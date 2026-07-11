75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля.
Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах. Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!
Экскурсия начнется в «сердце» Старого города — на Сусанинской площади, откуда веером расходятся семь центральных улиц. Вам откроется чудесный вид на три ансамбля центральной части Костромы — административный, торговый и соборный. Я раскрою секрет, почему на главной площади находится не усадьба губернатора, а частный особняк. Следом покажу другие значимые места: пожарную каланчу, изящную гауптвахту, торговые ряды и памятник «первому русскому гиду» — Ивану Сусанину.
Островский и Кострома
Прогулка продолжится на «культурной улице» — проспекте Мира, где вы увидите Аллеи признания и культуры, Романовский музей, Дворянское собрание и театр им. Островского. Я расскажу о связи драматурга и его пьес с Костромой и в конце прогулки покажу беседку-ротонду, названную в честь драматурга. Далее на нашем пути — Красные торговые ряды, бывшие когда-то центром притяжения всех жителей города. Вы узнаете, что такое «торговорядная» костромская матрешка и какими местными товарами славился город на протяжении веков.
История местного Кремля
Вы побываете на территории бывшего костромского Кремля, который 500 лет назад был важным опорным пунктом в борьбе против казанских и астраханских ханств. К сожалению, мощная деревянная крепость не сохранилась — вы увидите соборный комплекс, который построили на ее территории, крепостные валы и прекрасный вид на город с возвышенности. Изюминка парковой зоны здесь — памятник Ленину, о котором я расскажу интересную историю.
Секреты основания города
Мы прогуляемся по одной из старинных костромских улиц — Чайковского, полюбуемся на таунхаусы «власть имущих» XVIII-XIX веков и выйдем к зданию Думы. В завершение я покажу вам памятник Юрию Долгорукому — по некоторым сведениям, именно он основал град Кострому в середине XII века.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут — 1 час 45 минут
Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость для 7-20 участников — 4250 ₽. за группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с памятником Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 13 часов 20 минут
Провели экскурсии для 5217 туристов
Всем привет! Меня зовут Александр, я гид с многолетним опытом работы и глубокими историческими знаниями, но вместе с тем просто приятный человек и собеседник. Имею высшее историческое образование, владею английским и французским языками. Экскурсии провожу совместно с компанией моих коллег и единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 485 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Спасибо Настеньке за отличное знакомство с городом. Интересная подача живого материала, чуткость и такт к участникам, беспокойство за комфорт и удобства, а,главное, любовь к своему городу, которая передалась и нам. Несмотря на молодость- обширные знания и исчерпывающие ответы на вопросы. Еще раз спасибо. Мы остались очень довольны. Будем рекомендовать вас.
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Юлия
Очень понравилась экскурсия, которую для нас провел Алексей. Сразу стало понятно, что он любит свой город, вначале даже немного волновался, рассказывая о нем, чувствовалось, что ему хотелось, чтобы нам понравилось. читать дальшеуменьшить
Мы очень ценим такую искренность в работе и остались очень довольны! Гид отвечал на любые наши вопросы, рассказывал интересные истории, которые запоминаются, не перегружая сухими историческими фактами. При этом было не поверхностно, а абсолютно достаточно для экскурсии, обо всём, о чем нам было интересно узнать подробнее, мы спрашивали, и на всё получали интересные развернутые ответы. Вернемся еще и смело можем советовать эту экскурсию!
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И
Ирина
Приятный и профессиональный гид Максим, провел интересную экскурсию по городу, было очень интересно и познавательно! спасибо, рекомендую!
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Юлия
Ходили на экскурсию с гидом Дмитрием. Впечатления от экскурсии средние: Дмитрий, кажется, только начинает свое профессиональное становление - информацию про город донес, но как рассказчик не впечатлил, многое было сформулировано читать дальшеуменьшить
"кагбэ" пересказ для своих приятелей по мотивам чьей-то экскурсии, но для формата "свои приятели" реакция на вопросы от экскурсантов была какая-то резковатая, в стиле "лучшая защита - нападение". Где-то к середине экскурсии желание задавать вопросы про Кострому с таким отношением в принципе пропало. По маршруту в ходе экскурсии нареканий не возникало (только к погоде, но Дмитрий старался вести нас по тени): прошли от памятника Юрию Долгорукому по улице Чайковского к беседке Островского, оттуда - на смотровую площадку Кремля и в парк, к собору и памятнику Ленину, откуда двинулись к Красным торговым рядам и церкви Спаса в Рядах, Молочной горе и памятнику Сусанину, а оттуда - на Сунинскую площадь, где и завершилась экскурсия. В моменте об этом не вспомнила, но сейчас перед написанием отзыва глянула на официальное описание экскурсии - и поняла, что на проспект Мира к Аллее признания Дмитрий нас не сводил. Также не было в рассказе и обещанных "завлекалочек" -"почему на главной площади находится не усадьба губернатора, а частный особняк" и "что такое «торговорядная» костромская матрешка". Мелочь, а небольшую тень на воспоминания об экскурсии сейчас навело.
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте! Мы искренне сожалеем, что экскурсия с Дмитрием не оправдала ваших ожиданий. Ваши замечания очень важны для нас — мы читать дальшеуменьшить
уделяем особое внимание качеству подачи материала и комфорту гостей. Дмитрий — действительно молодой гид, но он ценит конструктивную критику и работает над подачей информации и коммуникацией с группой. Что касается маршрута, мы проверим программу и уточним с гидом, почему не были упомянуты некоторые детали, включая Аллею признания и «завлекалочки». Также будем дорабатывать маршрут по городу,и какие-то объекты показа поменяем.
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Юлия
15 сентября экскурсию проводил Влад. Довольно энергично рассказал о городе, показал основные достопримечательности. Хорошая экскурсия! Спасибо! Для тех, кто собирается в Кострома, пожарная каланча на реставрации! До конца следующего года. Это обстоятельство безусловно расстроило. А в целом всё остальное понравилось!
+2
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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Александр является историком, имеет глубокие познания об истории Костромы и Костромской области. Рассказал множество интересных фактов, о которых нигде не прочитаешь! Не заметили как пролетело время, вместо 1,5 читать дальшеуменьшить
часов, общались 2 часа. Помимо исторических моментов рассказал про сувениры, которые можно привезти в подарок, про кухню и рестораны, где можно попробовать местную кухню. Всем-всем советуем эту экскурсию и гида Александра. Видно, что человек очень любит свой город!!! Спасибо большое за такую великолепную пешую прогулку!!!! Обязательно еще вернемся в Кострому❤️
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