
Одним словом - не рекомендую.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Евгения, сожалею, что вам не понравилась экскурсия!
Действительно, в этот день в Костроме праздновали день области, и на нашей маленькой главной площади был концерт, и многочисленные динамики разносили его по нашему небольшому историческому центру. Именно поэтому гиды в этот день держались несколько в стороне, чтобы суметь рассказать гостям о потрясающей истории Костромы! Но в стороне - это, простите, не задворки! Это тот же исторический центр, только немного с изнанки.
Но через площадь вы прошли, комплекс торговых рядов увидели, Соборный комплекс Костромского Кремля, беседку Островского
рассмотрели! И закончили экскурсию посещением кафедрального собора с главной Феодоровской иконой.
Что касается легенд, Евгения, поверьте, история вообще состоит из легенд. Ну не знаем мы, как все в точности происходило 200, 300, 500, 800 лет назад! Поэтому часто говорим "по преданию","согласно сохранившимся летописям".
Ваш гид Александр - историк по образованию, и гид по призванию, один из немногих экскурсоводов, которые умеют вычленить немногие более-менее достоверные факты, и дать им свою трактовку.
Ещё раз позвольте выразить сожаление, что маршрут действительно пришлось несколько изменить и пройти через главную площадь несколько более бодрым шагом, чем мы делаем это в обычные, не праздничные дни.
Александр,
коллега вашего гида.
Инна
6 авг 2022
Экскурсовод Александр Юрьевич-историк по образованию, очень интересно доходчиво все рассказал, показал!!! Нас было 12 человек. Все были охвачены его вниманием. Никто не отвлекался, потому что было интересно.
Эти 2 часа мы провели с пользой!
Рекомендуем всем!
А
28 июля 2022
Хороший экскурсовод, с огромным знанием родного города.
Получили удовольствие!
Хороший экскурсовод, с огромным знанием родного города.

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