Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по Костроме особенно приятна, так как можно насладиться живописными видами и комфортной атмосферой.

Когда речь заходит о Костроме, многие представляют себе Ипатьевский монастырь и исторический центр.Но что, если взглянуть на город под другим углом? Представляем экскурсию, которая перенесет вас в дореволюционную Кострому, позволит

насладиться живописными видами на город с противоположного берега Волги, увидеть старинные деревянные дома и узнать уникальные истории, связанные с этими местами. Откройте для себя заволжскую сторону Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Костромское Заволжье

Отправляемся на противоположный берег Волги и оказываемся в далеком прошлом. Фантазировать не придется — вас будут окружать узкие улочки, ныряющие с горки на горку, уютные деревянные дома с резными наличниками, храмы 17 века. Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь.

Истории от местного жителя

Во время путешествия по Заволжью я поделюсь с вами интересными фактами из истории Костромы. Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»? Как собор Преображения Господня стал старообрядческим? Какая история лежит в основе создания храма святых мучеников Александра и Антонины в Селище? Почему костромской вокзал переехал? Как с Костромой связана фамилия Годуновых, а как — династия Романовых? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, гуляя со мной по заволжской стороне Костромы.

Организационные детали

Мы зайдем в церковь Александра и Антонины в Селище (по желанию), поэтому женщинам рекомендую взять платки на голову и надеть длинные брюки/юбки.