Гора Ачишхо – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Ачишхо» на Красной поляне, цены от 8 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285 за всё до 3 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
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    Но я искала именно такой. А какие виды открываются с разных точек маршрута! Фотографии не передают масштабов увиденного, но! Артём, мой гид на маршруте, действительно, фотограф-профессионал высокого уровня, сделал очень красивые фотки. Огромное спасибо ему за поход. Всем сильным и любящим горы очень рекомендую этот маршрут.

  • Д
    Дарья
    4 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
  • В
    Виктория
    1 августа 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
  • С
    Сергей
    20 июля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
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    отеля и привезла потом обратно. Дала дождевики, когда пошел дождь. Посоветовала, как лучше самим добраться в другой день на водопад Поликаря.

  • Е
    Елена
    29 апреля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Гора Ачишхо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
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  3. Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Гора Ачишхо" можно забронировать 3 экскурсии от 8 670 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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