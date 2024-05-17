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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
14 июня в 08:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита17 мая 2024Полина на редкость эрудированный, грамотный и приятный в общении человек. Свое дело знает и любит, рассказывает так, что я пару раз даже от реальности отключился, проигрывая в голове сформированные ею образы. Однозначно рекомендую, полный восторг:)
- ЯЯна16 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Не смотря на холодную погоду- были увлечены экскурсией, время пролетело незаметно:)
- ААлександр11 мая 2024Полина молодец. Интересная экскурсия, интересный рассказ.
- ЕЕлена2 мая 2024Гид Андрей Румянов провёл для нашей группы интереснейшую и незабываемую экскурсию! Посетили несколько населённых пунктов, связанных с жизнью и подвигом
- ООльга20 апреля 2024Огромное спасибо Андрею за интересную экскурсию "Тропою Ивана Сусанина". Было так много интересных фактов и видов. Андрей так много и
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Необычные дома»
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