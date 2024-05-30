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Фотопрогулка
1.5 часа
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ММарина6 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
- ИИрина27 марта 2024Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
- ААнастасия13 января 2024Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
- ККристина8 января 2024Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
- ССергей5 ноября 2023Не плохая прогулка по улице города. .
- ААнастасия31 октября 2023Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Для пенсионеров»
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