Вы познакомитесь с ценными памятниками архитектуры 18-19 веков и узнаете о роли древнего волжского города в истории Годуновых и Романовых. А также прикоснетесь к местным святыням, услышите забавные рассказы из жизни горожан и увидите самые уютные места Костромы для познавательного отдыха.

Душевная Кострома

Особый дух городу придают старинные постройки 18-19 вв., поэтому на прогулке я отдельно остановлюсь на сохранившихся архитектурных ансамблях исторического центра, расскажу, что за жизнь кипела на многочисленных, поражающих масштабом торговых рядах тех столетий. А еще вы узнаете, как появилась в Костроме Молочная гора со «сковородкой» на центральной площади и услышите немало веселых историй и анекдотов.

Прогулка по волнам истории

Возле крепостного вала вы увидите, как возрождается Костромской кремль, и узнаете, какие секреты хранит строящаяся колокольня соборного ансамбля. Познакомитесь с историей необычного памятника вождю мирового пролетариата. Конечно, поговорим о почетном именовании города — «колыбели дома Романовых». А также о его главной святыне — Феодоровской иконе Богородицы.

Кроме того, я покажу места съемок известных фильмов:»Жестокий романс», «Очи чёрные» и других. Открою тайны театральной жизни 19 века.

Три бренда Костромы

Представление о городе было бы не полным без рассказов о визитных карточках, благодаря которым Кострома приобрела статус тройной столицы: сырной, ювелирной и льняной. Вы узнаете изнутри о жизни льняной фабрики и об известных личностях, которые стояли на пороге ее возведения. И даже побываете на настоящей сырной бирже.

Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле. По желанию можно воспользоваться моим автомобилем за отдельную оплату.

Продолжительность экскурсии можно увеличить. Возможно проведение экскурсии для группы более 5 человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

