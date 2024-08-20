1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«Вы посетите Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля, освящённый в сентябре 2023 года»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Костроме: старообрядчество, история и культура
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: На ул. Голубкова, д. 6
«Старообрядческий кафедральный собор»
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Посетить один из самых красивых храмов Костромы и расшифровать его архитектурные особенности
Начало: У церкви Воскресения
«почему «в дебрях» появился каменный храм»
Сегодня в 10:30
6 окт в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда20 августа 2024Большое спасибо гиду, очень интересно подано, даже подростки 15 и 16 лет были увлечены экскурсией
- ЕЕкатерина17 августа 2024Интересно, самобытно, понравилось даже подросткам (12 и 13 лет).
- KKirill1 августа 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод,Илья, отлично знает материал, интересной излагает, может заинтересовать слушателей. Все по делу, интересно. Рекомендую.
- ООксана27 июня 2024Это интересная экскурсия, но ею нужно быть готовыми насладиться. Она очень отличается от обычных организованных маршрутов. Очень душевно, вдохновляюще и нестандартно. Дмитрий - неординарная личность, знакомство с которым подарок уже само по себе.
- ЕЕлена20 апреля 2024Вечер добрый. Это маршрут я выбрала, так как много раз бывали с семьей в Костроме. Но он подойдет и для
- ТТатьяна9 июля 2023Огромная благодарность Дмитрию, очень интересный экскурсовод, хорошо провели время.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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