Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Костромы: от Сусанинской площади до древнего Кремля. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
28 окт в 09:30
29 окт в 09:30
2800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Костроме - с интересом и любовью
Открыть историю города как шкатулку с секретами и вдохновиться атмосферой его старинных уголков
Начало: В центре города
23 окт в 09:00
10 ноя в 09:00
4490 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Костромского кремля
Прогуляйтесь по территории древнего Костромского кремля, откройте для себя его уникальные памятники и захватывающие истории
Начало: У беседки Островского на набережной Волги
Сегодня в 12:30
14 окт в 10:00
2666 ₽ за всё до 10 чел.
