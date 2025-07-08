Мои заказы

О Костроме - с интересом и любовью

Открыть историю города как шкатулку с секретами и вдохновиться атмосферой его старинных уголков
Вы познакомитесь с ценными памятниками архитектуры 18-19 веков и узнаете о роли древнего волжского города в истории Годуновых и Романовых.

А также прикоснетесь к местным святыням, услышите забавные рассказы из жизни горожан и увидите самые уютные места Костромы для познавательного отдыха.
4.8
28 отзывов
Описание экскурсии

Душевная Кострома

Особый дух городу придают старинные постройки 18-19 вв., поэтому на прогулке я отдельно остановлюсь на сохранившихся архитектурных ансамблях исторического центра, расскажу, что за жизнь кипела на многочисленных, поражающих масштабом торговых рядах тех столетий. А еще вы узнаете, как появилась в Костроме Молочная гора со «сковородкой» на центральной площади и услышите немало веселых историй и анекдотов.

Прогулка по волнам истории

Возле крепостного вала вы увидите, как возрождается Костромской кремль, и узнаете, какие секреты хранит строящаяся колокольня соборного ансамбля. Познакомитесь с историей необычного памятника вождю мирового пролетариата. Конечно, поговорим о почетном именовании города — «колыбели дома Романовых». А также о его главной святыне — Феодоровской иконе Богородицы.
Кроме того, я покажу места съемок известных фильмов:»Жестокий романс», «Очи чёрные» и других. Открою тайны театральной жизни 19 века.

Три бренда Костромы

Представление о городе было бы не полным без рассказов о визитных карточках, благодаря которым Кострома приобрела статус тройной столицы: сырной, ювелирной и льняной. Вы узнаете изнутри о жизни льняной фабрики и об известных личностях, которые стояли на пороге ее возведения. И даже побываете на настоящей сырной бирже.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле. По желанию можно воспользоваться моим автомобилем за отдельную оплату.
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить. Возможно проведение экскурсии для группы более 5 человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Дополнительные расходы

  • Проезд (35 ₽ с человека общественным транспортом; такси от 200 ₽)
  • По желанию можно посетить Ипатьевский монастырь. Входные билеты и сопровождение гида оплачиваются отдельно: взрослый — 350 ₽, студенты и пенсионеры — 200 ₽, школьники — 80 ₽, многодетные семьи — бесплатно. Экспозиции в монастыре — от 1000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я коренная костромичка и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

А
Андрей
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия.
Нам очень понравилось.
Спасибо большое
Ксения
Ксения
7 янв 2025
Отличная экскурсия!
Евгений
Евгений
26 авг 2022
Рекомендую Ольгу однозначно. Интересно и познавательно. Вишенкой на торте стало посещение небольшой смотровой площадки колокольни Церкви Спаса в Рядах, откуда открываются замечательные виды на Кострому!
Дмитрий
Дмитрий
10 июн 2022
Очень рады, что выбрали в качестве гида Ольгу! Экскурсия получилась познавательной и нескучной, даже подросток слушал с увлечением и участвовал в разговоре! Город же очень красивый! Хочется вернуться туда снова! =))) Советую к посещению! И Ольгу, однозначно, рекомендую! Анна, Дмитрий и Соня из Москвы. Успехов Вам!!!
Ольга
Ольга
19 янв 2022
Обзорная экскурсия для меня получилась индивидуальная. Большое спасибо Ольге за интересный рассказ и прогулку по историческому центру Костромы. Несмотря на морозную и ветренную погоду, время пролетело незаметно. Очень рекомендую и экскурсию и гида для ознакомления с достопримечательностями города.
О
Оксана
30 сен 2021
Отличная Экскурсия, очень приятный гид. Единственное, чего не хватило - это более цельного рассказа об истории города, учитывая его реально определяющее значение для государства Российского и становления династии Романовых.
Конечно, отдельные данные по разным зданиям и сооружениям, расположенным в центре города, тоже интересны, но эти данные показались кусочками пазла, который так и не сложился в цельную картину.
У
Ульяна
7 июл 2021
Ольга хороший человек и не хотелось бы ее обидеть, но экскурсия не понравилась.
Очень медленно говорит, буквально с секундными паузами между словами, слушать и удерживать внимание довольно сложно, плюс множество речевых
ошибок.
Материал как будто взят из книжки для пятиклассников, его мало и из-за медленной подачи он оочень нудный. Никакой "академичности" в рассказе нет. Если хотите факты, причины, следствия, то это не сюда.
Ждали когда уже экскурсия закончится и можно будет разойтись.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Уважаемая Ульяна!

Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и мой темп речи не подошел Вам,но дело в том,что
не в моем стиле «тараторить» текст и я люблю эмоционально передавать историю и интересные события своего родного города,его обычаи,легенды,о которых вы не найдете в «учебниках для пятиклассников» и путеводителях, рассказывать о великих людях,которые связаны с Костромой,демонстрировать места съемок известных фильмов,подкрепленных фотоматериалом, таких, к примеру,как «Жестокий романс»,который Вы,к сожалению, не смотрели,восхищать туристов нашими многочисленными торговыми рядами,купеческими постройками и многим другим.

Судя по всему,Вам подошла бы экскурсия- квест,если хотелось причин и следствий,и скорых перебежек между объектами.

Надеюсь,что город Вас не разочаровал и в следующий раз,вы найдете «нужного гида» и будете более тщательно изучать описание экскурсии!

Удачи Вам и приятных путешествий.

А
Анна
15 июн 2021
Жаль что у нас не было достаточно времени подольше прогуляться по городу в сопровождении Ольги. Два часа пролетели незаметно. Ольга отличный гид! Экскурсию сопровождает фото материалами, что облегчает восприятие информации. Экскурсия подойдет как взрослым, так и детям. Каждый найдет для себя интересную тему для общения и получит ответы на возникающие по ходу вопросы. Желаем Ольге удачи и нескончаемого потока туристов!
Сергей
Сергей
27 мая 2021
Отличная познавательная экскурсия для посещяющих Кострому впервые с достойным гидом Ольгой, которая передала нам свою любовь к городу и определила дальнейшую перспективу знакомства с ним.
Ю
Юлия
21 мая 2021
Все было замечательно, экскурсия очень интересная! Большое спасибо Ольге! Отличный гид, на 100 % владеющей информацией и любящий свой город! Обязательно приедем ещё в этот прекрасный Город!
С
Сергей
10 мая 2021
Очень благодарны гиду. Ольга провела очень интересную экскурсию. Спасибо ей большое!
Андрей
Андрей
24 апр 2021
Ольга отличный рассказчик, знающий свой город и его историю. Множество интересных фактов, в том числе о съемках известных фильмов в городе. Кострома - очень интересный и самобытный город, в который хочется вернуться. Ольга помогла мне лучше его понять. Спасибо!
О
Олег
15 мар 2021
Ольга профессионал своего дела, хорошо знающий и доходчиво излагающий материал. Спасибо ей большое!
Е
Елена
27 фев 2021
Начинаю свой отзыв с извинений за то, что пишу этот отзыв с таким опозданием. Обзорная экскурсия по Костроме с гидом Ольгой 2 января 2021 года была нашим первым знакомством с
этим замечательным городом. Нам очень понравилось все и мы благодарны Ольге за ее интересный рассказ. Видно, что экскурсовод знает историю своего родного города, любит его. Свое трепетное отношение она смогла передать и нам. Было дано много фактов, оценок, характеристик эпох. Из рассказа Ольги перед нами проходила жизнь Костромы и костромичей. Мы благодарим нашего гида и с удовольствием можем рекомендовать ее как знающего, толкового профессионала и просто милую и приятную девушку. Олечка, спасибо Вам большое за ваше внимание к нам и любовь к своему краю. Мы очень тронуты. Не забудем Кострому.
Елена Т. по поручению группы москвичей

наталья
наталья
9 фев 2021
Ольга - хороший гид, любящий свой город. Много интересных фактов. К сожалению, в Костроме большинство экскурсий связаны с историей семьи Романовых. Монастыри и церкви. А нам бы хотелось больше узнать о жизни города (ремесла, жизнь купцов, известных горожан).

