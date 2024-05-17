Необычные дома в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Костроме, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Деревянное зодчество в Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
14 июня в 08:00
25 июня в 13:00
2 700 за всё до 5 чел.
Тропою Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800 за всё до 6 чел.
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    17 мая 2024
    Деревянное зодчество в Костроме
    Полина на редкость эрудированный, грамотный и приятный в общении человек. Свое дело знает и любит, рассказывает так, что я пару раз даже от реальности отключился, проигрывая в голове сформированные ею образы. Однозначно рекомендую, полный восторг:)
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Деревянное зодчество в Костроме
    Огромное спасибо за экскурсию! Не смотря на холодную погоду- были увлечены экскурсией, время пролетело незаметно:)
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Деревянное зодчество в Костроме
    Полина молодец. Интересная экскурсия, интересный рассказ.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Тропою Ивана Сусанина
    Гид Андрей Румянов провёл для нашей группы интереснейшую и незабываемую экскурсию! Посетили несколько населённых пунктов, связанных с жизнью и подвигом
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    Ивана Сусанина и даже прошли по болоту к месту его гибели. Андрей- замечательный гид, прекрасно чувствующий аудиторию. Легко и интересно доносит много информации, исторических фактов. Всем любящим русскую историю и интересные путешествия - однозначно рекомендуем эту экскурсию!

  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Тропою Ивана Сусанина
    Огромное спасибо Андрею за интересную экскурсию "Тропою Ивана Сусанина". Было так много интересных фактов и видов. Андрей так много и
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    интересно рассказывал, что время пролетело незаметно. Очень понравилась тропа. Незабываемые впечатления. Мы очень довольны экскурсией. Очень рекомендуем эту экскурсию. Ещё раз огромное спасибо Андрею.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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