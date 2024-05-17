Н Никита

Полина на редкость эрудированный, грамотный и приятный в общении человек. Свое дело знает и любит, рассказывает так, что я пару раз даже от реальности отключился, проигрывая в голове сформированные ею образы. Однозначно рекомендую, полный восторг:)