читать дальше Но я искала именно такой. А какие виды открываются с разных точек маршрута! Фотографии не передают масштабов увиденного, но! Артём, мой гид на маршруте, действительно, фотограф-профессионал высокого уровня, сделал очень красивые фотки. Огромное спасибо ему за поход. Всем сильным и любящим горы очень рекомендую этот маршрут.

Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.