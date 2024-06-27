Экскурсии на лосиную ферму

Найдено 3 экскурсии в категории «Лосиная ферма» в Костроме, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Костромы - на лосиную ферму
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
71 отзыв
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
1 100 за человека
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
9 июля в 09:00
1 сен в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:30
22 июля в 09:30
4 250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Снежана
    27 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Прекрасная организация экскурсии! Получили много эмоций от общения с лосями! Рекомендую эту экскурсию и этого организатора! Спасибо
    Прекрасная организация экскурсии! Получили много эмоций от общения с лосями! Рекомендую эту экскурсию и этого организатора! Спасибо
  • Н
    Нелли
    27 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Гид Анастасия отлично провела экскурсию. Все очень понравилось. Рекомендую съездить на лосеферму
  • О
    Оксана
    25 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Гид Анастасия прекрасно провела экскурсию. Спасибо за организацию.
    Гид Анастасия прекрасно провела экскурсию. Спасибо за организацию
  • К
    Ксения
    23 июня 2024
    Красное-на-Волге и лосиная ферма
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Все прошло отлично, маршрут великолепный! Рассказ экскурсовода содержательный! Посетили Сумароковскую лосиную ферму и Красное-на-Волге. Места удивительные. Рекомендую!
  • П
    Павел
    23 июня 2024
    Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
    Лоси бесподобны
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
    Получили массу впечатлений от поездки на лосиную ферму. Приехали в Кострому впервые, решили отпраздновать так день рождения дочки (10 лет)
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    и наше путешествие начали с поездки именно туда. Огромная благодарность гиду Сергею за познавательную беседу по дороге на ферму и обратно. Интересный рассказчик, узнали много нового о Костроме, ответил на все наши вопросы, порекомендовал что еще посетить и где покушать. От лосят особенно много положительных эмоций! Дочка сказала, что это лучший день рождения в ее жизни и что мы обязательно вернемся сюда снова!

  • А
    Алексей
    27 апреля 2024
    Красное-на-Волге и лосиная ферма
    Спасибо Андрею за великолепную экскурсию. Отличнейшая подача материала, всё грамотно и без огрехов. Лосиная ферма порадовала своими эмоциями и мини
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    эксклюзивом. Нам удалось первыми из экскурсантов увидеть новорождённых лосят, которые родились за день до приезда. Очень понравилась экскурсия в ювелирный музей. Услышали историю развития от начала и до сегодняшнего времени.

  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Красное-на-Волге и лосиная ферма
    В феврале посещали Кострому и решили посетить лосиную ферму. Выбор по датам и времени пал на Андрея. Накануне поездки связались
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    с нашим гидом,обсудили некоторые моменты и утром вместе поехали на экскурсию. Хочу выразить огромную благодарность Андрю за его профессионализм, узнали много интересного и важного, вся наша компания была в восторге от гида. Обязательно еще обратимся за экскурсией к Андрею,когда снова будем в Костроме 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Лосиная ферма»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "Лосиная ферма" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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