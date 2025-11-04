В Виктория️ Были на экскурсии 03.11, экскурсовод Дмитрий Сергеев очень хорошо ведёт рассказ, узнали для себя много нового, не утомительно с юмором.

Ю Юлия читать дальше первого знакомства с городом самое то. 2 часа - море информации и ни капли усталости. Интересно и взрослым, и детям.

Хотелось бы ещё заглянуть в закоулки, где такие чудесные деревянные домики (наш гид точно про них знает), но это уж сами. Всего не охватишь. Было очень интересно. Гид именно тот, что и пошутит, и на дурацкие вопросы ответит, и расскажет так, что будешь стоять и смотреть на здание или Ленина с открытым ртом. Для

K Kapranov Вчера были на обзорной экскурсии по горолу. Экскурсовод Керим сразу увлек группу своим рассказом. Экскурсия проходила динамично и чувствовалась любовь экскурсовода к своему городу. Особенно хочется отметить профессионализм Керима, знание истории России, все события и даты указаны в точной хронологии, что встречается редко. Большое спасибо.

О Ольга Красивый город. Замечательные люди! Экскурсовод Алексей провел увлекательную экскурсию! Было познавательно, увлекательно! Все очень понравилось! Хочется пожелать Костроме процветания!

А Андрей Интересная экскурсия. Грамотный гид. Много разнообразной информации. Но есть одно. . Гид достаточно неопрятно одет, и мне даже как мужчине это было заметно.

М Марина Обзорная экскурсия по Костроме была чудесная! Огромная благодарность гиду Сергееву Дмитрию за интересный рассказ, увлеченность, эрудицию! Покорило чувство юмора Дмитрия! Большое спасибо за отличные впечатления!

И Ирина Спасибо нашему экскурсоводу Сергееву Дмитрию за увлекательную экскурсию по Костроме! Это конечно талант так увлекательно рассказывать, на каждый факт несколько разных версий и логическое обоснование - просто восторг для слушателей! Хорошо, что с юмором, вся группа была увлечена. Искренняя благодарность и признательность за качественную подачу исторических фактов!

Л Любовь Несмотря на холодную и ветренную погоду, экскурсия очень понравилась, два часа пролетели незаметно. Понравился рассказ экскурсовода Виктории-грамотная, хорошо поставленная речь, владение темой,

узнали много интересных фактов о Костроме. Большое спасибо!

Н Наталья Все хорошо, все понравилось. Спасибо.

В Вероника Экскурсия была краткой, но очень содержательной! Очень понравился город, было интересно прогуляться по истрическому центру с экскурсоводом!)

А Александр Была обзорная экскурсия по Костроме. Всё понравилось. Гид весьма интересно рассказывал про город и отвечал на вопросы. Цена приемлемая.