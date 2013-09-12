Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей

Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые

Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые и необычные места города, без дат и неинтересных фактов.
Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей
Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей
Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей
Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей
Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей
Славная Кострома: экскурсия по Костроме для детей и их родителей

Об экскурсии

Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые и необычные места города, без дат и неинтересных фактов.
Вы узнаете, что роднит Кострому с Москвой, а также с какой посудой жители города сравнивают главную площадь и как простой русский крестьянин стал героем, обманув врагов.

Краткая программа

  • Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом.
  • Осмотр основных достопримечательностей Костромы.
  • Интерактивный рассказ об истории и современной жизни города и его жителях.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В экскурсию входит:
  • Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом
  • Осмотр основных достопримечательностей Костромы
  • "Интерактивный" рассказ об истории и современной жизни города и его жителях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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