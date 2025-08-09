Индивидуальная
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Завтра в 16:00
25 сен в 10:00
от 2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческое чаепитие с калачами в Костроме
Почувствуйте дух старой Костромы в историческом трактире. Узнайте секреты русского чаепития и насладитесь ароматной выпечкой в уютной атмосфере
Начало: На ул. Красные Ряды
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
«Незнакомая Кострома» Кострома - Закулисье театра им. Островского - Костро
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Внимание: на некоторые даты возможна замена программы на экскурсию в Музей ювелирного искусства Экскурсия «Закулисье театра» в драматический театр им»
Расписание: См. календарь
10 окт в 10:45
2 ноя в 10:45
4300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 августа 2025Очень знающая обаятельная девушка, котрая в прогулке все интересно расскажет о Костроме.
- ТТатьяна20 июня 2025Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
- ЕЕлена19 мая 2025Экскурсия просто отличная! Большое спасибо Елене Николаевне за нее, подача материала, история, переплетение с фольклором, все было идеально. Получили огромное удовольствие. И всем рекомендуем к посещению
- ЮЮлия3 мая 2025👍
- ООльга1 мая 2025Небольшой музей с интересными экспонатами познакомил нас с Костромой как центром ювелирного искусства. Денис прекрасный рассказчик, сочетающий в экскурсии исторические факты, фольклор и современные технологии. Техника скани просто покорила своим изяществом и красотой. Спасибо за экскурсию!
- ММаргарита21 апреля 2025Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Наша небольшая компания получила море позитива.
- ААлександра2 февраля 2025Всё замечательно, экскурсовод Елена Николаевна - уникальный рассказчик! 👍🏻 Всем очень рекомендую данную экскурсию.
- ННаталья28 января 2025Музей интересный такой. Жаль только, что немного экспонатов и в этот день не проводили мастер-класс, хотелось попасть на него, чтобы
- ЮЮлия17 января 2025Прекрасная познавательная экскурсия "Ювелирная история Костромы". Очень понравилась экскурсовод! От внешнего вида - а это тоже много значит, когда перед
- ВВиктория9 января 2025Увлекательная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Просто в восторге, от подачи информации и вовлеченности в беседу и обилия материала которые давала экскурсовод.
- ООксана8 января 2025Спасибо огромное за экскурсию!!! Было очень интересно слушать, узнали много нового! Елена Николаевна прекрасная женщина и отличный, ооочень интересный экскурсовод!
- ТТатьяна21 декабря 2024Экскурсия очень понравилась по содержанию и по подаче. Узнали много нового о работе ювелиров. Экспозиция содержит исторические данные и современные. В музее очень приятная аура. Советую посетить обязательно.
- ООльга24 ноября 2024Прекрасная экскурсия! Очень понравилась экскурсовод и подача. Всем советую
- ООльга3 ноября 20243 ноября посетили Ювелирный музей. Представленные экспонаты осень интересны. Большое спасибо экскурсоводу, которая в очень доступной форме, с большой любовью к Костромчанам рассказала об истории развития ювелирного дела в крае. Уникальные экспонаты. Рекомендую к посещению.
- ААлександра14 октября 2024Приятная экскурсия, гид очень понравился. Ребенку было местами интересно, местами не очень. Но это ребенок, это все индивидуально.
Не слишком долгая, достаточно информативная, при этом очень камерная.
- ЕЕкатерина18 сентября 2024Хотим поблагодарить экскурсовода за интересную историю ювелирного дела города Костромы. Заинтересовала рассказом как историческим так и современным. Представленные экспозиции привлекли наше внимание.
- ООльга9 сентября 2024Замечательная, познавательная экскурсия! Очень интересно погрузиться в историю развития ювелирного промысла в Костроме. Интересные экспонаты, помещение в стиле мастерской. И
- ААлександра24 августа 2024Отличная и интересная экскурсия, которая очень понравилась 🔥
Рекомендую к посещению
- ЭЭлга24 августа 2024Экскурсовод в богато расшитом костюме продемонстрировал великолепное знание истории и настоящего ювелирного дела в Костроме. Благодарю за интересный рассказ и купон на скидку в магазин по соседству.
- ТТатьяна21 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Великолепный экскурсовод. Подойдет людям, которые интересуются историей страны, населяющими её людьми, ремёслами и достижениями. Спасибо всем, кто сохраняет историю своих предков и создаёт такие музеи.
