Об экскурсии

Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые и необычные места города, без дат и неинтересных фактов.

Вы узнаете, что роднит Кострому с Москвой, а также с какой посудой жители города сравнивают главную площадь и как простой русский крестьянин стал героем, обманув врагов.

Краткая программа