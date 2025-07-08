Открыть историю города как шкатулку с секретами и вдохновиться атмосферой его старинных уголков
Вы познакомитесь с ценными памятниками архитектуры 18-19 веков и узнаете о роли древнего волжского города в истории Годуновых и Романовых.
А также прикоснетесь к местным святыням, услышите забавные рассказы из жизни горожан и увидите самые уютные места Костромы для познавательного отдыха.
4.8
28 отзывов
Описание экскурсии
Душевная Кострома
Особый дух городу придают старинные постройки 18-19 вв., поэтому на прогулке я отдельно остановлюсь на сохранившихся архитектурных ансамблях исторического центра, расскажу, что за жизнь кипела на многочисленных, поражающих масштабом торговых рядах тех столетий. А еще вы узнаете, как появилась в Костроме Молочная гора со «сковородкой» на центральной площади и услышите немало веселых историй и анекдотов.
Прогулка по волнам истории
Возле крепостного вала вы увидите, как возрождается Костромской кремль, и узнаете, какие секреты хранит строящаяся колокольня соборного ансамбля. Познакомитесь с историей необычного памятника вождю мирового пролетариата. Конечно, поговорим о почетном именовании города — «колыбели дома Романовых». А также о его главной святыне — Феодоровской иконе Богородицы. Кроме того, я покажу места съемок известных фильмов:»Жестокий романс», «Очи чёрные» и других. Открою тайны театральной жизни 19 века.
Три бренда Костромы
Представление о городе было бы не полным без рассказов о визитных карточках, благодаря которым Кострома приобрела статус тройной столицы: сырной, ювелирной и льняной. Вы узнаете изнутри о жизни льняной фабрики и об известных личностях, которые стояли на пороге ее возведения. И даже побываете на настоящей сырной бирже.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле. По желанию можно воспользоваться моим автомобилем за отдельную оплату.
Продолжительность экскурсии можно увеличить. Возможно проведение экскурсии для группы более 5 человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Дополнительные расходы
Проезд (35 ₽ с человека общественным транспортом; такси от 200 ₽)
По желанию можно посетить Ипатьевский монастырь. Входные билеты и сопровождение гида оплачиваются отдельно: взрослый — 350 ₽, студенты и пенсионеры — 200 ₽, школьники — 80 ₽, многодетные семьи — бесплатно. Экспозиции в монастыре — от 1000 ₽.
Ольга — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я коренная костромичка и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге.
4.8
А
Андрей
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Нам очень понравилось. Спасибо большое
Ксения
7 янв 2025
Отличная экскурсия!
Евгений
26 авг 2022
Рекомендую Ольгу однозначно. Интересно и познавательно. Вишенкой на торте стало посещение небольшой смотровой площадки колокольни Церкви Спаса в Рядах, откуда открываются замечательные виды на Кострому!
Дмитрий
10 июн 2022
Очень рады, что выбрали в качестве гида Ольгу! Экскурсия получилась познавательной и нескучной, даже подросток слушал с увлечением и участвовал в разговоре! Город же очень красивый! Хочется вернуться туда снова! =))) Советую к посещению! И Ольгу, однозначно, рекомендую! Анна, Дмитрий и Соня из Москвы. Успехов Вам!!!
Ольга
19 янв 2022
Обзорная экскурсия для меня получилась индивидуальная. Большое спасибо Ольге за интересный рассказ и прогулку по историческому центру Костромы. Несмотря на морозную и ветренную погоду, время пролетело незаметно. Очень рекомендую и экскурсию и гида для ознакомления с достопримечательностями города.
О
Оксана
30 сен 2021
Отличная Экскурсия, очень приятный гид. Единственное, чего не хватило - это более цельного рассказа об истории города, учитывая его реально определяющее значение для государства Российского и становления династии Романовых. Конечно, отдельные данные по разным зданиям и сооружениям, расположенным в центре города, тоже интересны, но эти данные показались кусочками пазла, который так и не сложился в цельную картину.
У
Ульяна
7 июл 2021
Ольга хороший человек и не хотелось бы ее обидеть, но экскурсия не понравилась. Очень медленно говорит, буквально с секундными паузами между словами, слушать и удерживать внимание довольно сложно, плюс множество речевых читать дальше
ошибок. Материал как будто взят из книжки для пятиклассников, его мало и из-за медленной подачи он оочень нудный. Никакой "академичности" в рассказе нет. Если хотите факты, причины, следствия, то это не сюда. Ждали когда уже экскурсия закончится и можно будет разойтись.
Ольга
Ответ организатора:
Уважаемая Ульяна!
Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и мой темп речи не подошел Вам,но дело в том,что читать дальше
не в моем стиле «тараторить» текст и я люблю эмоционально передавать историю и интересные события своего родного города,его обычаи,легенды,о которых вы не найдете в «учебниках для пятиклассников» и путеводителях, рассказывать о великих людях,которые связаны с Костромой,демонстрировать места съемок известных фильмов,подкрепленных фотоматериалом, таких, к примеру,как «Жестокий романс»,который Вы,к сожалению, не смотрели,восхищать туристов нашими многочисленными торговыми рядами,купеческими постройками и многим другим.
Судя по всему,Вам подошла бы экскурсия- квест,если хотелось причин и следствий,и скорых перебежек между объектами.
Надеюсь,что город Вас не разочаровал и в следующий раз,вы найдете «нужного гида» и будете более тщательно изучать описание экскурсии!
Удачи Вам и приятных путешествий.
А
Анна
15 июн 2021
Жаль что у нас не было достаточно времени подольше прогуляться по городу в сопровождении Ольги. Два часа пролетели незаметно. Ольга отличный гид! Экскурсию сопровождает фото материалами, что облегчает восприятие информации. Экскурсия подойдет как взрослым, так и детям. Каждый найдет для себя интересную тему для общения и получит ответы на возникающие по ходу вопросы. Желаем Ольге удачи и нескончаемого потока туристов!
Сергей
27 мая 2021
Отличная познавательная экскурсия для посещяющих Кострому впервые с достойным гидом Ольгой, которая передала нам свою любовь к городу и определила дальнейшую перспективу знакомства с ним.
Ю
Юлия
21 мая 2021
Все было замечательно, экскурсия очень интересная! Большое спасибо Ольге! Отличный гид, на 100 % владеющей информацией и любящий свой город! Обязательно приедем ещё в этот прекрасный Город!
С
Сергей
10 мая 2021
Очень благодарны гиду. Ольга провела очень интересную экскурсию. Спасибо ей большое!
Андрей
24 апр 2021
Ольга отличный рассказчик, знающий свой город и его историю. Множество интересных фактов, в том числе о съемках известных фильмов в городе. Кострома - очень интересный и самобытный город, в который хочется вернуться. Ольга помогла мне лучше его понять. Спасибо!
О
Олег
15 мар 2021
Ольга профессионал своего дела, хорошо знающий и доходчиво излагающий материал. Спасибо ей большое!
Е
Елена
27 фев 2021
Начинаю свой отзыв с извинений за то, что пишу этот отзыв с таким опозданием. Обзорная экскурсия по Костроме с гидом Ольгой 2 января 2021 года была нашим первым знакомством с читать дальше
этим замечательным городом. Нам очень понравилось все и мы благодарны Ольге за ее интересный рассказ. Видно, что экскурсовод знает историю своего родного города, любит его. Свое трепетное отношение она смогла передать и нам. Было дано много фактов, оценок, характеристик эпох. Из рассказа Ольги перед нами проходила жизнь Костромы и костромичей. Мы благодарим нашего гида и с удовольствием можем рекомендовать ее как знающего, толкового профессионала и просто милую и приятную девушку. Олечка, спасибо Вам большое за ваше внимание к нам и любовь к своему краю. Мы очень тронуты. Не забудем Кострому. Елена Т. по поручению группы москвичей
наталья
9 фев 2021
Ольга - хороший гид, любящий свой город. Много интересных фактов. К сожалению, в Костроме большинство экскурсий связаны с историей семьи Романовых. Монастыри и церкви. А нам бы хотелось больше узнать о жизни города (ремесла, жизнь купцов, известных горожан).