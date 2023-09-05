1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Фотопрогулка
12 часов
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 сентября 2023Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
- ДДарья4 сентября 2023Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
- ВВиктория1 августа 2022Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
- ССергей20 июля 2022Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
- ЕЕлена29 апреля 2022У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Гора Ачишхо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Гора Ачишхо" можно забронировать 3 экскурсии от 8 670 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год по теме «Гора Ачишхо», 7 ⭐ отзывов, цены от 8670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август