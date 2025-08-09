Мои заказы

Театральные экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Костроме, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ювелирная история Костромы
1 час
87 отзывов
Индивидуальная
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Завтра в 16:00
25 сен в 10:00
от 2500 ₽ за человека
Купеческое чаепитие с калачами в Костроме
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческое чаепитие с калачами в Костроме
Почувствуйте дух старой Костромы в историческом трактире. Узнайте секреты русского чаепития и насладитесь ароматной выпечкой в уютной атмосфере
Начало: На ул. Красные Ряды
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
«Незнакомая Кострома» Кострома - Закулисье театра им. Островского - Костро
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
«Незнакомая Кострома» Кострома - Закулисье театра им. Островского - Костро
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Внимание: на некоторые даты возможна замена программы на экскурсию в Музей ювелирного искусства Экскурсия «Закулисье театра» в драматический театр им»
Расписание: См. календарь
10 окт в 10:45
2 ноя в 10:45
4300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Ювелирная история Костромы
    Очень знающая обаятельная девушка, котрая в прогулке все интересно расскажет о Костроме.
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    Ювелирная история Костромы
    Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
    Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
  • Е
    Елена
    19 мая 2025
    Ювелирная история Костромы
    Экскурсия просто отличная! Большое спасибо Елене Николаевне за нее, подача материала, история, переплетение с фольклором, все было идеально. Получили огромное удовольствие. И всем рекомендуем к посещению
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Ювелирная история Костромы
    👍
  • О
    Ольга
    1 мая 2025
    Ювелирная история Костромы
    Небольшой музей с интересными экспонатами познакомил нас с Костромой как центром ювелирного искусства. Денис прекрасный рассказчик, сочетающий в экскурсии исторические факты, фольклор и современные технологии. Техника скани просто покорила своим изяществом и красотой. Спасибо за экскурсию!
  • М
    Маргарита
    21 апреля 2025
    Ювелирная история Костромы
    Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
    Наша небольшая компания получила море позитива.
    Наша небольшая компания получила море позитива.
  • А
    Александра
    2 февраля 2025
    Ювелирная история Костромы
    Всё замечательно, экскурсовод Елена Николаевна - уникальный рассказчик! 👍🏻 Всем очень рекомендую данную экскурсию.
    Всё замечательно, экскурсовод Елена Николаевна - уникальный рассказчик! 👍🏻 Всем очень рекомендую данную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    28 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Музей интересный такой. Жаль только, что немного экспонатов и в этот день не проводили мастер-класс, хотелось попасть на него, чтобы
    читать дальше

    сложилось большее впечатление, сначала историю послушать, потом руками что-то поделать. Было бы очень интересно. В целом достаточно познавательно. Гид очень понравилась. Спасибо 🌷

  • Ю
    Юлия
    17 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Прекрасная познавательная экскурсия "Ювелирная история Костромы". Очень понравилась экскурсовод! От внешнего вида - а это тоже много значит, когда перед
    читать дальше

    тобой ухоженная, красиво одетая женщина. Интересно рассказывает материал, изобразила даже особый говор из костромской области. Много было наглядного материала. От экскурсии остались только положительные эмоции. Большое спасибо!

  • В
    Виктория
    9 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Увлекательная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Просто в восторге, от подачи информации и вовлеченности в беседу и обилия материала которые давала экскурсовод.
    Увлекательная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Просто в восторге, от подачи информации и вовлеченности в беседу и обилия материала которые давала экскурсовод.
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Спасибо огромное за экскурсию!!! Было очень интересно слушать, узнали много нового! Елена Николаевна прекрасная женщина и отличный, ооочень интересный экскурсовод!
  • Т
    Татьяна
    21 декабря 2024
    Ювелирная история Костромы
    Экскурсия очень понравилась по содержанию и по подаче. Узнали много нового о работе ювелиров. Экспозиция содержит исторические данные и современные. В музее очень приятная аура. Советую посетить обязательно.
  • О
    Ольга
    24 ноября 2024
    Ювелирная история Костромы
    Прекрасная экскурсия! Очень понравилась экскурсовод и подача. Всем советую
  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Ювелирная история Костромы
    3 ноября посетили Ювелирный музей. Представленные экспонаты осень интересны. Большое спасибо экскурсоводу, которая в очень доступной форме, с большой любовью к Костромчанам рассказала об истории развития ювелирного дела в крае. Уникальные экспонаты. Рекомендую к посещению.
  • А
    Александра
    14 октября 2024
    Ювелирная история Костромы
    Приятная экскурсия, гид очень понравился. Ребенку было местами интересно, местами не очень. Но это ребенок, это все индивидуально.
    Не слишком долгая, достаточно информативная, при этом очень камерная.
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2024
    Ювелирная история Костромы
    Хотим поблагодарить экскурсовода за интересную историю ювелирного дела города Костромы. Заинтересовала рассказом как историческим так и современным. Представленные экспозиции привлекли наше внимание.
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Ювелирная история Костромы
    Замечательная, познавательная экскурсия! Очень интересно погрузиться в историю развития ювелирного промысла в Костроме. Интересные экспонаты, помещение в стиле мастерской. И
    читать дальше

    в очередной раз понимаем, как наша родина богата талантами, гордимся мастерами самоучками!!!
    Так же хочется поблагодарить всех сотрудников, которые ценят и любят свою историю, хранят её!!!

  • А
    Александра
    24 августа 2024
    Ювелирная история Костромы
    Отличная и интересная экскурсия, которая очень понравилась 🔥
    Рекомендую к посещению
  • Э
    Элга
    24 августа 2024
    Ювелирная история Костромы
    Экскурсовод в богато расшитом костюме продемонстрировал великолепное знание истории и настоящего ювелирного дела в Костроме. Благодарю за интересный рассказ и купон на скидку в магазин по соседству.
    Экскурсовод в богато расшитом костюме продемонстрировал великолепное знание истории и настоящего ювелирного дела в Костроме. Благодарю за интересный рассказ и купон на скидку в магазин по соседству.
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Ювелирная история Костромы
    Очень понравилась экскурсия. Великолепный экскурсовод. Подойдет людям, которые интересуются историей страны, населяющими её людьми, ремёслами и достижениями. Спасибо всем, кто сохраняет историю своих предков и создаёт такие музеи.

