1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 14:00
23 июня в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
22 июня в 16:00
23 июня в 16:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
Познакомиться с традиционным ремеслом и попробовать себя в роли ювелира
Начало: У Красных рядов
22 июня в 14:00
23 июня в 10:00
910₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита14 июня 2024Добрый день, были на экскурсии с Филиппом в мае, очень интересный рассказ, гид хорошо знает историю родного города, нас было 4 человека, все очень понравилось! Спасибо, экскурсию рекомендую 👍 Кострома очаровательна! 😍
- ООльга25 мая 2024Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
- ЛЛюсине13 мая 2024Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
- ООлеся5 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересного, задали тысячу и один вопрос, получив подробные ответы на них)))
- ААнна3 мая 2024Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мастер-классы для взрослых»
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