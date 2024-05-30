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посетить вне зависимости от того, какая погода. С нами была Евгения. Очень хотим сказать Жене огромное спасибо за эту прогулку, и пожелать добра и благополучия😍 С удовольствием будем готовы и сами ещё раз с вами прогуляться и 100% рекомендовать другим.