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Е Елена Отличная экскурсия. Увидели все что хотели. Два часа пролетели не заметно. Экскурсовод Ирина влюбила нас в этот прекрасный исторический город. Для дочери 10 лет экскурсия была очень интересной,увлекательной, познавательной а главное не тяжелой. Огромное спасибо) организаторам. И отдельное нашему прекрасному экскурсоводу Ирине Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Экскурсию проводила Ирина. Мы были втроём с детьми 9 и 4 лет. Несмотря на экстремальную морозно-ветреную погоду в мае, всё прошло замечательно. Познакомились с основными достопримечательностями, разгадали ребусы, собрали пазл, нашли по дороге несколько зайчиков и даже получили в подарок небольшой квест-бук по Костроме. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Самойлова Большое спасибо экскурсоводу Ирине! Очень доброжелательное отношение, очень интересная экскурсия, узнали много нового! Ирина на ходу адаптировала экскурсию под наши потребности, мы были с детьми 7 и 4 и интересно было всем.

Большое спасибо! Появилось желание вернуться в ваш город летом Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Косарева 2 июня у нас состоялась экскурсия по городу «Славная Кострома». Эту экскурсию провела для замечательный экскурсовод Ирина. Прекрасно подобранный материал для детей 9 и 8 лет. Загадки, ребусы, пазлы. Было здорово. И как результат, самые лучшие отзывы от детей и мамы. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга 2 июня у нас состоялась экскурсия по городу «Славная Кострома». Эту экскурсию провела для замечательный экскурсовод Ирина. Прекрасно подобранный материал для детей 9 и 8 лет. Загадки, ребусы, пазлы. Было здорово. И как результат, самые лучшие отзывы от детей и мамы. Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет