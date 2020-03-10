75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии

Александр
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Александр – представитель гидов
Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля.

Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах.

Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!
1600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с памятником Ю.Долгорукому
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У этой экскурсии75 отзывов
4.83
Кострома — первое знакомство
Кострома — первое знакомство

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Экскурсия начнется в «сердце» Старого города — на Сусанинской площади, откуда веером расходятся семь центральных улиц. Вам откроется чудесный вид на три ансамбля центральной части Костромы — административный, торговый и соборный. Я раскрою секрет, почему на главной площади находится не усадьба губернатора, а частный особняк. Следом покажу другие значимые места: пожарную каланчу, изящную гауптвахту, торговые ряды и памятник «первому русскому гиду» — Ивану Сусанину.

Островский и Кострома
Прогулка продолжится на «культурной улице» — проспекте Мира, где вы увидите Аллеи признания и культуры, Романовский музей, Дворянское собрание и театр им. Островского. Я расскажу о связи драматурга и его пьес с Костромой и в конце прогулки покажу беседку-ротонду, названную в честь драматурга. Далее на нашем пути — Красные торговые ряды, бывшие когда-то центром притяжения всех жителей города. Вы узнаете, что такое «торговорядная» костромская матрешка и какими местными товарами славился город на протяжении веков.

История местного Кремля
Вы побываете на территории бывшего костромского Кремля, который 500 лет назад был важным опорным пунктом в борьбе против казанских и астраханских ханств. К сожалению, мощная деревянная крепость не сохранилась — вы увидите соборный комплекс, который построили на ее территории, крепостные валы и прекрасный вид на город с возвышенности. Изюминка парковой зоны здесь — памятник Ленину, о котором я расскажу интересную историю.

Секреты основания города
Мы прогуляемся по одной из старинных костромских улиц — Чайковского, полюбуемся на таунхаусы «власть имущих» XVIII-XIX веков и выйдем к зданию Думы. В завершение я покажу вам памятник Юрию Долгорукому — по некоторым сведениям, именно он основал град Кострому в середине XII века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Кострома — первое знакомство
Кострома — первое знакомство
Кострома — первое знакомство
Кострома — первое знакомство
Кострома — первое знакомство
Кострома — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с памятником Ю.Долгорукому.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Всем привет! Меня зовут Александр, я гид с многолетним опытом работы и глубокими историческими знаниями, но вместе с тем просто приятный человек и собеседник. Имею высшее историческое образование, владею английским и французским языками. Экскурсии провожу совместно с компанией моих коллег и единомышленников.
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Замечательный гид Александр. Любит свою работу, интересный разказчик. Очень рекомендуем.
8 марта 2020
Замечательный город, замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
3 марта 2020
Нашим гидом был Иван, познакомил с историей центра, торговых рядов. Мы были с маленьким ребенком, на улице был жуткий ветер, поэтому для нас непродолжительная экскурсия по центру была лучшим выбором. Но при лучшей погоде и большем запасе времени, думаю, надо выбирать другую экскурсию, чтобы охватить больше мест в городе, в том числе старинные монастыри.
3 февраля 2020
Александр -это кладезь знаний, от архивных записок до цитат Некрасова и и губернских новостей. Нам очень повезло с гидом. Именно потому что с 11 утра до вечера мы погружались в атмосферу города, губернии. Много всего узнали, много где побывали, прочувствовали деревенские избы, монастырский уклад, дворянское собрание, торговые ряды, современный ритм города. Радости и горести жизни края нам стали понятны.
Я рекомендую Александра как глубоко знающего историю рассказчика и очень толкового организатора, строителя путешествия. Увеселительной прогулкой такую экскурсию не назовешь. На подумать. Это такая помощь в освоении глубин родины, для того чтобы захотелось вернуться, побывать еще раз. Искреннее спасибо.
14 января 2020
Добрый день. Экскурсия по Костроме очень понравилась. Гид всё подробно и доступно рассказала и показала. Все члены нашей группы были очень довольны.
13 января 2020
Экскурсия понравилась и взрослым и детям, успели посмотреть все, купить подарки и отправиться к Снегурочке. Спасибо!
13 января 2020
Экскурсию проводила Анна. Были на экскурсии вдвоем, с моей 9-летней дочерью. С погодой совсем не повезло. Но несмотря на непогоду, впечатления от экскурсии остались самые приятные. Емко, информативно, продуманно. И самое главное для меня - Анна адаптировала экскурсию под мою дочку, задавала вопросы, отвечала на наши. Получилась запоминающаяся прогулка-беседа по историческому центру. С благодарностью, Елена
10 января 2020
Очередные новогодние каникулы решили провести с мужем на родине Снегурочки, в «колыбели дома Романовых» и ювелирной столице. Вместе с нашим экскурсоводом заранее спланировали маршрут таким образом, чтобы за один день максимально увидеть все самое интересное в Костроме, сознательно расширив рамки стандартной экскурсии. Благодарим Александра за отзывчивость, познавательную и содержательную экскурсию по городу, Ипатьевскому монастырю и Костромской слободе. Четыре часа погружения в историю – зимний дождь и слякоть оказались не помехой. Интересная ознакомительная экскурсия с достопримечательностями города. Самое главное – Александр очень любит свой город. И это отношение передалось и нам. Мы узнали и первом русском царе Михаиле Федоровиче Романове, и о народном герое И.О.Сусанине, и о драматурге А.Н.Островском, в общем - все самое интересное об этом историческом месте «со своим особым лицом». Очень атмосферный город, по которому просто приятно гулять! По совету Александра посетили знаменитую кофейню «Рога и копыта», уютный бар с потрясающими стейками - «Дорогая, буду поздно», завораживающий восточный ресторан «Белое солнце», и конечно легендарный ресторан-причал «Старую пристань» (известный по фильму «Жестокий романс») – тем самым совершили еще интересный самостоятельнгый гастрономический маршрут. Посетили и сырную биржу, откуда увезли вкусные брендовые костромские сувениры.
Спасибо! Мы очень душевно провели время, уезжаем с прекрасными воспоминаниями.
Однозначно рекомендую!
Tatiana
30 декабря 2019
Отличная экскурсия! Сергей очень понравился как гид, рассказал многие факты о Костроме, держал с нами контакт, подсказал места, которые можно посетить. Рекомендую!!
Борис
24 ноября 2019
Не смотря на мороз, экскурсовод Даша провела экскурсию легко, интересно, с "огоньком"! Показала город со всех сторон, что нп может оставить равнодушным ни одного слушателя. Благодаря её интересному рассказу, Кострома покпзала свои лучшие стороны. Большое спасибо за экскурсию!
Ещё 65 отзывов

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