Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые и необычные места города, без дат и неинтересных фактов.
Вы узнаете, что роднит Кострому с Москвой, а также с какой посудой жители города сравнивают главную площадь и как простой русский крестьянин стал героем, обманув врагов.
Краткая программа
Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом.
Осмотр основных достопримечательностей Костромы.
Интерактивный рассказ об истории и современной жизни города и его жителях.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
В экскурсию входит:
Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом
Осмотр основных достопримечательностей Костромы
"Интерактивный" рассказ об истории и современной жизни города и его жителях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А-Тур — ваш гид в Костроме
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