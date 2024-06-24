Экскурсии из центра Костромы

Найдено 8 экскурсий в категории «Из центра» в Костроме, цены от 770 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
3 900 за человека
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
В тренде
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
3 июля в 17:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
5 200 за всё до 6 чел.
Кострома - синема
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:00
от 5 200 за всё до 5 чел.
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
6 июля в 16:30
13 июля в 16:30
23802 142 за человека
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
77 отзывов
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
6 июля в 15:00
13 июля в 15:00
770 за человека
Государыня Кострома
Групповая
3 часа
51 отзыв
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1 500 за человека
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Экскурсия Кострома-Красное-Плёс-Кострома. Начнем с того, что нам ооочень повезло с погодой! Без дождя! На комфортабельном микроавтобусе. Небольшой и, как оказалось, дисциплинированной группой.
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    Нашим экскурсоводом был Александр Осипов. Человек, влюблённый в Кострому и окрестности, знающий историю и доходчиво умеющий её донести. Остались в полном восторге от увиденного и пройденного. Всем советуем посетить Плёс-колыбель пейзажистов. Ps: Были на экскурсии в воскресенье. Маршрут продуман таким образом, что уезжающих подвезли к вокзалу на вечернюю Ласточку.

  • T
    Tatyana
    24 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличный экскурсовод, интересные и красивые места. Но лично по нашему мнению (ездили семьёй) нужно побольше времени на Плёс, картины и обед, и поменьше на дорогую ювелирку (музей интересный, а вот ювел магазины дорогие, только потратили время зря).
    Отличный экскурсовод, интересные и красивые места. Но лично по нашему мнению (ездили семьёй) нужно побольше времениОтличный экскурсовод, интересные и красивые места. Но лично по нашему мнению (ездили семьёй) нужно побольше времениОтличный экскурсовод, интересные и красивые места. Но лично по нашему мнению (ездили семьёй) нужно побольше времени
  • О
    Олег
    23 июня 2024
    Кострома - синема
    Хотим поблагодарить Юлию за увлекательную экскурсию. Очень интересно построена композиция экскурсии. Точки экскурсионного маршрута уместно встроены в тему экскурсии, подкрепляются
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    интересными и занимательными фактами из истории города. Юлия прекрасно знает то, как снимались художественные фильмы в Костроме, в ходе её экскурсии удалось узнать многие интересные факты и курьезы из киносъемок.

  • О
    Ольга
    22 июня 2024
    Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
    Добрый дкнь. Спасибо замэкскурсию гидв Елене. Очень понравилась экскурсия, для первого знакомства с Костромой отличная экскурсия! Отдельное Спасибо экскурсоводу за рекомендации.
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Государыня Кострома
    В целом экскурсия понравилась. На мой вкус- слишком подробно о каждом здании. Подойдёт для взрослых людей.
  • А
    Анна
    18 июня 2024
    Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
    Отличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Юля отличный гид и рассказчик! Многое узнали для себя, Кострома однозначно запала в душу.
    Отличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Юля отличный гид и рассказчик! Многое узнали для себя, Кострома однозначно запала в душуОтличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Юля отличный гид и рассказчик! Многое узнали для себя, Кострома однозначно запала в душуОтличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Юля отличный гид и рассказчик! Многое узнали для себя, Кострома однозначно запала в душуОтличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Юля отличный гид и рассказчик! Многое узнали для себя, Кострома однозначно запала в душу
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Спасибо Андрею за проведенную программу, ни смотря на погоду, мы все же нашли окно вне дождя и сделали это) очень хотелось посмотреть на Кострому с воды. Вернемся еще к Вам и обязательно пройдемся на лодке в ясную погоду!
  • К
    Кирилл
    16 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Путешествие на данной экскурсии рекомендую, п ч здесь и мини-фургон удобный, комфортный с небольшой группой человек, пеший маршрут и, главное,
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    водный с переправой на пароме 1963 года выпуска. Усталость есть, но приятная. Надевайте удобную обувь не на высоких подошвах, т к есть спуск к Волге в Плесе очень крутой, да и, повторюсь, ходить нужно также немало. Перекус лучше с собой ☝️ Т к времени на обед особо нет

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
    Организатор был замен, претензий у меня нет, все прошло хорошо.
  • А
    Анна
    15 июня 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Экскурсия прошла очень замечательно, насладились видами Волги и видами Костромы, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Из центра»

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  1. Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
  2. Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
  3. Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
  4. Кострома - синема
  5. Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "Из центра" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 770 до 7 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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