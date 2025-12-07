Кострома, вотчина Романовых, стала первым городом российской провинции, где начали готовить шоколадный конфект.
На мастер-классе вы узнаете, почему так произошло, что создавали, как подавали и какие десерты запрещали. А ещё вы продегустируете натуральный шоколад и сделаете эскимо по рецепту 19 века!
Описание мастер-класса
- Вы будете работать как профессиональный шоколатье
- Узнаете секреты этой сладкой профессии и опровергнете много мифов об удивительном десерте — шоколаде
- Увидите антикварную посуду, которую раньше использовали для создания и подачи шоколада и мороженого
- Приготовите конфеты ассорти с жидкой сливочной начинкой и эскимо из натурального фермерского мороженого, облитое тёмным шоколадом
- Всё, что вы сделаете на мастер-классе, сможете съесть или упаковать и взять с собой
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников 7+.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Советской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 526 туристов
По образованию я кандидат биологических наук. Долгое время работала на телевидении. Но любовь к кулинарии и общению с людьми победила. Результатом стали мои авторские мастер-классы. И уже с 2017 года костромичи и гости города могут погрузиться в атмосферу 19 века и попробовать себя в роли сыродела или шоколатье. Считаю, никогда не поздно начать что-то новое и познать неизведанное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 дек 2025
В день рождения супруга привезла его в Кострому и привела на мастер-класс к Елене. Он очень любит шоколад. Узнали много нового и многому научились. Супруг и я в восторге!
