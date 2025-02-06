Мастер-классы для детей – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Костроме, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
35 отзывов
1 час
Индивидуальная
Костромские ювелиры: мастер-класс
Откройте для себя тайны ювелирного искусства в Костроме. Увлекательный рассказ и создание собственного изделия за один час
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
1200 за человека
Красное-на-Волге и лосиная ферма
На машине
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс в Костроме «Румяные калачи»
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс в Костроме «Румяные калачи»
Съесть калач - хорошо, приготовить и съесть - ещё лучше
Начало: На улице Красные Ряды
5000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Fima
    6 февраля 2025
    Красное-на-Волге и лосиная ферма
    Андрей, большое. Буду рекомендовать вас знакомым.
  • А
    Анастасия
    20 января 2025
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим рассказа про изготовление ювелирных
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    изделий, а только про эмаль. Но в итоге нам всё очень понравилось! Была информация про всё и очень подробная. Спасибо большое, мы вышли из мастерской в восторге:)

    Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим
  • О
    Оксана
    18 января 2025
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Отличный мастер класс. Раскрашивали эмалью монеты. Детям интересно!
    Отличный мастер класс
  • М
    Мария
    17 января 2025
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Рассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом о том, что это за техника, откуда взялась, как развивалась. Кроме новых знаний и бесценного опыта получили сувениры на удачу 😊
    Рассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом оРассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом оРассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом о
  • н
    наталия
    20 декабря 2024
    Красное-на-Волге и лосиная ферма
    Есть хорошие гиды. Есть очень хорошие. А есть гиды от Бога. Вот это про Андрея. Хочется воскликнуть — нас обманули,
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    нам дали лучше! Кроме интереснейшей, когнитивной экскурсии, мы получили массу дополнительной информации, приятнейших разговоров и новых данных. Андрей оказался не просто квалифицированным гидом, но и яркой личностью. Несомненно, буду рекомендовать его друзьям и знакомым.

  • В
    Вероника
    14 сентября 2024
    Красное-на-Волге и лосиная ферма
    Спасибо большое Андрею! Очень интересно и познавательно! Тактично ввытерпел нашу развеселую компанию, ответил на все вопросы по теме и даже больше! Андрей, Вы классный!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мастер-классы для детей»

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  3. Мастер-класс в Костроме «Румяные калачи»
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Памятник Ленину
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Костроме в феврале 2025
Сейчас в Костроме в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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