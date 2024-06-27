читать дальше

и наше путешествие начали с поездки именно туда. Огромная благодарность гиду Сергею за познавательную беседу по дороге на ферму и обратно. Интересный рассказчик, узнали много нового о Костроме, ответил на все наши вопросы, порекомендовал что еще посетить и где покушать. От лосят особенно много положительных эмоций! Дочка сказала, что это лучший день рождения в ее жизни и что мы обязательно вернемся сюда снова!