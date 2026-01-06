в субботу в 11:30

Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Кострома не просто город на карте России, это место, где переплетаются судьбы царских династий и героические истории народных героев. Экскурсия по Костроме откроет вам страницы истории, о которых не расскажут читать дальшеуменьшить
в школьных учебниках.
Узнайте, как Иван Сусанин стал героем, какие тайны хранит Феодоровская икона и почему именно Кострома стала колыбелью Романовых.
Прогуляйтесь по историческому центру, увидите уникальные торговые ряды и почувствуйте дух старинной России, гуляя по набережной Волги. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто хочет узнать истинную историю нашей страны
Вы узнаете подлинную историю Ивана Сусанина — кого он спасал и куда водил. Выясните детали происхождения династии Романовых и Годуновых, сменивших на «посту» Рюриковичей. Обсудим версии происхождения названия города и легендарной святыни — 800-летней иконе Феодоровской Божией матери, которой был благословлён на царство юный Михаил Романов. Об этом и не только — на встрече!
Старинная Кострома
Весь рассказ вы услышите, гуляя по историческому центру. Осмотрите единственный уцелевший торговый комплекс, состоящий из 16 именных рядов. Познакомьтесь с екатерининской планировкой губернского города 18 века. Увидите пожарную каланчу и гауптвахту начала 19 века. Кроме того, в программе Молочная гора, где было сборище местных зимогоров, и старая пристань — главный персонаж фильма «Жестокий романс». А еще вы пройдете по улочкам, где бродил Островский, сочиняя очередной пассаж для Снегурочки или Бесприданницы, где гуляли Михалков и Марчелло Мастроянни..
В результате город станет вам ближе и понятнее, а рекомендации гида помогут спланировать дальнейший отдых в нашем обаятельном и душевном городе.
Организационные детали
Для экскурсии по Костроме не нужен автобус — все основные костромские достопримечательности, за исключением Ипатьевского монастыря, сосредоточены в историческом центре и доступны в рамках пешеходной экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
790 ₽
Дети до 14 лет
590 ₽
Дети до 6 лет
290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2483 туристов
Отобрали в команду самых толковых и харизматичных гидов Костромы. Наш главный принцип — нет скуке и банальностям! История Костромы — клубок потрясающих сюжетов для ненаписанных еще романов. Откроем для вас эти сюжеты!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Экскурсия очень интересная и познавательная. Обо всём и понемногу: об истории становления города во времена Екатерины, застройку города, историю рода Романовых и Годунова. Слушать было интересно. Также демонстрационные материалы качественные читать дальшеуменьшить
и интересные. Также Елена (если не ошибаюсь) держала связь с группой задавая вопросы. Единственное что хотелось бы посоветовать, чтобы микрофон был чуть громче, чтобы те, кто идут чуть позади, тоже слышали экскурсовода.
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Елена
Экскурсия по Костроме под руководством гида Александра нам очень понравилась! Хорошо составленный маршрут и интересная информация на каждой остановке. Понравилось, что Александр на очень доступном языке для детей, которых было немало среди участников программы, объяснял те или иные важные исторические события, о которых шла речь во время экскурсии.
+2
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Ю
Юлия
Спасибо за отличную обзорную прогулку! Слушать Елену одно удовольствие! Рекомендую к выбору!
Что стоило бы улучшить: на место сбора гиду бы не помешала какая-то опознавательная табличка, тяжело найтись, когда на одной читать дальшеуменьшить
площади несколько разных экскурсионных групп и приходится просто тыкаться ко всем подряд, чтобы выяснить, в чьём списке есть твоя фамилия) Уже во время прогулки никакого дискомфорта не было, вопрос только по сбору.
+1
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Екатерина
Интересная и познавательная экскурсия по центру Костромы, организована так, что на каждом шагу находятся локации и ты не устанешь от ходьбы и не теряешь сюжета. На маршруте есть пара магазинчиков, заодно можно затариться сувенирами. Рекомендую однозначно 💯
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Константин
Прекрасная, замечательная погода была 12 июня. Спасибо Елене за познавательную прогулку. Жаль только, что эти многочисленные бегуны-марафонцы мешали буквально весь день - по всем центральным улицам с раннего утра часов до 18 мешали ходить!!!
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И
Илья
Рекомендую экскурсию, понравилась всем участникам, были и дети, и взрослые. Спасибо Елене за позитив, неожиданный ракурс и увлеченность. Кострома оказалась очень интересным городом. А мы договорились с Еленой об экскурсии в Плес!
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