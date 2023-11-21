Что вас ждет

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Для удобства туристов на экскурсии используются фонарики.

Мы проведем экскурсию по незабываемой вечерней Костроме, которая в сумраке выглядит загадочнее и необычнее, чем в дневные часы. Начнем мы нашу экскурсию с того места, где была основана Кострома в далеком XII веке, где находился Костромской Кремль, основанный Василием Костромским — младшим братом Александра Невского. Потом мы пройдемся по улице Островского, которая наполнена величественными и роскошными купеческими особняками XIX века. Далее мы увидим уникальные Торговые ряды, которым нет аналогов в современной России, увидим улицу Молочная Гора, по которой прибывали гости города в дореволюционные времена, спустимся к знаменитой Московской заставе, рядом с ней находится дебаркадер, в котором снимался фильм «Жестокий романс», и узнаем о Костроме кинематографической, пройдем мимо ночлежного дома купца Чернова и ознакомимся с историей зимогоров. Далее мы поднимемся по остаткам вала Костромского Кремля XV века и окажемся в знаменитой беседке А. Н. Островского. После этого выйдем к улице Чайковского и расскажем о том, где собиралась творческая элита Костромы в середине XIX века, где был построен первый в Костроме кинотеатр и причем тут премия «Оскар». Дальше мы пройдем к началу легендарной улицы Русина и памятнику костромскому ювелиру, и вы узнаете, почему именно Костромской край стал центром ювелирного промысла. В заключении мы пройдем с вами на Сусанинскую площадь, увидим обновленную после реставрации Пожарную каланчу и узнаем, как становление этой площади связано с Екатериной Великой. Важно знать• Экскурсия пешеходная (2 часа), без посещения музеев, театров, церквей.