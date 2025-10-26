Мои заказы

Жили-были: Кострома и её люди

На экскурсии по Костроме вы узнаете, как город менялся сквозь века, увидите знаковые места и услышите истории о жизни костромичей
На экскурсии «Жили-были: Кострома и её люди» гости смогут погрузиться в атмосферу разных эпох, проследив за изменениями города.

Участники увидят знаковые места, такие как Беседка Островского, Костромской Кремль и Сусанинская площадь. Узнают о жизни костромичей, строительстве и сносе зданий, а также о роли пожаров в истории.

Это уникальная возможность познакомиться с наследием известных жителей и услышать интересные истории от местных
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Костромы
  • 📜 Погрузиться в атмосферу разных эпох
  • 🏰 Увидеть знаковые достопримечательности
  • 👥 Услышать истории местных жителей
  • 🔥 Узнать о роли пожаров в истории города
Что можно увидеть

  • Беседка Островского
  • Костромской Кремль
  • Памятник Ленину
  • Мазайские зайцы
  • Богоявленский собор
  • Церковь Спаса в рядах
  • Сусанинская площадь
  • Аллея Признания
  • Театр
  • Дворянское собрание
  • Романовский музей
  • Маленький уголок деревянной Костромы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Беседку Островского и Костромской Кремль.
  • Памятник Ленину.
  • Мазайских зайцев и Снегурочку.
  • Богоявленский собор и церковь Спаса в рядах.
  • Сусанинскую площадь.
  • Аллею Признания.
  • Здания театра, Дворянского собрания и Романовского музея.
  • Маленький уголок деревянной Костромы.

Вы узнаете:

  • Как костромичи жили и отдыхали в прошлом и современности.
  • Как строились и сносились здания и памятники города.
  • Роль пожаров в истории Костромы.
  • О самых известных костромичах и их наследии.
  • Интересные названия мест и заведений, полученные от местных жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Осмотр всех объектов внешний.
  • Детям буду рада, однако родителям рекомендуется учитывать возраст и физическую подготовку ребёнка.

в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 16 лет900 ₽
Пенсионеры900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От беседки Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 224 туристов
Я давно живу в Костроме и глубоко интересуюсь сохранением культурного наследия и традиций своего родного города. Хочу делиться своими находками и открытиями с путешественниками, а также дарить незабываемые впечатления от посещения Костромы. Мне нравится общаться с людьми, и я хочу помочь им изучить мой родной город и его историю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Светлана
Светлана
26 окт 2025
Первое, что меня тронуло на экскурсии, то что Татьяна провела экскурсию для меня одной, хотя была заявлена группа до 12 человек. И мне было бы жаль, если-бы экскурсию отменили из-за
читать дальше

того что не набралась группа.
Второе, это подача материала. Экскурсия прошла легко, Татьяну было приятно слушать. Это было повествование от сердца, а не цитирование фактов из исторических источников. В повествовании нашлось место и личным воспоминаниям (Татьяна коренная Костромчанка) о которых не прочитаешь ни в каких книгах. В рассказе присутствовал юмор и где-то немного легкий сарказм, что делало его живым и душевным.
Мне очень понравилось моё первое знакомство с городом и захотелось вернуться для для более глубокого знакомства.
Благодарю за экскурсию🩷

Литвинова
Литвинова
30 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Татьяне❤️ Буду рекомендовать друзьям. Надеюсь скоро вернемся в Кострому и посетим еще одну экскурсию Татьяны 😌
Д
Дмитрий
17 авг 2025
Очень здоро рассказывает, время пролетело незаметно. Спасибо большое! ♥️
О
Ольга
25 июл 2025
Татьяна грамотный и интересный экскурсовод. Мы познакомились со многими достопримечательностями города. Узнали много интересного и удивительного про Кострому. На все вопросы получили исчерпывающий ответ и рассказ не утомил нас несмотря на жаркую погоду. Сделали много фотографий.
