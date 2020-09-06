6 отзывов оставили туристы

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Легенды костромского Заволжья

Посетить уникальные храмы и дом командира стрелецкого войска и погрузиться в колорит древнего города

4.5
6 отзывов
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Костромы
Совершая променад вдоль берега Волги, вы погрузитесь в атмосферу древнего Городища.

Мы поговорим о выдающихся жителях, осмотрим старинные храмы и разберемся в особенностях старообрядчества, а после заглянем в дом командира стрелецкого войска — пообщаться с его потомками и попробовать традиционные костромские пироги.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья

Что вас ожидает

Страницы истории
Мы прогуляемся по «нагорной» стороне Волги и полюбуемся живописной панорамой с главными доминантами — Ипатьевским монастырем и воссозданным Кремлем. Я расскажу об основании Костромы, наших князьях и купцах, а также коснусь особенностей древнерусской архитектуры. После этого вы посетите Храм Святого Пророка Божия Илии середины XVII века, где увидите образ пророка, сохранившийся с основания святыни. Мы вспомним времена существования села «Городище» и поговорим о боярах Морозовых, быте и традициях жителей слобод.

Старообрядческий кафедральный собор
Колоритные улочки Спасской слободы выведут нас к Спасо-Преображенскому кафедральному собору — одному из старейших старообрядческих храмов России, ровеснику церковной реформы XVII века. В выходные дни здесь проходит служба, на которую будет крайне интересно взглянуть.

Стрелецкий дом
Далее мы отправимся в старинный дом командира стрелецкого войска, построенный на том самом месте, где в 1551 году русские войска вышли в поход на Казань. В доме и сегодня живут потомки стрелецкого сотника — художник-реставратор Павел и писатель Дмитрий, хранители истории 📖 и традиций костромских стрельцов. У вас будет возможность испить чашку чая на травах по старинному рецепту, а при желании еще и полакомиться стрелецкими пирогами из настоящей русской печи с начинкой из соленых помидоров, с зелёным луком и яйцом, с лесными ягодами и травами. А по особым дням здесь можно отведать Боярский малиновый пирог.

Во время визита вы также узнаете о жизни и творчестве костромского краеведа И. М. Рубинского, русского ученого-ботаника, зоолога, создателя известнейшей во всем мире коллекции бабочек и других насекомых, хранящейся в Музее природы на Молочной горе. Вы увидите старинный рояль, письменный стол И. М. Рубинского, а также интереснейший макет одного из швейцарских городков, выполненный им собственноручно.

Храм во имя Святых мучеников Александра и Антонины
В завершение экскурсии 🧭 мы поднимемся вверх по Стрелецкой улице и пройдем по улицам Никольской слободы до села Селище, в котором находится один из самых досточтимых и старинных храмов Костромы — Храм во имя Святых мучеников Александра и Антонины. Я расскажу о судьбе этого памятника и открою, как он связан с родом Романовых.

Организационные детали

  • Если вы желаете попробовать пироги в стрелецком доме, напишите об этом заранее
  • Мы можем устроить пикник на берегу Волги, напротив Ипатьевского монастыря, и приготовить жаренку – жареное на костре мясо и овощи. Детали уточняйте в переписке.
  • Дополнительные расходы могут потребоваться лишь при посещении Александро-Антониновского музея и других храмов, если вы захотите поставить свечи у икон и мощей святых или заказать требы
Начало и место завершения
🚩 на ул. Голубкова, д. 6
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья
Легенды костромского Заволжья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники, гости нашего города! Меня зовут Дмитрий. Я коренной костромич и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге, «оживив» прошлое и показав настоящее каждому, кто этого желает. По образованию я лингвист, историк-правовед и психолог. По призванию – учёный, писатель, краевед. По происхождению – потомок старинного стрелецкого рода. Экскурсию проведу я сам, а поможет мне в этом мой отец, известный в профессиональных кругах художник-реставратор. Интересную информацию и хорошее настроение гарантирую!
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6 отзывов оставили туристы

6 сентября 2020
Отличная экскурсия! Нам очень понравилась! Рекомендуем Дмитрия, как прекрасного гида и эрудированного рассказчика. Нет вопросов, на которые у Дмитрия не было бы ответа. Он может вести любую экскурсию, просто попросите его рассказать. Обязательно попробуйте чай и пирожки, которые выпекают в русской печи. Отдельный респект, замечательному папе Дмитрия, одному из ведущих реставраторов Костромы.
4 сентября 2020
Были в Костроме небольшой компанией, часть из нас уже была в городе, а часть - приехали в первый раз, поэтому хотелось, чтобы всем максимально было интересно, и экскурсия Дмитрия показалась нам наиболее подходящей: нестандартная, с акцентом на старообрядчество и храмы Костромы, а также с погружением в историю древнего рода Дмитрия, с возможностью побывать в доме стрельца, прикоснуться к вещам того времени и даже попробовать вкуснейшие пироги по старинным рецептам и травяной чай. Передвигались по городу на машине, поэтому удалось включить в экскурсию даже больше, чем ожидалось - Центр города, его основные достопримечательности. Благодарим Дмитрия за проявленную гибкость в маршруте, интерес к своему делу и гостеприимство!
22 августа 2020
22. 08. 20 были на экскурсии Дмитрия "Легенды Костромского заволжья". Экскурсия великолепная: необычная и познавательная. Виды, открывающиеся на Волгу, захватывают дух. Теперь мы знаем Кострому намного лучше. Хочется отметить гостеприимство Дмитрия - его великолепные пироги с чаем. Большое Спасибо, Дмитрий.
22 августа 2020
Дмитрий готов подробно пройти с вами и собственный (совсем небольшой) музей, и костромское Заволжье, и центр города. Но мы были сонные и везде перемещались на машине; есть ощущение, что пешком было бы лучше. Современный и прошлый быт города требует не торопиться. Не забудьте договориться о пирогах в начале пути и шашлыке к завершению; это редкий и крайне удачный бонус.
Татьяна
21 августа 2020
Были проездом в Костроме, решили взять экскурсию с местным жителем гидом. Дмитрий отлично понял нашу задачу и успел за 3 часа своей экскурсии охватить все самые главные места Костромы. Мы были на машине. Мы попросили Дмитрия и он скорректировал свою запланированную экскурсию под нас, чтобы все успеть. То есть немного сбив маршрут экскурсии Легенды костромского Заволжья Дмитрий отлично справился с задачей. Не перегружая цифрами и лишней информацией рассказал нам о Костроме и ее значимых местах. Сами мы бы столько не увидишь и не узнали, хоть и были на машине. Экскурсия началась с противоположного берега Волги у дома Дмитрия, где создаётся музей стрельца им и его отцом. Нас угостили травяным чаем рецепт которого держат в секрете и пирогами с солеными огурцами, клубникой, вишней. Экспозиция пока небольшая, но очень милая и все можно потрогать и сделать фотографии в интерьере. Посмотреть старинный дом с настоящей печью, в которой к стати и пекут хозяева дома пироги для гостей. Дмитрий очень эрудированный и увлечённый историей человек, ответит на любые ваши вопросы по Костроме. Также любезно сделал нам фотографии на наш фотоаппарат во время экскурсии. В общем общаться было легко и интересно.
17 августа 2020
Экскурсия проходит по противоположной стороне Волги от центра города. Мы передвигались на личной машине. Остановку с небольшой прогулкой делали на берегу Волги, откуда открывалась красивая панорама. Во время этой же остановки нас угощали вкусными пирогами с солеными огурцами, яйцом и луком, и вишней. Пироги, как рассказал Дмитрий, пекут сами - он и его очаровательный отец в старорусской печи. Также отведали фирменный чай на травах. Чаепитие проходит в доме, где жили предки экскурсовода, и где в настоящий момент они проживают с семьей. Вторая остановка была в Городище, с посещением старинной церкви. Экскурсия заняла около 3 часов. Дмитрий ответил на все интересующие вопросы, даже на те, которые не относились к теме экскурсии. Рекомендую учесть, что рассказ гида в основном построен вокруг истории его рода (Стрельцы), зато появляется некая конкретика в разрезе истории, как раньше жили обычные люди.

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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