Кострома в деталях: семейная квест-экскурсия

Для взрослых и детей от 5 до 14 лет
Зовём вас в увлекательное путешествие по Костроме! На каждой остановке — не только достопримечательности, но и знакомства с удивительными профессиями прошлого и настоящего. А также интересные задания. За правильные ответы вы получите кусочки пазла, чтобы к концу прогулки собрать целый город.
Описание квеста

Маршрут: Старая пристань — Молочная гора — Торговые ряды — Центральный парк и памятник Ленину — беседка Островского — Сусанинская площадь

«Сковородка» и веер императрицы. Вы узнаете, как обычный предмет быта связан с модой при дворе.

Подвиги пожарного Бобки. Познакомимся с легендарным костромским пожарным 19 века и выясним, почему его помнят до сих пор.

Профессии старого и нового времени. Поговорим о том, кем работали жители Костромы 200 лет назад и какие профессии важны для города сегодня.

Снегурочка и её обязанности. Обсудим, что входит в работу костромской Снегурочки — ведь это тоже настоящая профессия!

Шоппинг под открытым небом. Прогуляемся по старинным торговым рядам, выясним их необычные названия и что где продавали.

Иван Сусанин — герой Смутного времени. Поговорим о том, как простой крестьянин спас страну и помог воцариться династии Романовых.

Организационные детали

  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников (до 15 человек), доплата — 700 ₽ за чел.
  • Рекомендуемый возраст детей от 5 до 14 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Старой пристани
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Ирина
Сергей и Ирина — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1057 туристов
Мы работаем с командой прекрасных гидов, увлечённых людей, так же, как и мы влюблённых в Кострому. Она для нас не просто объект экскурсии. Это родной сердцу, милый, тёплый и уютный город со своей душой и увлекательной историей. С радостью поделимся частичкой нашей любви к нему. Ждём вас в гости!

от 5500 ₽ за экскурсию