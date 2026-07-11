75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля. Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах. Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Экскурсия начнется в «сердце» Старого города — на Сусанинской площади, откуда веером расходятся семь центральных улиц. Вам откроется чудесный вид на три ансамбля центральной части Костромы — административный, торговый и соборный. Я раскрою секрет, почему на главной площади находится не усадьба губернатора, а частный особняк. Следом покажу другие значимые места: пожарную каланчу, изящную гауптвахту, торговые ряды и памятник «первому русскому гиду» — Ивану Сусанину.

Островский и Кострома

Прогулка продолжится на «культурной улице» — проспекте Мира, где вы увидите Аллеи признания и культуры, Романовский музей, Дворянское собрание и театр им. Островского. Я расскажу о связи драматурга и его пьес с Костромой и в конце прогулки покажу беседку-ротонду, названную в честь драматурга. Далее на нашем пути — Красные торговые ряды, бывшие когда-то центром притяжения всех жителей города. Вы узнаете, что такое «торговорядная» костромская матрешка и какими местными товарами славился город на протяжении веков.

История местного Кремля

Вы побываете на территории бывшего костромского Кремля, который 500 лет назад был важным опорным пунктом в борьбе против казанских и астраханских ханств. К сожалению, мощная деревянная крепость не сохранилась — вы увидите соборный комплекс, который построили на ее территории, крепостные валы и прекрасный вид на город с возвышенности. Изюминка парковой зоны здесь — памятник Ленину, о котором я расскажу интересную историю.

Секреты основания города

Мы прогуляемся по одной из старинных костромских улиц — Чайковского, полюбуемся на таунхаусы «власть имущих» XVIII-XIX веков и выйдем к зданию Думы. В завершение я покажу вам памятник Юрию Долгорукому — по некоторым сведениям, именно он основал град Кострому в середине XII века.

Организационные детали