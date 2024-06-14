М Маргарита Сладкая жизнь Костромы Добрый день, были на экскурсии с Филиппом в мае, очень интересный рассказ, гид хорошо знает историю родного города, нас было 4 человека, все очень понравилось! Спасибо, экскурсию рекомендую 👍 Кострома очаровательна! 😍

О Ольга Сладкая жизнь Костромы Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!

Л Люсине Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде» Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)

О Олеся Сладкая жизнь Костромы Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))