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водный с переправой на пароме 1963 года выпуска. Усталость есть, но приятная. Надевайте удобную обувь не на высоких подошвах, т к есть спуск к Волге в Плесе очень крутой, да и, повторюсь, ходить нужно также немало. Перекус лучше с собой ☝️ Т к времени на обед особо нет