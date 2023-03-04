Отправляемся на противоположный берег Волги и оказываемся в далеком прошлом. Фантазировать не придется — вас будут окружать узкие улочки, ныряющие с горки на горку, уютные деревянные дома с резными наличниками, храмы 17 века. Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь.
Во время путешествия по Заволжью я поделюсь с вами интересными фактами из истории Костромы. Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»? Как собор Преображения Господня стал старообрядческим? Какая история лежит в основе создания храма святых мучеников Александра и Антонины в Селище? Почему костромской вокзал переехал? Как с Костромой связана фамилия Годуновых, а как — династия Романовых? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, гуляя со мной по заволжской стороне Костромы.
Мы зайдем в церковь Александра и Антонины в Селище (по желанию), поэтому женщинам рекомендую взять платки на голову и надеть длинные брюки/юбки.