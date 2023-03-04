Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме

Насладиться деревянным зодчеством и увидеть «колыбель дома Романовых» с особого ракурса

Обычно гости знакомятся с нашим городом, гуляя по историческому центру и Ипатьевскому монастырю. Без этого, разумеется, никуда.

Но очень многое остается за кадром (а точнее за Волгой): живописные виды на Кострому, старинные деревянные дома, здание первого вокзала… Вы перенесетесь в дореволюционную Кострому и увидите ее достопримечательности с ракурса, с которого мало кто их видел.
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
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Описание

Что вас ожидает

Костромское Заволжье

Отправляемся на противоположный берег Волги и оказываемся в далеком прошлом. Фантазировать не придется — вас будут окружать узкие улочки, ныряющие с горки на горку, уютные деревянные дома с резными наличниками, храмы 17 века. Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь.

Истории от местного жителя

Во время путешествия по Заволжью я поделюсь с вами интересными фактами из истории Костромы. Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»? Как собор Преображения Господня стал старообрядческим? Какая история лежит в основе создания храма святых мучеников Александра и Антонины в Селище? Почему костромской вокзал переехал? Как с Костромой связана фамилия Годуновых, а как — династия Романовых? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, гуляя со мной по заволжской стороне Костромы.

Организационные детали

Мы зайдем в церковь Александра и Антонины в Селище (по желанию), поэтому женщинам рекомендую взять платки на голову и надеть длинные брюки/юбки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Беленогова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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