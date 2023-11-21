Давайте отправимся на экскурсию по незабываемой вечерней Костроме, которая в сумраке выглядит загадочнее и необычнее, чем в дневные часы.
Мы пройдем по улочкам с особняками XIX века, увидим уникальные Торговые ряды, спустимся к знаменитой Московской заставе и поднимемся по остаткам вала Костромского Кремля в знаменитую беседку Островского, а в заключении посмотрим на отреставрированную Пожарную каланчу.
Мы пройдем по улочкам с особняками XIX века, увидим уникальные Торговые ряды, спустимся к знаменитой Московской заставе и поднимемся по остаткам вала Костромского Кремля в знаменитую беседку Островского, а в заключении посмотрим на отреставрированную Пожарную каланчу.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетМы проведем экскурсию по незабываемой вечерней Костроме, которая в сумраке выглядит загадочнее и необычнее, чем в дневные часы. Начнем мы нашу экскурсию с того места, где была основана Кострома в далеком XII веке, где находился Костромской Кремль, основанный Василием Костромским — младшим братом Александра Невского. Потом мы пройдемся по улице Островского, которая наполнена величественными и роскошными купеческими особняками XIX века. Далее мы увидим уникальные Торговые ряды, которым нет аналогов в современной России, увидим улицу Молочная Гора, по которой прибывали гости города в дореволюционные времена, спустимся к знаменитой Московской заставе, рядом с ней находится дебаркадер, в котором снимался фильм «Жестокий романс», и узнаем о Костроме кинематографической, пройдем мимо ночлежного дома купца Чернова и ознакомимся с историей зимогоров. Далее мы поднимемся по остаткам вала Костромского Кремля XV века и окажемся в знаменитой беседке А. Н. Островского. После этого выйдем к улице Чайковского и расскажем о том, где собиралась творческая элита Костромы в середине XIX века, где был построен первый в Костроме кинотеатр и причем тут премия «Оскар». Дальше мы пройдем к началу легендарной улицы Русина и памятнику костромскому ювелиру, и вы узнаете, почему именно Костромской край стал центром ювелирного промысла. В заключении мы пройдем с вами на Сусанинскую площадь, увидим обновленную после реставрации Пожарную каланчу и узнаем, как становление этой площади связано с Екатериной Великой. Важно знать• Экскурсия пешеходная (2 часа), без посещения музеев, театров, церквей.
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
- Для удобства туристов на экскурсии используются фонарики.
Ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Советская, 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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