🏡 Прогулка по старинным улочкам и деревянным домам
📜 Интересные исторические факты от местного жителя
⛪ Посещение храмов с уникальной историей
🚶♂️ Индивидуальный формат экскурсии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по Костроме особенно приятна, так как можно насладиться живописными видами и комфортной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ипатьевский монастырь
Собор Преображения Господня
Церковь Александра и Антонины в Селище
Ильинская церковь
Костромской вокзал
Описание экскурсии
Костромское Заволжье
Отправляемся на противоположный берег Волги и оказываемся в далеком прошлом. Фантазировать не придется — вас будут окружать узкие улочки, ныряющие с горки на горку, уютные деревянные дома с резными наличниками, храмы 17 века. Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь.
Истории от местного жителя
Во время путешествия по Заволжью я поделюсь с вами интересными фактами из истории Костромы. Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»? Как собор Преображения Господня стал старообрядческим? Какая история лежит в основе создания храма святых мучеников Александра и Антонины в Селище? Почему костромской вокзал переехал? Как с Костромой связана фамилия Годуновых, а как — династия Романовых? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, гуляя со мной по заволжской стороне Костромы.
Организационные детали
Мы зайдем в церковь Александра и Антонины в Селище (по желанию), поэтому женщинам рекомендую взять платки на голову и надеть длинные брюки/юбки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1600 ₽
Дети до 16 лет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Беленогова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1214 туристов
Я родился, живу и работаю в Костроме. Я люблю путешествовать, посетил более 100 стран, несколько тысяч городов и считаю, что моя Кострома — это лучший город. Собственно, поэтому я здесь и живу. Я постараюсь сделать так, чтобы и вам Кострома понравилась, рассказав ее историю и показав то, чего многие туристы не видели.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
1
3
3
2
–
1
–
Наталья
Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Это действительно интересно увидеть панораму города с другого берега. Очень понравилась прогулка. Пётр интересно рассказывал об истории города, истории страны, о родах Романовых, Годуновых, читать дальшеуменьшить
Морозовых. Наглядно показал отличие костромского стиля в архитектуре. Показал чудесные исторические дома, сохранившие необычные элементы деревянного декора. Посетили заволжские храмы. Узнали их историю. Да просто прогулка по Заволжью очень интересна. Территория утопает в зелени и цветах. такое ощущение, что сейчас тебе навстречу выйдет купец и чайным пузом, или прекрасная, нежная дева с русой косой. Это был прекрасный опыт. Думаю, что образ Костромы был бы не полон без этой экскурсии. Спасибо, Петр
Петр
Ответ организатора:
Наталья, я очень рад, что Вам понравилось костромское Заволжье! Спасибо за оценку! Пётр.
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Наталия
Экскурсия очень понравилась, нестандартная Кострома с другого берега. Ходили много, но продуктивно.
Петр
Ответ организатора:
Наталия, благодарю за отзыв. Рад, что прогулка по Заволжской части Костромы оказалась продуктивной.
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С
Сергей
Отличный рассказчик, влюбленный в свой город и обладающий большими знаниями. Всем нужно обязательно побывать на его экскурсиях, особенно увидеть Кострому туристическую со стороны Заволжья.
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Дина
Насыщенная программа, интересный рассказ, действительно нехоженные тропы, возможность посетить действующие храмы правого берега Волги, увидеть старую архитектуру, полюбоваться искусными деревянными наличниками. Посмотреть на панораму города с другого берега. Очень понравилась экскурсия. Но надо быть готовым к двухчасовой прогулке по крутым улочкам Заволжья)
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Н
Наталья
Отличная экскурсия! 3 часа пролетели на одном дыхании. Виды на Кострому с другого ракурса, необычный маршрут, интересные истории. За время прохождения маршрута, Петр ни на минуту не останавливается в своем рассказе - на все у него есть интересный факт, любопытная история. Всем рекомендую данную экскурсию!!!
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О
Ольга
Это действительно необычный маршрут, уникальные места и открытие города с другой стороны. Рассказ Петра позволил прикоснуться к истории и посмотреть на город глазами жителей ушедших эпох. Просто, без глянца, уникально и с авторской подачей. Очень понравилось.
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