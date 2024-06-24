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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В тренде
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
3 июля в 17:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:00
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
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Мини-группа
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
6 июля в 16:30
13 июля в 16:30
23802 142₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
6 июля в 15:00
13 июля в 15:00
770₽ за человека
Групповая
3 часа
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 июня 2024Экскурсия Кострома-Красное-Плёс-Кострома. Начнем с того, что нам ооочень повезло с погодой! Без дождя! На комфортабельном микроавтобусе. Небольшой и, как оказалось, дисциплинированной группой.
- TTatyana24 июня 2024Отличный экскурсовод, интересные и красивые места. Но лично по нашему мнению (ездили семьёй) нужно побольше времени на Плёс, картины и обед, и поменьше на дорогую ювелирку (музей интересный, а вот ювел магазины дорогие, только потратили время зря).
- ООлег23 июня 2024Хотим поблагодарить Юлию за увлекательную экскурсию. Очень интересно построена композиция экскурсии. Точки экскурсионного маршрута уместно встроены в тему экскурсии, подкрепляются
- ООльга22 июня 2024Добрый дкнь. Спасибо замэкскурсию гидв Елене. Очень понравилась экскурсия, для первого знакомства с Костромой отличная экскурсия! Отдельное Спасибо экскурсоводу за рекомендации.
- ЕЕлена22 июня 2024В целом экскурсия понравилась. На мой вкус- слишком подробно о каждом здании. Подойдёт для взрослых людей.
- ААнна18 июня 2024Отличная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Юля отличный гид и рассказчик! Многое узнали для себя, Кострома однозначно запала в душу.
- ЕЕлена17 июня 2024Спасибо Андрею за проведенную программу, ни смотря на погоду, мы все же нашли окно вне дождя и сделали это) очень хотелось посмотреть на Кострому с воды. Вернемся еще к Вам и обязательно пройдемся на лодке в ясную погоду!
- ККирилл16 июня 2024Путешествие на данной экскурсии рекомендую, п ч здесь и мини-фургон удобный, комфортный с небольшой группой человек, пеший маршрут и, главное,
- ТТатьяна16 июня 2024Организатор был замен, претензий у меня нет, все прошло хорошо.
- ААнна15 июня 2024Экскурсия прошла очень замечательно, насладились видами Волги и видами Костромы, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Из центра»
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