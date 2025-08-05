читать дальше

через какое-то время пришли аниматоры. Самовар принесли холодный, пока ждали начала программы и того, когда самовар подогреют, все булки остыли. Угощения очень скудно выглядели, в частности, из-за подачи. Несколько несъедобных, черствых булок (по одной на каждого гостя), маленькие пиалочки с бубликами, вареньем, карамельками. Чайной заварки принесли несколько видов на пробу, но она быстро остыла, как и вода в самоваре, и уже в середине чаепития мы пили холодный чай с холодными булками.

Аниматоры веселые, с песнями и разговорчиками. За это им отдельное спасибо и две звезды в отзыве.

Я бы никому не порекомендовала это развлечение. За эти деньги в Костроме можно купить хорошую экскурсию и посидеть попить вкусный, горячий чай со вкусными сладостями еще и вместе с экскурсоводом.