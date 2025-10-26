На экскурсии «Жили-были: Кострома и её люди» гости смогут погрузиться в атмосферу разных эпох, проследив за изменениями города.
Участники увидят знаковые места, такие как Беседка Островского, Костромской Кремль и Сусанинская площадь. Узнают о жизни костромичей, строительстве и сносе зданий, а также о роли пожаров в истории.
Это уникальная возможность познакомиться с наследием известных жителей и услышать интересные истории от местных
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Костромы
- 📜 Погрузиться в атмосферу разных эпох
- 🏰 Увидеть знаковые достопримечательности
- 👥 Услышать истории местных жителей
- 🔥 Узнать о роли пожаров в истории города
Что можно увидеть
- Беседка Островского
- Костромской Кремль
- Памятник Ленину
- Мазайские зайцы
- Богоявленский собор
- Церковь Спаса в рядах
- Сусанинская площадь
- Аллея Признания
- Театр
- Дворянское собрание
- Романовский музей
- Маленький уголок деревянной Костромы
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как костромичи жили и отдыхали в прошлом и современности.
- Как строились и сносились здания и памятники города.
- Роль пожаров в истории Костромы.
- О самых известных костромичах и их наследии.
- Интересные названия мест и заведений, полученные от местных жителей.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Осмотр всех объектов внешний.
- Детям буду рада, однако родителям рекомендуется учитывать возраст и физическую подготовку ребёнка.
в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 16 лет
|900 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От беседки Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 224 туристов
Я давно живу в Костроме и глубоко интересуюсь сохранением культурного наследия и традиций своего родного города. Хочу делиться своими находками и открытиями с путешественниками, а также дарить незабываемые впечатления от посещения Костромы. Мне нравится общаться с людьми, и я хочу помочь им изучить мой родной город и его историю.
Отзывы и рейтинг
5
5
Светлана
26 окт 2025
Первое, что меня тронуло на экскурсии, то что Татьяна провела экскурсию для меня одной, хотя была заявлена группа до 12 человек. И мне было бы жаль, если-бы экскурсию отменили из-за
Литвинова
30 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо Татьяне❤️ Буду рекомендовать друзьям. Надеюсь скоро вернемся в Кострому и посетим еще одну экскурсию Татьяны 😌
Д
Дмитрий
17 авг 2025
Очень здоро рассказывает, время пролетело незаметно. Спасибо большое! ♥️
О
Ольга
25 июл 2025
Татьяна грамотный и интересный экскурсовод. Мы познакомились со многими достопримечательностями города. Узнали много интересного и удивительного про Кострому. На все вопросы получили исчерпывающий ответ и рассказ не утомил нас несмотря на жаркую погоду. Сделали много фотографий.
Входит в следующие категории Костромы
