Купеческое чаепитие с калачами в Костроме

Почувствуйте дух старой Костромы в историческом трактире. Узнайте секреты русского чаепития и насладитесь ароматной выпечкой в уютной атмосфере
В интерьере старинного трактира, где витает аромат свежей выпечки и чая, оживают традиции купеческой Костромы. Гости становятся участниками живого спектакля с задорными персонажами.

Под звуки гармони, в окружении колоритных героев, можно не только насладиться угощениями, но и узнать о чайных традициях России.

Чаепитие с самоваром, калачами и душевными беседами - это не просто трапеза, а погружение в культурное наследие
3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕️ Уникальная атмосфера старинного трактира
  • 🍞 Дегустация традиционных калачей
  • 🎭 Участие в интерактивной программе
  • 📜 Узнаете историю чая в России
  • 🎶 Музыкальное сопровождение на гармони
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Трактир-Калачная

Описание экскурсии

Добро пожаловать в «Трактир-Калачную» — место, где каждый гость становится почётным участником щедрого купеческого застолья!

Как проходит чаепитие

  • Программа начинается с мастер-класса по чайной трапезе от самой Купчихи
  • Затем — демонстрационный розжиг самовара с рассказом от весёлого трактирщика Тихона: как устроен самовар, как правильно его растапливать и почему он считается душой русского чаепития
  • Пожалуйте к столу! А на столе: самовар, чайник с купеческим, копорским, травяным или даже позолоченным чаем на выбор. А к чаю — всё как положено: варенье из лесных ягод, мёд, деревенский сахар, печёный калач с яблоком и брусникой, расстегай, разгоняй и прочие угощения, что радуют глаз и греют душу

Атмосфера и традиции старой Костромы

  • Вы научитесь пить чай по-русски — вприглядку, вприкуску и вдогонку
  • Разберётесь в чайном этикете
  • Услышите живую историю появления чая в России

А чтобы встреча была не только вкусной, но и весёлой, под гармонь развернётся задорная программа с колоритными персонажами и душевными беседами.

Организационные детали

  • Каждый гость угостится чаем на выбор из самовара с вареньем, мёдом и выпечкой — голодным никто не останется
  • Чаепитие по-купечески для вас проведёт наша команда

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Красные Ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 346 туристов
Добро пожаловать в нашу калачную! Уникальные интерьеры исторического центра, изысканное меню, купеческий размах и русская душа к вашим услугам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Дайана
Дайана
5 авг 2025
Организация мероприятия оставляет желать лучшего. Мне очень жаль потраченных денег, т. к. это самая дорогая экскурсия из всех, что мы посетили в путешествии по золотому кольцу. Сначала принесли теплые булки,
читать дальше

через какое-то время пришли аниматоры. Самовар принесли холодный, пока ждали начала программы и того, когда самовар подогреют, все булки остыли. Угощения очень скудно выглядели, в частности, из-за подачи. Несколько несъедобных, черствых булок (по одной на каждого гостя), маленькие пиалочки с бубликами, вареньем, карамельками. Чайной заварки принесли несколько видов на пробу, но она быстро остыла, как и вода в самоваре, и уже в середине чаепития мы пили холодный чай с холодными булками.
Аниматоры веселые, с песнями и разговорчиками. За это им отдельное спасибо и две звезды в отзыве.
Я бы никому не порекомендовала это развлечение. За эти деньги в Костроме можно купить хорошую экскурсию и посидеть попить вкусный, горячий чай со вкусными сладостями еще и вместе с экскурсоводом.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Дайана!
Приносим искренние извинения за недостатки в организации мероприятия. Мы признаём ошибки: холодные блюда и напитки, скудное угощение, сбой в
читать дальше

тайминге.
В качестве компенсации предлагаем:
сертификат на бесплатное чаепитие (действует 6 месяцев).
Пожалуйста, свяжитесь с нами для оформления.

Благодарим за обратную связь и надеемся исправить впечатление при следующем визите.

Елена
Елена
25 июл 2025
Замечательное погружение в традиции!
Очень понравилась колоритная купчиха, просто браво!!! Непринужденно, весело, талантливо, вкусно! Были вчетвером, но стол рассчитан человек на 10 точно, детям и взрослым будет очень интересно!
Огромное спасибо и однозначно рекомендую!

