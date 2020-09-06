6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Страницы истории

Мы прогуляемся по «нагорной» стороне Волги и полюбуемся живописной панорамой с главными доминантами — Ипатьевским монастырем и воссозданным Кремлем. Я расскажу об основании Костромы, наших князьях и купцах, а также коснусь особенностей древнерусской архитектуры. После этого вы посетите Храм Святого Пророка Божия Илии середины XVII века, где увидите образ пророка, сохранившийся с основания святыни. Мы вспомним времена существования села «Городище» и поговорим о боярах Морозовых, быте и традициях жителей слобод.

Старообрядческий кафедральный собор

Колоритные улочки Спасской слободы выведут нас к Спасо-Преображенскому кафедральному собору — одному из старейших старообрядческих храмов России, ровеснику церковной реформы XVII века. В выходные дни здесь проходит служба, на которую будет крайне интересно взглянуть.

Стрелецкий дом

Далее мы отправимся в старинный дом командира стрелецкого войска, построенный на том самом месте, где в 1551 году русские войска вышли в поход на Казань. В доме и сегодня живут потомки стрелецкого сотника — художник-реставратор Павел и писатель Дмитрий, хранители истории 📖 и традиций костромских стрельцов. У вас будет возможность испить чашку чая на травах по старинному рецепту, а при желании еще и полакомиться стрелецкими пирогами из настоящей русской печи с начинкой из соленых помидоров, с зелёным луком и яйцом, с лесными ягодами и травами. А по особым дням здесь можно отведать Боярский малиновый пирог.

Во время визита вы также узнаете о жизни и творчестве костромского краеведа И. М. Рубинского, русского ученого-ботаника, зоолога, создателя известнейшей во всем мире коллекции бабочек и других насекомых, хранящейся в Музее природы на Молочной горе. Вы увидите старинный рояль, письменный стол И. М. Рубинского, а также интереснейший макет одного из швейцарских городков, выполненный им собственноручно.

Храм во имя Святых мучеников Александра и Антонины

В завершение экскурсии 🧭 мы поднимемся вверх по Стрелецкой улице и пройдем по улицам Никольской слободы до села Селище, в котором находится один из самых досточтимых и старинных храмов Костромы — Храм во имя Святых мучеников Александра и Антонины. Я расскажу о судьбе этого памятника и открою, как он связан с родом Романовых.

Организационные детали