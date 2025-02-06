1 час
Индивидуальная
Костромские ювелиры: мастер-класс
Откройте для себя тайны ювелирного искусства в Костроме. Увлекательный рассказ и создание собственного изделия за один час
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
1200₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс в Костроме «Румяные калачи»
Съесть калач - хорошо, приготовить и съесть - ещё лучше
Начало: На улице Красные Ряды
5000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFima6 февраля 2025Андрей, большое. Буду рекомендовать вас знакомым.
- ААнастасия20 января 2025Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим рассказа про изготовление ювелирных
- ООксана18 января 2025Отличный мастер класс. Раскрашивали эмалью монеты. Детям интересно!
- ММария17 января 2025Рассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом о том, что это за техника, откуда взялась, как развивалась. Кроме новых знаний и бесценного опыта получили сувениры на удачу 😊
- ннаталия20 декабря 2024Есть хорошие гиды. Есть очень хорошие. А есть гиды от Бога. Вот это про Андрея. Хочется воскликнуть — нас обманули,
- ВВероника14 сентября 2024Спасибо большое Андрею! Очень интересно и познавательно! Тактично ввытерпел нашу развеселую компанию, ответил на все вопросы по теме и даже больше! Андрей, Вы классный!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мастер-классы для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в феврале 2025
Сейчас в Костроме в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2025 год по теме «Мастер-классы для детей», 55 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель