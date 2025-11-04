Погрузитесь в атмосферу Костромы, начиная экскурсию от памятника её основателю Юрию Долгорукому и открывая для себя уникальные достопримечательности города.
Вы увидите величественные торговые ряды, живописные волжские панорамы и необычные памятники, а также узнаете о богатой истории средневековых монастырей, ставших оплотом русской государственности.
Описание экскурсии
Костромская классика: погружение в историю и культуру Мы начинаем прогулку-знакомство с Костромой от памятника основателю города — Юрию Долгорукому. Наша экскурсия предназначена для тех, кто хочет проникнуться духом города и увидеть его главные достопримечательности. Вы узнаете о происхождении Костромы и её необычном названии, насладитесь живописными волжскими панорамами, осмотрите крупнейшие торговые ряды России и беседку Островского, а также необычный памятник — Ленина «с радикулитом». На центральной Сусанинской площади, известной как «сковородка», вы увидите гармоничные архитектурные памятники прошлых веков и узнаете историю средневековых монастырей, которые сделали Кострому оплотом русской государственности. Важная информация:
Экскурсия пешеходная сборная по Костроме.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Юрию Долгорукому
- Торговые ряды
- Сусанинская площадь
- Памятник Ленину
- Беседка Островского
- Пожарная каланча
- Восстановленный кремль (внешний осмотр)
- Набережная Волги
- Молочная гора
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Памятник Юрию Долгорукому (улица Советская,3)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная сборная по Костроме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория️
4 ноя 2025
Были на экскурсии 03.11, экскурсовод Дмитрий Сергеев очень хорошо ведёт рассказ, узнали для себя много нового, не утомительно с юмором.
Ю
Юлия
30 окт 2025
Было очень интересно. Гид именно тот, что и пошутит, и на дурацкие вопросы ответит, и расскажет так, что будешь стоять и смотреть на здание или Ленина с открытым ртом. Для
K
Kapranov
26 окт 2025
Вчера были на обзорной экскурсии по горолу. Экскурсовод Керим сразу увлек группу своим рассказом. Экскурсия проходила динамично и чувствовалась любовь экскурсовода к своему городу. Особенно хочется отметить профессионализм Керима, знание истории России, все события и даты указаны в точной хронологии, что встречается редко. Большое спасибо.
Е
Евгений
26 окт 2025
О
Ольга
19 окт 2025
Красивый город. Замечательные люди! Экскурсовод Алексей провел увлекательную экскурсию! Было познавательно, увлекательно! Все очень понравилось! Хочется пожелать Костроме процветания!
А
Андрей
15 окт 2025
Интересная экскурсия. Грамотный гид. Много разнообразной информации. Но есть одно. . Гид достаточно неопрятно одет, и мне даже как мужчине это было заметно.
М
Марина
14 окт 2025
Обзорная экскурсия по Костроме была чудесная! Огромная благодарность гиду Сергееву Дмитрию за интересный рассказ, увлеченность, эрудицию! Покорило чувство юмора Дмитрия! Большое спасибо за отличные впечатления!
И
Ирина
5 окт 2025
Спасибо нашему экскурсоводу Сергееву Дмитрию за увлекательную экскурсию по Костроме! Это конечно талант так увлекательно рассказывать, на каждый факт несколько разных версий и логическое обоснование - просто восторг для слушателей! Хорошо, что с юмором, вся группа была увлечена. Искренняя благодарность и признательность за качественную подачу исторических фактов!
Л
Любовь
4 окт 2025
Несмотря на холодную и ветренную погоду, экскурсия очень понравилась, два часа пролетели незаметно. Понравился рассказ экскурсовода Виктории-грамотная, хорошо поставленная речь, владение темой,
узнали много интересных фактов о Костроме. Большое спасибо!
h
hi+79175
30 сен 2025
М
Мария
28 сен 2025
Н
Наталья
28 сен 2025
Все хорошо, все понравилось. Спасибо.
В
Вероника
22 сен 2025
Экскурсия была краткой, но очень содержательной! Очень понравился город, было интересно прогуляться по истрическому центру с экскурсоводом!)
А
Александр
22 сен 2025
Была обзорная экскурсия по Костроме. Всё понравилось. Гид весьма интересно рассказывал про город и отвечал на вопросы. Цена приемлемая.
И
Илья
15 сен 2025
Спасибо за отлично проведённое время, уже второй раз были, в этот раз другой молодой человек был гидом, и тоже очень интересно, чувствуется авторская подача, неравнодушие, просто МОЛОДЦЫ!
