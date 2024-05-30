Неспешные экскурсии Красной поляны для пенсионеров

Найдено 7 экскурсий в категории «Для пенсионеров» на Красной поляне, цены от 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
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    была в виде диалога, много шутили. Мария помогла подобрать развлечения под наши интересы, посоветовала кафе, рассказала как устроена система подъема в горы. 10 из 10!

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
  • А
    Анастасия
    13 января 2024
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
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    комфортабельные (на 20 чел.). Отдельное спасибо экскурсоводу Фатиме. Очень приятная, грамотная и, что не маловажно - абхазска. Изнутри, так сказать, знает историю своей страны, быт и традиции. Очень рекомендую🥰

    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы
  • К
    Кристина
    8 января 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
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    посетить вне зависимости от того, какая погода. С нами была Евгения. Очень хотим сказать Жене огромное спасибо за эту прогулку, и пожелать добра и благополучия😍 С удовольствием будем готовы и сами ещё раз с вами прогуляться и 100% рекомендовать другим.

  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Не плохая прогулка по улице города. .
  • А
    Анастасия
    31 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Для пенсионеров»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
  2. Экспресс-прогулка по Красной Поляне
  3. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  4. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
  5. Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 690 до 3 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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