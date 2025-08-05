В интерьере старинного трактира, где витает аромат свежей выпечки и чая, оживают традиции купеческой Костромы. Гости становятся участниками живого спектакля с задорными персонажами.
Под звуки гармони, в окружении колоритных героев, можно не только насладиться угощениями, но и узнать о чайных традициях России.
Чаепитие с самоваром, калачами и душевными беседами - это не просто трапеза, а погружение в культурное наследие
5 причин купить эту экскурсию
- ☕️ Уникальная атмосфера старинного трактира
- 🍞 Дегустация традиционных калачей
- 🎭 Участие в интерактивной программе
- 📜 Узнаете историю чая в России
- 🎶 Музыкальное сопровождение на гармони
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Трактир-Калачная
Описание экскурсии
Добро пожаловать в «Трактир-Калачную» — место, где каждый гость становится почётным участником щедрого купеческого застолья!
Как проходит чаепитие
- Программа начинается с мастер-класса по чайной трапезе от самой Купчихи
- Затем — демонстрационный розжиг самовара с рассказом от весёлого трактирщика Тихона: как устроен самовар, как правильно его растапливать и почему он считается душой русского чаепития
- Пожалуйте к столу! А на столе: самовар, чайник с купеческим, копорским, травяным или даже позолоченным чаем на выбор. А к чаю — всё как положено: варенье из лесных ягод, мёд, деревенский сахар, печёный калач с яблоком и брусникой, расстегай, разгоняй и прочие угощения, что радуют глаз и греют душу
Атмосфера и традиции старой Костромы
- Вы научитесь пить чай по-русски — вприглядку, вприкуску и вдогонку
- Разберётесь в чайном этикете
- Услышите живую историю появления чая в России
А чтобы встреча была не только вкусной, но и весёлой, под гармонь развернётся задорная программа с колоритными персонажами и душевными беседами.
Организационные детали
- Каждый гость угостится чаем на выбор из самовара с вареньем, мёдом и выпечкой — голодным никто не останется
- Чаепитие по-купечески для вас проведёт наша команда
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красные Ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 346 туристов
Добро пожаловать в нашу калачную! Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа к вашим услугам!
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Дайана
5 авг 2025
Организация мероприятия оставляет желать лучшего. Мне очень жаль потраченных денег, т. к. это самая дорогая экскурсия из всех, что мы посетили в путешествии по золотому кольцу. Сначала принесли теплые булки,
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Дайана!
Приносим искренние извинения за недостатки в организации мероприятия. Мы признаём ошибки: холодные блюда и напитки, скудное угощение, сбой в
Елена
25 июл 2025
Замечательное погружение в традиции!
Очень понравилась колоритная купчиха, просто браво!!! Непринужденно, весело, талантливо, вкусно! Были вчетвером, но стол рассчитан человек на 10 точно, детям и взрослым будет очень интересно!
Огромное спасибо и однозначно рекомендую!
