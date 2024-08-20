Храмы и соборы Костромы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Костроме, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Костромской кремль. Возрождение
Пешая
19 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«Вы посетите Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля, освящённый в сентябре 2023 года»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Костроме: старообрядчество, история и культура
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: На ул. Голубкова, д. 6
«Старообрядческий кафедральный собор»
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Посетить один из самых красивых храмов Костромы и расшифровать его архитектурные особенности
Начало: У церкви Воскресения
«почему «в дебрях» появился каменный храм»
Сегодня в 10:30
6 окт в 13:00
2 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    20 августа 2024
    Костромской кремль. Возрождение
    Большое спасибо гиду, очень интересно подано, даже подростки 15 и 16 лет были увлечены экскурсией
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Костромской кремль. Возрождение
    Интересно, самобытно, понравилось даже подросткам (12 и 13 лет).
  • K
    Kirill
    1 августа 2024
    Костромской кремль. Возрождение
    Отличная экскурсия. Экскурсовод,Илья, отлично знает материал, интересной излагает, может заинтересовать слушателей. Все по делу, интересно. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    27 июня 2024
    Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
    Это интересная экскурсия, но ею нужно быть готовыми насладиться. Она очень отличается от обычных организованных маршрутов. Очень душевно, вдохновляюще и нестандартно. Дмитрий - неординарная личность, знакомство с которым подарок уже само по себе.
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
    Вечер добрый. Это маршрут я выбрала, так как много раз бывали с семьей в Костроме. Но он подойдет и для
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    тех, кто хочет пройтись и проехаться по нестандартным местам. Насыщенно информацией и на уровне истории, и на уровне быта. Мы заехали в Нерехту еще. По пути неизведанные магазинчики- льняной рай и рай (где-то рядом с Нерехтой) для любителей игрушек, изготовленных из дерева. Я купила деревянные флажки, буду на даче один уголок на новый год украшать как в Мульте « Дед Мороз спешит на помощь». А в конце еще и вкусно- борщ и пирог с соленым огурцом из печи. Да, это не ЗОЖ еда, но просто и вкусно. Домашний музей в живом доме. Нам понравилось. Повиниться хочу, что поздно очень написала отзыв, в суете подзабыла, сразу нужно написать. Еще раз повторюсь, что впечатления чудесные.

  • Т
    Татьяна
    9 июля 2023
    Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
    Огромная благодарность Дмитрию, очень интересный экскурсовод, хорошо провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Соборы и храмы»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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