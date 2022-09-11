в субботу в 11:30

Многие слышали, что Кострома — колыбель Романовых, но мало кто знает, что стала она ею в результате самой грандиозной PR-акции 19 века. В гораздо большей степени наш город — колыбель другой царской династии! На прогулке по самому сохранившемуся историческому центру в России вы сделаете не одно удивительное открытие и поймете, почему название экскурсии — лишь отчасти метафора.

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Описание

Что вас ожидает

Самые яркие сюжеты из реальной жизни Костромы

Вы узнаете подлинную историю Ивана Сусанина — кого он спасал и куда водил. Выясните детали происхождения династии Романовых и Годуновых, сменивших на «посту» Рюриковичей. Поговорим о том, где собирали войска северных князей Дмитрий Донской и Василий I. Где построили самую мощную крепость на Волге, установившую контроль над торговым путем в Индию? Что известно о легендарной реликвии — 800-летней иконе Феодоровской Божией матери, которой был благословлен на царство юный Михаил Романов. Об этом и не только — на встрече!

Старинная Кострома

Весь рассказ вы услышите, гуляя по историческому центру. Осмотрите единственный уцелевший торговый комплекс, состоящий из 16 именных рядов. Познакомьтесь с екатерининской планировкой губернского города 18 века. Увидите пожарную каланчу и гауптвахту начала 19 века. Погуляете по набережной Волги с восстанавливающимся соборным комплексом кремля. Кроме того, в программе Молочная гора, где было сборище местных зимогоров, и старая пристань — главный персонаж фильма «Жестокий романс». А еще вы пройдете по улочкам, где бродил Островский, сочиняя очередной пассаж для Снегурочки или Бесприданницы, где гуляли Михалков и Марчелло Мастроянни..

В результате город станет вам ближе и понятнее, а рекомендации гида помогут спланировать дальнейший отдых в нашем обаятельном и душевном городе.

Организационные детали

Для экскурсии по Костроме не нужен автобус — все основные костромские достопримечательности, за исключением Ипатьевского монастыря, сосредоточены в историческом центре и доступны в рамках пешеходной экскурсии.