Обычно гости знакомятся с нашим городом, гуляя по историческому центру и Ипатьевскому монастырю. Без этого, разумеется, никуда. Но очень многое остается за кадром (а точнее за Волгой): живописные виды на Кострому, старинные деревянные дома, здание первого вокзала… Вы перенесетесь в дореволюционную Кострому и увидите ее достопримечательности с ракурса, с которого мало кто их видел.

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Описание

Что вас ожидает

Костромское Заволжье

Отправляемся на противоположный берег Волги и оказываемся в далеком прошлом. Фантазировать не придется — вас будут окружать узкие улочки, ныряющие с горки на горку, уютные деревянные дома с резными наличниками, храмы 17 века. Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь.

Истории от местного жителя

Во время путешествия по Заволжью я поделюсь с вами интересными фактами из истории Костромы. Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»? Как собор Преображения Господня стал старообрядческим? Какая история лежит в основе создания храма святых мучеников Александра и Антонины в Селище? Почему костромской вокзал переехал? Как с Костромой связана фамилия Годуновых, а как — династия Романовых? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, гуляя со мной по заволжской стороне Костромы.

Организационные детали

Мы зайдем в церковь Александра и Антонины в Селище (по желанию), поэтому женщинам рекомендую взять платки на голову и надеть длинные брюки/юбки.