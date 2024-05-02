Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории и их родителям самые красивые и необычные места города, без скучных дат и неинтересных фактов.
Описание экскурсииПодробнее В ходе нашей экскурсии вы узнаете, что роднит Кострому с Москвой, с какой посудой жители города сравнивают главную площадь, как простой русский крестьянин стал героем, обманув врагов, и не только! Краткая программа:
- Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом;
- Осмотр основных достопримечательностей Костромы;
- Интерактивный рассказ об истории и современной жизни города и его жителях.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия. Увидели все что хотели. Два часа пролетели не заметно. Экскурсовод Ирина влюбила нас в этот прекрасный исторический город. Для дочери 10 лет экскурсия была очень интересной,увлекательной, познавательной а главное не тяжелой. Огромное спасибо) организаторам. И отдельное нашему прекрасному экскурсоводу Ирине
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М
Экскурсию проводила Ирина. Мы были втроём с детьми 9 и 4 лет. Несмотря на экстремальную морозно-ветреную погоду в мае, всё прошло замечательно. Познакомились с основными достопримечательностями, разгадали ребусы, собрали пазл, нашли по дороге несколько зайчиков и даже получили в подарок небольшой квест-бук по Костроме.
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С
Большое спасибо экскурсоводу Ирине! Очень доброжелательное отношение, очень интересная экскурсия, узнали много нового! Ирина на ходу адаптировала экскурсию под наши потребности, мы были с детьми 7 и 4 и интересно было всем.
Большое спасибо! Появилось желание вернуться в ваш город летом
Большое спасибо! Появилось желание вернуться в ваш город летом
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К
2 июня у нас состоялась экскурсия по городу «Славная Кострома». Эту экскурсию провела для замечательный экскурсовод Ирина. Прекрасно подобранный материал для детей 9 и 8 лет. Загадки, ребусы, пазлы. Было здорово. И как результат, самые лучшие отзывы от детей и мамы. Спасибо большое!
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О
2 июня у нас состоялась экскурсия по городу «Славная Кострома». Эту экскурсию провела для замечательный экскурсовод Ирина. Прекрасно подобранный материал для детей 9 и 8 лет. Загадки, ребусы, пазлы. Было здорово. И как результат, самые лучшие отзывы от детей и мамы. Спасибо большое!
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И
Спасибо вам и нашему экскурсоводу Дмитрию за очень позновательную экскурсию по Костроме. Благодаря Дмитрию мы очень много узнали об истории Костромы и еë достопримечательностях. Незабывемые эмоции и впечатления о Костроме останутся в нашей памяти на долгие года. Спасибо.
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